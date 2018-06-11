 Дезертир из Крыма задержан в Запорожье, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"7 июня в Запорожье задержали гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке)", - говорится в сообщении.
Задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации полуострова не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона относительно указанного гражданина составлен протокол задержания в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания ГУ Нацполиции в Одесской области.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
У Каліфорнії (США) затримали чоловіка, який втік зі служби у військово-повітряних силах США в 1983 році і жив під вигаданим ім'ям.
Про це повідомляє ВВС.
Капітан Вільям Говард Хьюз-молодший мав доступ до військової таємниці.
Свою втечу з армії він пояснив депресією, яка розвинулася у нього під час служби. Тому він вирішив піти з повітряних сил і придумав фейкове ім'я.
Через доступ до секретної інформації Хьюз потрапив в список семи найбільш розшукуваних втікачів в США. Зараз дезертир перебуває у попередньому ув'язненні.(с)
Во, как! 35 лет пробегал!
Украинские запорожские казаки -славяне тоже не баловали предателей, которых карали смертью, а убийц живьём закапывали в землю.
После большевистского бандитского переворота кацапов в 1917г. и оккупации Украинского государства УНР «измена» тоже каралась бандитами -большевиками смертью. Кровавая тюрьма народов ссср. Статья 58-1а. Измена Родине, в том числе и такие действия, .....как переход на сторону врага ....., совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества. А члены семьи предателей, они карались - лишением свободы на срок 10 лет и тоже с конфискацией всего имущества.
Тогда оказалось предателей врагов народа у кремлёвских коммуно - фашистов насобиралось на многие сотни тысяч и которые все были казнены а миллионы были замучены в сталинских контрационных лагерях смерти.
А чем тогда лучше современные проклятые изменники и предатели Украины ? Давно уже надо восстановить как исключение для этих продажных тварей смертную казнь!
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Правоохоронці встановили, що мешканець Кам'янець-Подільського, перебуваючи в складі вищезгаданої організації, був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів до Росії. За завданням «кураторів» агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій стосовно поляків, які проживають на території України..."
25 марта, Черкассы были захвачены спецназом рашки, с привлечением авиации.
А до этого, моряки Черкасс оказывали сопротивление рашистам.
Предали Украину тогда, два офицера, один мичман и 9 человек личного состава с Черкасс. Остальные сопротивлялись и остались верными присяги Украине.
Сейчас даже фильм снят по этим событиям.
Трейлер фильма Черкассы -
https://www.youtube.com/watch?v=OiDYj83XJ3M