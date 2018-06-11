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Все про:Кировоградщина (249) конвертцентр (295) налоговая милиция (1246) ГФС (2605)

 На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений членам организованной группы, которые на протяжении 2016-2018 гг. проконвертировали через подконтрольные компании более 1 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В состав указанной группы входило 7 человек, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям Кировоградской, Донецкой, Киевской, Львовской, Полтавской областей и г. Киева услуги по минимизации налогов и переводу безналичных средств в наличность.

Схема была следующей: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 11 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам.

Смотрите: Налоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных "конвертационных центра" с оборотом 455 млн грн. ФОТО

Оборот средств конвертационного центра превысил 1 млрд грн.

В ходе досудебного расследования организатору и участникам "конверта" сообщено о подозрении; руководителю одного из предприятий - выгодоприобретателей также сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, а компании, которую он возглавлял, доначислено около 8 млн грн налогов.

Также смотрите: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве. ФОТОрепортаж

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3070947
 
 
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І тиша, щодо виплати зарплатні в конвертах на одному з телеканалів.. А це ж цинічне та свідоме ухиляння від сплати податків та військового збору під час війни.. Дивне сліпота української Феміди, правоохоронних та фіскальних органів, щодо власника цього телеканалу.. На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом - Цензор.НЕТ 6729
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ох и подозреваем мы тебя ...деньги у тебя есть ...а мы не в доле
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Нормально так ...вісім лямів штрафу за лярд обертів кешем !!!
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Не "нормально" а "потужно".. Звикайте та переймайте лексику "потужних реформаторів".. Геть від рук відбилися ці "агенти крємбля"..
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организаторы конвертцентра сейчас сидя в теплых кабинетах на гос должностях организуют следующий конвертцентр а тех кого задержали для них просто расходный материал типа подшипника отходившего свой срок возможно одной рукой их создают а другой имитируют борьбу.Иначе бы эти центры вычислялись за 7-10 дней и никаких миллиардных оборотов не было.Поэтому после очередного шумного "задержания" должны быть оргвыводы а если их нет значит идет развод лохов т.е.нас
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом
 
 
 
 
 
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