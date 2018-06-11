 На суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня

"Сегодня были допрошены три свидетеля. Допрос врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой проходил в режиме видеоконференции и прерывался из-за проблем со связью. Кроме того были допрошены следователи Генпрокуратуры Андрей Зубков и Юрий Бесчастный", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что суд так и не допросил нескольких свидетелей обвинения, поскольку прокуратура не обеспечила их явку.
Следующее заседание назначено на 18 июня.
Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.
2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.
Одесский Горсовет вместо Амины Окуевой увековечил память о Кивалове.