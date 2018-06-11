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 На встрече глав МИД "нормандской четверки" будет начало обсуждения миротворческой миссии на Донбассе, - Маас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече в "нормандском формате" будет попытка обсудить начало миротворческой миссии в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

Данное заявление Маас сделал по прибытию на виллу Борзиг в Берлине, где проходит встреча в "нормандском формате". 

"Представления об этом [о миссии] в значительной степени расходятся, и об этом мы хотим сегодня начать разговор, чтобы в соответствующей мере обеспечить реализацию того, что было уже заложено в минском процессе, при помощи ООН", — сказал Маас.

Ранее Маас заявлял, что Германия поддерживает миротворческую миссию в Донбассе. При этом он отметил, что у представителей России и Украины интересы и мнения по Донбассу "далеки друг от друга".

Также читайте: Главы МИД стран "нормандского формата" на встрече в Берлине обсудят инвентаризацию Минских соглашений и миссию ООН на Донбассе, - МИД Германии

Источник: https://censor.net.ua/n3070938
 
 
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Якщо мандат цієї місії не буде передбачати контроль за кордоном між Україною та кацапами, згідно українського законодавства - гріш ціна такій місії..
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Йди звідси "фрєзєровщік".. Розберемось без вати.. Поки - в спам, для профілактики..
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Я правильно вас понял в п.1 , что миротворцы заходят на границу Украины и России?
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Уже удалили... Наверное ошибся. На линию фронта.
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Порошенко на это не пойдет. Это будет означать консервирование прокремлевского антиукраинского электората под выборы 2019.
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Восстановление пограничного контроля Украины над Донецко - Луганском участке границы с РФ.
Вместе с миротворцами ВС стран НАТО.
Это, как самый первый шаг.
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Ну, тогда и живите дальше со своими хотелками под санкциями.
На другой вариант не пойдет Украина.
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Вот и я думаю что ни до чего они не договорятся.
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Тобі ж сказали куди йти.. Адмін - а правило щодо "проксі" вже зовсім відмінили. Це ж не "фрєзєровщік" - це пропагандон..
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Поверьте: таки фрезеровщик (хоть и имею диплом инженера механической обработки), и на жизнь зарабатываю именно фрезеровкой а не пропагандой.
А за то чтоб тут сидеть даже сам плачу около 100$ в год (за интернет). На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" почнеться обговорення миротворчої місії на Донбасі, - Маас - Цензор.НЕТ 4921
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Всякие. Основной - тяжёлый советский (Ульяновск, завод УЗТС), модернизированный в 2004 году установкой Сименсивских приводов, и русской системой управления на основе американского компьютера (Маяк 600)
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Сателіти кацапні та сама кацапня не повинна бути в складі миротворчої місії.. Ніяких білорусів, вірмен, казахів та сербів..
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особенно сербов и белорусов. Казахи - те поумнее. Они всю шушваль,что воевала - у себя сажают без разговоров
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Ни хрена эта европа не понимает с кем имеет дело. Так что, продолжение следует.
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А про Северный поток-2 уже обсудили? подлизали Путлеру?
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Просто все что связано с газом у нас всегда ассоциировалось с коррупцией. Вот Европа и решила ее побороть.)
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Теперь когда в Украине будет антикоррупционный суд не будет коррупции
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с рашей дискутировать-договариваться... только язык о зубы стирать...
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Абсуждалі би есчо,да боліт вла...ні,не буду далі щось там писати,патамушта не політкоректрно...
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Та мабуть знову ніфіга не вийде: рашка знову вимагає особливий статус дамбабве, амністію та прямі перемови з ордло,
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Миха Анархист Чаплыга

ВОПРОСЫ ценой в уголовные дела... БИМБА.
ЧИтаю: Представители самопровозглашенной "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение жителей Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.
22 июня 2017 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был осуществлен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.

10 сентября 2017 года состоялась третья передача средств из задолженности по водоснабжению.
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації.
1. ...а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
ВОПРОСЫ:
1. Как отражается в учете водоканала бабло, полученное от ЛНР? (средства, полученные от реализации продукции конечному потребителю)?
2. Не является ли предоставление ресурсов террористам, стреляющим в украинских солдат, криминалом по ст.258-3 УК?
3. Почему ГПУ и СБУ закрывают коммерсов на 8 лет за то же самое?
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гейропейские соплежуи куйла, минский сходняк обсасывали 4 года,оторвав часть Украины ,под создание прорашистских территорий убив обсасывание более 10 тысяч украинцев, теперь собираются обсасывать миротврцев , для нового уничтожения украинского народа,не ответив за жертвы минского сходняка...фрицы есть враги Украины
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа встрече глав МИД "нормандской четверки" будет начало обсуждения миротворческой миссии на Донбассе, - Маас
 
 
 
 
 
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