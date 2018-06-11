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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1058) Полтава (450) суд (20996)

 На суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня

Киевский районный суд Полтавы в 11 июня продолжил допрос свидетелей защиты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Сегодня были допрошены три свидетеля. Допрос врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой проходил в режиме видеоконференции и прерывался из-за проблем со связью. Кроме того были допрошены следователи Генпрокуратуры Андрей Зубков и Юрий Бесчастный", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что суд так и не допросил нескольких свидетелей обвинения, поскольку прокуратура не обеспечила их явку.

Следующее заседание назначено на 18 июня.

Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

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2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.

Источник: https://censor.net.ua/n3070948
 
 
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Гєпа помре від старості, так і не почувши вироку українського "реформованого" суду.. Так само, як і штепа з єфремовим.. Нажаль..
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Нет в жизни счастья! Заслуженный напёрсточник Украины достоин погруддя в Харькове! Рядом с Жуковым.
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А колись у Шустера нахвалявся що хто звалить Леніна - тому ноги переламає. Бггг.
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Одеса-Сінгапур‏ @uanews3 10 черв.

Одесский Горсовет вместо Амины Окуевой увековечил память о Кивалове.
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слушание продолжится 18 июня.. - слухати вам - не переслухати ! На суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня - Цензор.НЕТ 3923
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Чого так поспішати, по три свідки за раз, краще по одному в місяць.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня
 
 
 
 
 
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