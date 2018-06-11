 На встрече глав МИД "нормандской четверки" будет начало обсуждения миротворческой миссии на Донбассе, - Маас

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Данное заявление Маас сделал по прибытию на виллу Борзиг в Берлине, где проходит встреча в "нормандском формате".
"Представления об этом [о миссии] в значительной степени расходятся, и об этом мы хотим сегодня начать разговор, чтобы в соответствующей мере обеспечить реализацию того, что было уже заложено в минском процессе, при помощи ООН", — сказал Маас.
Ранее Маас заявлял, что Германия поддерживает миротворческую миссию в Донбассе. При этом он отметил, что у представителей России и Украины интересы и мнения по Донбассу "далеки друг от друга".
Вместе с миротворцами ВС стран НАТО.
Это, как самый первый шаг.
На другой вариант не пойдет Украина.
А за то чтоб тут сидеть даже сам плачу около 100$ в год (за интернет).
ВОПРОСЫ ценой в уголовные дела... БИМБА.
ЧИтаю: Представители самопровозглашенной "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение жителей Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.
22 июня 2017 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был осуществлен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.
10 сентября 2017 года состоялась третья передача средств из задолженности по водоснабжению.
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації.
1. ...а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
ВОПРОСЫ:
1. Как отражается в учете водоканала бабло, полученное от ЛНР? (средства, полученные от реализации продукции конечному потребителю)?
2. Не является ли предоставление ресурсов террористам, стреляющим в украинских солдат, криминалом по ст.258-3 УК?
3. Почему ГПУ и СБУ закрывают коммерсов на 8 лет за то же самое?