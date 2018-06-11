 Омбудсмен Денисова просит главу Нацполиции Князева и мэра Киева Кличко обеспечить безопасность участников "Марша равенства"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе омбудсмена
"Опираясь на данные мониторинга и многочисленные проявления ксенофобии во время проведения "Марша равенства" в разных городах в течение 2013-2017 годов, уполномоченный обратилась к руководителю Национальной полиции Сергею Князеву", - отмечаетс в тексте.
В частности, Л.Денисова отметила, что согласно практике Европейского суда по правам человека, на государстве и, в частности, на правоохранительных органах лежит обязательство принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников мирного собрания от физического насилия со стороны оппонентов, обеспечения беспрепятственного проведения собрания и т.д.
"Кроме этого, власти обязаны использовать любые средства, чтобы обеспечить мирное проведение собрания, например, путем публичных заявлений перед демонстрацией с выражением толерантной, примирительной позиции, или предупредив потенциальных нарушителей о характере возможных санкций. Поэтому омбудсмен выразила просьбу обеспечить надлежащие меры безопасности участников "Марша равенства" и общественного порядка во время проведения акции", - сказано в сообщении.
Также Л.Денисова направила обращение к мэру столицы В.Кличко с просьбой принять в пределах компетенции все надлежащие меры для обеспечения права граждан на мирные собрания и свободу слова.
"В обращении омбудсмен отметила, что недопустимой является также любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, при вмешательстве государственных органов в реализацию гражданами права на мирные собрания", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, "Марш равенства", который организовывает ЛГБТ-сообщество, пройдет в Киеве 17 июня под лозунгом "Страна свободная - будь собой!".
к чертям толейрантность !!!
У геев и их парадов точно спонсор есть, уж очень они выгодны буквально всем. Одни их пи-дят, другие защищают, все 'при деле', а настоящими делами никто не занимается.
Кому и куда.
их парады что представляют какую то ценность для общества что мы должны за них платить?
то які з их "люди" ? У прайди збираються лише тварини.
свобода очень отличается от вседозволенности и марзости,
тем более не имеет отношения от проплаченной кремлем картинки против Украины
пора бы уже научиться отличать, кто есть кто
На улицы выйдут люди, пославшие науку подальше
Даже тогда, когда используется презерватив, анальный половой акт остается опасным, главным образом, для рецептивного партнера. Поскольку анальный сфинктер способен растягиваться лишь минимально, его можно серьезно повредить при толчках... в процессе. К еще более серьезным повреждениям приводит введение в анальное отверстие чего-то размером побольше, как, например, при очень распространенной практике «фистинга». Именно поэтому мужчины-гомосексуалисты невероятно часто страдают острыми травмами прямой кишки, а также энкопрезом (неспособностью контролировать процесс дефекации) (A. 1. Miles, Т. G. Alien-Mersh, and С. Wastell, «Effect of Anoreceptive on Anorectal Function», Journal of the Royal Society of Medicine 86, no, 3 (March 1993), pp. 144- 147.) и раком анального отверстия.(С. Fenger, «Anal Neoplasia and Its Precursors: Facts and Controversies» Seminars in Diagnostic Pathology 8, no. 3 (August 1991). pp. 190-201; J. R-Daling el al., «Sexual Practices, Sexually Transmitted Diseases, and the Incidence of Anal Cancer», New England Journal of Medicine 317, no. 16 (15 October 1987/ pp. 973-977; E. A. Holly et at., «Anal Cancer Incidence: Genital Worts, Ana Fissure of Fistula, Hemorrhoids, and Smoking», Journal of the National Cancer Institute 81, no. 22 (November 1989), pp. 1726-1731; J. R. Doling et al. «Correlates of Homosexual Behavior and the Incidence of Anal Cancer», Journal of the American Medical Association 247, no. 14 (9 April 1982), pp. 1988-1990; H S. Cooper, A. S. Patchefsky, and G. Marks «C/oacogenic Carcinoma of the Anorectum in Homosexual Men: An Observation of Four Cases», Diseases of the Colon and Rectum 22, no. В (1979), pp. 557-558.)