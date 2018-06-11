 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.
В настоящее время оценивание в ВККСУ проходят 2969 судей. По состоянию на 7 июня завершения оценки 868 судей, из них 709 судей признаны соответствующими занимаемой должности.
Другие 159 судей подлежат увольнению или уже уволены, в частности:
- 68 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания;
- 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности, а именно: 65 судей не сдали экзамены, 26 судей не прошли собеседований с членами Комиссии.
"Эти результаты стали неожиданными даже для нас, по двум причинам. Прежде всего, из-за впечатляющего количества судей, которые не сдали экзамен. Ведь это проверка профессиональных знаний и навыков. Большинство - это судьи первой инстанции.
Второй неожиданностью стало количество судей, которые при оценке решили уволиться сами. Очевидно, это свидетельствует о том, что судебная власть благодаря квалификационным процедурам проходит сквозь самоочищение ", - прокомментировал заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.
ось тільки дах дірявим виявився, во!
Афигеть какой "профессионализм" комиссии!!!
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Зі статті не зрозуміло - ці судді були непідкупними чи просто чесно не ділились своїми корупційними статками з ВККСУ?...
В мене нема жодних сумнівів в тому, що в процесі кваліфікаційного оцінювання ВККСУ залишила їх на займаних посадах.
Це є одним зі свідчень цивілізаційної катастрофи в цій країні.
Антикорупційний суд (АКС)