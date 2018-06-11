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 Киевские новости, Общество
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Все про:Денисова (158) марш (465) омбудсмен (348) ЛГБТ-сообщество (185)

 Омбудсмен Денисова просит главу Нацполиции Князева и мэра Киева Кличко обеспечить безопасность участников "Марша равенства"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Национальной полиции Сергею Князеву и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обеспечить надлежащую безопасность и права участников "Марша равенства", который запланирован на 17 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе омбудсмена 

"Опираясь на данные мониторинга и многочисленные проявления ксенофобии во время проведения "Марша равенства" в разных городах в течение 2013-2017 годов, уполномоченный обратилась к руководителю Национальной полиции Сергею Князеву", - отмечаетс в тексте.

В частности, Л.Денисова отметила, что согласно практике Европейского суда по правам человека, на государстве и, в частности, на правоохранительных органах лежит обязательство принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников мирного собрания от физического насилия со стороны оппонентов, обеспечения беспрепятственного проведения собрания и т.д.

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"Кроме этого, власти обязаны использовать любые средства, чтобы обеспечить мирное проведение собрания, например, путем публичных заявлений перед демонстрацией с выражением толерантной, примирительной позиции, или предупредив потенциальных нарушителей о характере возможных санкций. Поэтому омбудсмен выразила просьбу обеспечить надлежащие меры безопасности участников "Марша равенства" и общественного порядка во время проведения акции", - сказано в сообщении.

Также Л.Денисова направила обращение к мэру столицы В.Кличко с просьбой принять в пределах компетенции все надлежащие меры для обеспечения права граждан на мирные собрания и свободу слова.

"В обращении омбудсмен отметила, что недопустимой является также любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, при вмешательстве государственных органов в реализацию гражданами права на мирные собрания", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Марш равенства", который организовывает ЛГБТ-сообщество, пройдет в Киеве 17 июня под лозунгом "Страна свободная - будь собой!".

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Источник: https://censor.net.ua/n3070949
 
 
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потрібно щоб парад очолили головні п#дораси краіни - луценко з кумом та верховна рада у повному складі!
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Лучше б ты Денисова поехала в Крым и посмотрела на то, в каких условиях и по какой причине крымские татары в тюрьмах.
У геев и их парадов точно спонсор есть, уж очень они выгодны буквально всем. Одни их пи-дят, другие защищают, все 'при деле', а настоящими делами никто не занимается.
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"Лучше б ты Денисова поехала в Крым..." - это очередная гнида от Парашенко. Главное - имитация бурной деятельности и засирание мозгов...
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Тут идейка посетила, можно свой марш устроить, с митингом и требованием равенства.
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Хочешь отдельно получить по иппалу? Вперед!
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Эх, зря вы так. Думаю моя идея многим бы зашла(((
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якщо не проведуть парад - не дадуть грошей, така умова мвф.
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Тперь ясно, кто заправляет в МВФ.
Кому и куда.
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Яке написання правильне: нетрадиціОнали чи нетрадиціАнали?
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Да за...долбали с этими геями. Носятся как с писаной торбой. Еще неизвестно скоко среди них именно геев. Все больше @расов там тусуется.
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Ще на "світанку Інтернету" якась фірма випустила гаджети під назвою GenitalDrive male і GenitalDrive female. Інтерфейс 10Base-T (Ethernet). Для дистанційного сексу. Невже нетрадиційним цього замало, обов'язково треба демострувати себе в реалі?
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Свою безопасность пусть обеспечивают из собственного кармана, а не налогоплательщиков!
их парады что представляют какую то ценность для общества что мы должны за них платить?
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Скільки на форумі дурнів і людиноненависників,а ще хочуть у Евросоюз,так справи не підуть.Коментарі точно такі як у ватників із Кацапії.
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Якщо вони вже втратили останнній сором і силоміць насаджують свої поняття -
то які з их "люди" ? У прайди збираються лише тварини.
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Colt Ви забули про духовність,як же без неї,не зрозуміло.
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Ниче се комменты подчищают! Нормальным людям уже даже высказаться не дают!
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"толерантной, примирительной позиции"Источник: https://censor.net.ua/n3070949
свобода очень отличается от вседозволенности и марзости,
тем более не имеет отношения от проплаченной кремлем картинки против Украины
пора бы уже научиться отличать, кто есть кто
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А что окраина Киева им не подходит?Нужно по центру хренячить?
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что бы детей побольше их увидело,окучивают молодое поколение
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ЛГБТ хорошо осознают, какие отрицательные последствия для движения за права гомосе- ксуалистов будут иметь место, если люди уловят хоть какую-то связь между гомосексуализмом и педофилией, а также другими формами сексуального поведения, которые пока еще считаются отклонениями от нормы. Поэтому они всеми силами отрицают наличие такой связи, стараясь привлечь внимание общественности к тому (вполне правдивому) факту, что гетеросексуалы, если брать абсолютные числа, совершают насилие над детьми гораздо чаще гомосексуалов. Однако все корректно проведенные исследования показывают, что педофилия среди гомосексуалистов распространена гораздо шире, чем среди гетеросексуалов. Большее количество случаев гетеросексуального растления несовершеннолетних отражает просто тот факт, что число гетеросексуальных мужчин превышает число гомосексуальных примерно в тридцать один раз. Количество случаев гетеросексуального насилия над детьми превышает количество гомосексуального насилия всего в одиннадцать раз, из чего явствует, что среди гомосексуалистов педофилия наблюдается примерно в три раза чаще, чем в среде гетеросексуалов (К. Freund and R. 1. Watson, «The Proportions of Heterosexual and Homosexual Pedophilies among Sex Offenders against Children: An Exploratory Study» Journal of Sex and Manual Therapy 18, no. 1 (1992}, pp. 34-43.)

