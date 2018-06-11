 Количество блокпостов в Луганской области будет сокращено с 15 до 8,- Луганская ОВГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечивается водоснабжение и водоотведение, освещение, асфальтирование и тому подобное. Руководителям Департамента финансов и Управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации поручено разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов на территории области", - говорится в сообщении Луганской ОВГА.

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