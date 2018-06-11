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 Киевские новости
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 "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией

Национальная полиция и сотрудники Службы организации сбора и учета выручки будут проводить регулярные рейды на "зайцев" в общественном транспорте Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке  КП "Киевпастранс".

Цель рейда — проверка пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.

"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд. Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд, чтобы избежать таких негативных ситуаций", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070945
 
   
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Основные зайцы это порошенко ,луценко ,гройсман,зРада ВСЯ ,они на Украине катаются бесплатно уже много-много лет ,их и надо ловить ....
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Для сумасшедших любая информация - это всего лишь повод для того, чтобы они тут же оседлали свою любимую тему.
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Слід зобов'язати контролерів працювати у масках вовків.
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взагалі то, на зайців мають мисливці полювати "Зайців" у громадському транспорті Києва контролери ловитимуть разом із поліцією - Цензор.НЕТ 5023
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Термін "зайці" пішов не від міфічної боягузливості безквиткових пасажирів, а від виразу "прудкий як заєць". Тобто перші "зайці" застрибували на ходу на підніжку або на зчепні деталі ззаду вагона. І вистрибували на ходу із трамвая в разу шухеру. Це певна доза адреналіну. І мої симпатії завжди були на боці зайців, а не тупих контролерів.
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Только сейчас додумались. До 2000-го года я регулярно ездил в наземном транспорте )(трамвай/троллейбус/автобус) и наблюдал, как "зайцы" просто издевались над кондукторами.
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Дедушка Мазай и зайцы в новой интерпретации. "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией - Цензор.НЕТ 6819
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Главное что бы Зайцевы не устраивали ДТП как в Харькове
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В Дніпрі трамвай-тролейбус - півтори гривні.. Невже це варте , щоб "зайцем" їздити? Не розумію..
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Леонид, вы забыли случаи, когда в супермаркетах ловили на воровстве продуктов депутатов, обладающих немалыми зарплатами, состояниями и роскошными домами? Это уже ментальность жлоба.
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Можливо.. А скільки коштує проїзд в трамваї-тролейбусі в Києві?
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В наше время, когда у зайца под курткой могут оказаться АК или РПГ, полиция - тоже не вариант.
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Давайте краще віталіка пошліть ловити але скажіть йому як діяти далі бо він буде довго "думати" і зайці можуть померти з голоду.
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ловители, а вы условия для приобретения билетов создали-то? Каждый потребитель услуги имеет право на обслуживание, чем эти вот "зайцеловы" пытаются пренебречь
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от вони де ховаються ...злочинці ...у транспорті ...
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в одессе..что трамай..что маршрутка без кондуктора..деньги дают водителю налом..билеты на усмотрение водителя.. "Зайців" у громадському транспорті Києва контролери ловитимуть разом із поліцією - Цензор.НЕТ 8515
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Був на відпочинку з дружиною в Одесі.. Жили біля Привозу.. До Аркадії добиралися 5-им трамваєм.. Кондуктори були.. Досить суворі: нема посвідченя пенсіонера - плати.. Сам бачив..
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просто тебе повезло.. "Зайців" у громадському транспорті Києва контролери ловитимуть разом із поліцією - Цензор.НЕТ 638 а я каждый день на работу езжу и не одного кондуктора..
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Вони тоді або ще сплять, або вже сплять.. "Зайців" у громадському транспорті Києва контролери ловитимуть разом із поліцією - Цензор.НЕТ 1339
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а зайці у владі?
чи то більш все ж таки хомяки що набивають щоки бюджетними баблосами
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Это не зайцы, это гадёныши! Подрывают нашу экономику!
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так .
треба на виборах вірно обирати депутатів щоб не приходилося потім тут на форумі мітінгувати.
ато 2 кг.гречки закінчується після виборів -і всі шукають винуватих
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией
 
 
 
 
 
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