На улицы выйдут люди, пославшие науку подальше
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все проще на улицы выйдут гомосексуалисты,среди которых педофилов в три раза больше,чем среди нормальных людей
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когда я смотрю на эти удивительные лица, мне почему-то всегда кажется, что им все-таки лучше в больничку...
Омбудсмен Денісова просить главу Нацполіцїі Князєва і мера Києва Кличка гарантувати безпеку учасників "Маршу рівності" - Цензор.НЕТ 4464
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интересно кому нравится такая толерстия?


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Почему мужской гомосексуализм настолько опасен с медицинской точки зрения?
Даже тогда, когда используется презерватив, анальный половой акт остается опасным, главным образом, для рецептивного партнера. Поскольку анальный сфинктер способен растягиваться лишь минимально, его можно серьезно повредить при толчках... в процессе. К еще более серьезным повреждениям приводит введение в анальное отверстие чего-то размером побольше, как, например, при очень распространенной практике «фистинга». Именно поэтому мужчины-гомосексуалисты невероятно часто страдают острыми травмами прямой кишки, а также энкопрезом (неспособностью контролировать процесс дефекации) (A. 1. Miles, Т. G. Alien-Mersh, and С. Wastell, «Effect of Anoreceptive on Anorectal Function», Journal of the Royal Society of Medicine 86, no, 3 (March 1993), pp. 144- 147.) и раком анального отверстия.(С. Fenger, «Anal Neoplasia and Its Precursors: Facts and Controversies» Seminars in Diagnostic Pathology 8, no. 3 (August 1991). pp. 190-201; J. R-Daling el al., «Sexual Practices, Sexually Transmitted Diseases, and the Incidence of Anal Cancer», New England Journal of Medicine 317, no. 16 (15 October 1987/ pp. 973-977; E. A. Holly et at., «Anal Cancer Incidence: Genital Worts, Ana Fissure of Fistula, Hemorrhoids, and Smoking», Journal of the National Cancer Institute 81, no. 22 (November 1989), pp. 1726-1731; J. R. Doling et al. «Correlates of Homosexual Behavior and the Incidence of Anal Cancer», Journal of the American Medical Association 247, no. 14 (9 April 1982), pp. 1988-1990; H S. Cooper, A. S. Patchefsky, and G. Marks «C/oacogenic Carcinoma of the Anorectum in Homosexual Men: An Observation of Four Cases», Diseases of the Colon and Rectum 22, no. В (1979), pp. 557-558.)
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Игорь! СПасибо за подробности! Но..... засунь себе их в ЖОПУ. И не развращай усталый народ. ВОт нахрена ты всю эту срань вывалил сюда? Агитатор хренов.
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Да да говорят они пукают непроизвольно и укакиваются.Про это там нет инфы?
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Я надеюсь, и в этот раз их хорошенько отп...дят!
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А гомофобская Библия ещё никому не мешает?
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А что это они вдруг так за гомосеков начали переживать? Видать счета в офшорах чудеса творить могут .
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Анекдот. Два гомика занялись сексом и пассивный начал вскрикивать от дискомфорта а активный ему"Потерпи, ты же мужчина!"
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОмбудсмен Денисова просит главу Нацполиции Князева и мэра Киева Кличко обеспечить безопасность участников "Марша равенства"
 
 
 
 
 
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