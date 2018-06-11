 Дезертир из Крыма задержан в Запорожье, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"7 июня в Запорожье задержали гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке)", - говорится в сообщении.

Задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации полуострова не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

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Военной прокуратурой Одесского гарнизона относительно указанного гражданина составлен протокол задержания в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания ГУ Нацполиции в Одесской области.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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