 На суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня

"Сегодня были допрошены три свидетеля. Допрос врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой проходил в режиме видеоконференции и прерывался из-за проблем со связью. Кроме того были допрошены следователи Генпрокуратуры Андрей Зубков и Юрий Бесчастный", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что суд так и не допросил нескольких свидетелей обвинения, поскольку прокуратура не обеспечила их явку.

Следующее заседание назначено на 18 июня.

Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

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2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.