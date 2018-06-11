 "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке КП "Киевпастранс".

Цель рейда — проверка пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.

"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд. Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд, чтобы избежать таких негативных ситуаций", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.

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