 "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке КП "Киевпастранс".
Цель рейда — проверка пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.
"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд. Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд, чтобы избежать таких негативных ситуаций", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.
Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.
чи то більш все ж таки хомяки що набивають щоки бюджетними баблосами
треба на виборах вірно обирати депутатів щоб не приходилося потім тут на форумі мітінгувати.
ато 2 кг.гречки закінчується після виборів -і всі шукають винуватих
нЄ..ну ві хотите, как?)