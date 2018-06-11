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 Политика Украины
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Все про:судебная реформа (985) судья (1940) тестирование (228) ВККСУ (225)

 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ

По состоянию на 7 июня 2018 года 91 судья не смог пройти квалификационную оценку, которая проводится Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.

В настоящее время оценивание в ВККСУ проходят 2969 судей.  По состоянию на 7 июня завершения оценки 868 судей, из них 709 судей признаны соответствующими занимаемой должности.

Другие 159 судей подлежат увольнению или уже уволены, в частности:

- 68 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания;

- 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности, а именно: 65 судей не сдали экзамены, 26 судей не прошли собеседований с членами Комиссии.

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"Эти результаты стали неожиданными даже для нас, по двум причинам. Прежде всего, из-за впечатляющего количества судей, которые не сдали экзамен. Ведь это проверка профессиональных знаний и навыков. Большинство - это судьи первой инстанции.

Второй неожиданностью стало количество судей, которые при оценке решили уволиться сами. Очевидно, это свидетельствует о том, что судебная власть благодаря квалификационным процедурам проходит сквозь самоочищение ", - прокомментировал заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070940
 
 
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Мизер не прошел, остальные все остались в своих креслах. Можно грести дальше.
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Если не все, то абсолютное большинство судей - взяточники и коррупционеры.
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Гроші то вони мали,
ось тільки дах дірявим виявився, во!
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значит пойдут в прокуратуру "работать"
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А цим,ну яких вигнали,їм пожиттєво будуть платитит,чи як?
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И все 91 получали зарплату,преференции.. А слабо у них это изъять? Пусть вернут то,чего не заслужили
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Всего 19% в самой коррумпированной на 1000% клоаке в Украине?!!!
Афигеть какой "профессионализм" комиссии!!!
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"оценки 868 судей, из них 709 судей признаны соответствующими" - пересчитай свои проценты.
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Считай количество не прошедших от общего.
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91 суддя не підтвердив відповідності займаній посаді в процесі кваліфікаційного оцінювання, - ВККСУ
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Зі статті не зрозуміло - ці судді були непідкупними чи просто чесно не ділились своїми корупційними статками з ВККСУ?...
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В матеріалах двох справ, в яких мені довелося бути стороною, є неспростовні докази того, що щонайменше 5 суддів різних інстанцій суддями бути не можуть.
В мене нема жодних сумнівів в тому, що в процесі кваліфікаційного оцінювання ВККСУ залишила їх на займаних посадах.
Це є одним зі свідчень цивілізаційної катастрофи в цій країні.
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Убзпакойтесь. проводиться звичайний відбір кандидатів у
Антикорупційний суд (АКС)
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У 91 судей бабла не хватило на переатестацию, видать честные были.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ
 
 
 
 
 
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