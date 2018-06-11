 На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В состав указанной группы входило 7 человек, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям Кировоградской, Донецкой, Киевской, Львовской, Полтавской областей и г. Киева услуги по минимизации налогов и переводу безналичных средств в наличность.

Схема была следующей: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 11 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам.

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Оборот средств конвертационного центра превысил 1 млрд грн.

В ходе досудебного расследования организатору и участникам "конверта" сообщено о подозрении; руководителю одного из предприятий - выгодоприобретателей также сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, а компании, которую он возглавлял, доначислено около 8 млн грн налогов.

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Следствие продолжается.