 Бизнес-центры во Львове "минируют" из России, – СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины во Львовской области в Фейсбуке.

"Все письма поступали из сети российского интернет-провайдера "Теле2". IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в городе Омске Российской Федерации", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, на протяжении двух последних недель на "горячую линию" Львова ежедневно поступают сообщения о минированиях нескольких бизнес-центров города.

По фактам сообщений возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Статья предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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