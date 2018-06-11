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Все про:ложная тревога (59) Львов (3211) минирование (670) СБУ (12585)

 Бизнес-центры во Львове "минируют" из России, – СБУ

Ложные сообщения о заложенной взрывчатке на территории бизнес-центров Львова поступают с территории России.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины во Львовской области в Фейсбуке.

"Все письма поступали из сети российского интернет-провайдера "Теле2". IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в городе Омске Российской Федерации", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, на протяжении двух последних недель на "горячую линию" Львова ежедневно поступают сообщения о минированиях нескольких бизнес-центров города.

По фактам сообщений возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Статья предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также читайте: Неизвестный сообщил о минировании 5 бизнес-центров во Львове. Правоохранители проводят эвакуацию людей, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3070943
 
 
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Заплачьте еще.Где ответка параше хотя бы аналогичная.Или все минстеци и хакеры кинуты на вторую пабеду вадинтур.Смешно и уныло.
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Ты предлагаешь "минировать" их торговые центры таким же образом? Идиот. Нельзя уподобляться тому, кто кидает в тебя говном, т.к. со стороны вы ничем не будете отличаться.
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может и стрелять нельзя в того, кто в тебя стреляет, идиотина?
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Идет война моралисты вы наши.Каждый день раненые,убитых куча,а вы все в беленьктх перчатках хотите парашу победить.Здайтесь сразу лучше,не губите пацанов.
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И на войне нельзя отстреливаться. ударили по одной щеке подставь другую. ударили по одной щеке подставь другую. Возлюби врага своего. - порношенко перелогинся
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Ну да,когда орда попрет всей силой при молчаливом согласии запада,вы выйдите с плакатом мы за мыр.Минстець первый с петей побежит,как только первые бомбы упадут на печерски пагорбы,хотя там корешь))).Весь инет помнит славный парад галантерея в севастополе и славное бегство литвина с границы.Украина этих "хероев" не забудет.
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Это гибридная война!И мы в ней воины!Просто СБУ и МВД -филиалы соответствующих ведомств кремлёвской орды.( Секрет Полишинеля)
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Воин ты наш 😁😁😁😁 Признайся, сколько армий ты уже победил на своем диване? )))
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вірус могли б
тому ір запустити асиметрично.
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Могли б і не казати, тут і так ясно що казляндія, або лугандон.
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кацапне потихоньку начинает сносить крышу...а фуле.диссонанс.тут телевизор одно говорит-а холодильник совсем другое Бізнес-центри у Львові "мінують" із Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 1221.
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Я начинаю подозревать, что у многих рузьгих и холодильников нет
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это да...в сибири молоко разливают по мискам,замерзшее выколупывают в мешок-и в сени.до лета стоит...
а июнь еще не лето,август уже не лето Бізнес-центри у Львові "мінують" із Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 3130
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Потом не плачь,когда тебя казломордые будут расстреливать за то ,что ты Украину поддердивал,а европа понурив глазки промолчит,как при голодоморе.Вперед в бездну.
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Гм. У них там начинается ЧМ. Можно устроить их службам неслабую телефонную веселуху по их примеру.
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Ну и зачем на такое реагировать, чтобы "минеры" и дальше прикалывались?! Ежу понятно, что, если бы хотели взорвать, то не предупреждали б, да еще из Омска - оттуда типа виднее.
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так что мешает СБУ провести акцию для заключенных с раздачей стартовых пакетов чая и сигарет и предложить им позвонить в расею заминировать пару тройку стадионов в предверье чемпионата.... кацапы будут рады такой суете.....
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Вольнов уже первую ответку сделал
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Харьковские бизнес- центры айтишные лихорадит аналогично.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБизнес-центры во Львове "минируют" из России, – СБУ
 
 
 
 
 
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