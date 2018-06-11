 На встрече глав МИД "нормандской четверки" будет начало обсуждения миротворческой миссии на Донбассе, - Маас

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Данное заявление Маас сделал по прибытию на виллу Борзиг в Берлине, где проходит встреча в "нормандском формате".

"Представления об этом [о миссии] в значительной степени расходятся, и об этом мы хотим сегодня начать разговор, чтобы в соответствующей мере обеспечить реализацию того, что было уже заложено в минском процессе, при помощи ООН", — сказал Маас.

Ранее Маас заявлял, что Германия поддерживает миротворческую миссию в Донбассе. При этом он отметил, что у представителей России и Украины интересы и мнения по Донбассу "далеки друг от друга".

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