EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1811  20
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3811) блокпост (167) пункт пропуска (389)

 Количество блокпостов в Луганской области будет сокращено с 15 до 8,- Луганская ОВГА

На дорогах Луганской области в связи с переформатированием АТО на операцию Объединенных сил предусмотрено сокращение количества блокпостов с 15 до 8.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечивается водоснабжение и водоотведение, освещение, асфальтирование и тому подобное. Руководителям Департамента финансов и Управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации поручено разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов на территории области", - говорится в сообщении Луганской ОВГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За счет уменьшения количества стационарных блокпостов на Донбассе будет создано 106 дополнительных патрулей, - Бушуев

Источник: https://censor.net.ua/n3070936
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прихильники петі - це перемога чи зрада ? Количество блокпостов в Луганской области будет сокращено с 15 до 8,- Луганская ОВГА - Цензор.НЕТ 7488
 показать весь комментарий
 
Перемога? Да вообще снимите эти блок посты, уберите ВСУ, пускай сепарня и русня смело идут вперед, Петя всех победил!
Нормальные страны такие как Хорватия закрыли сепарский онклав в ноль и те через 1-н месяц меняли калаш на еду, а наш Гидрант корупции такого не может позволить, раковая опухаль ему выгодна!
 показать весь комментарий
 
 
1. А " сепарский онклав" (анклав, вообще-то) в Хорватии имел границу с Мордором?
2. Блок-посты - это средство фильтрации шпиёнов.
3. Блок-посты сдержат танковые клинья?
4. Для танковых атак есть первая, вторая и третья линии обороны.

Вывод: иди в жопу.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ваще "кармильцам" ехать в хунту? Они что, сюда продовольствие везут? Нет, едут за хунтовской колбасой и украинскими паспортами.
 показать весь комментарий
 
 
А бочки с пивом и квасом не слабо поставить на жаркое летнее время возле блопостов? Террористам - наценка, за вредность деятельности для наших войск.
 показать весь комментарий
 
Посмотри на карту, о каких блокпостах речь.
А было бы неплохо. Вот так едешь по нашей территории. Жара. Впереди блокпост. А на блокпосту - квас для водителя и пиво для пассажиров. Холодненькие! Класс.
 показать весь комментарий
 
А какой пароль при переходе в русский мир и из него. Туда понятно - про славянский шкаф будут спрашивать. А вот в Украину надо пускать, только если крикнут Слава Украине! Как эти рыги уже всех задолбали.
 показать весь комментарий
 
 
Пиво Клинское на РАБссии стоит 140 РЖУблясов,пиво Черниговское 18 гривен...
 показать весь комментарий
 
 
На масквє -горілка з перцем, будь-яка хортиця,піво оболонь та чернігівське в асортименті. 1літр чернігівського-78 ржублів=1літр молока. Я в шоці! Як воно все сюди потрапляє?!
 показать весь комментарий
 
Перестройка два струна
Нету денех ни шиша
А шахтеры бастовали
ССр на фантики порвали Кількість блокпостів у Луганській області буде скорочено з 15 до 8, - Луганська облВЦА - Цензор.НЕТ 3471
 показать весь комментарий
 
Это хорошо,что сократили. Надо бы сократить к нулю и колючку под напряжением. Чтоб не шастали.
 показать весь комментарий
 
 
Приграничная торговля это есть харашё,Зелень Зелень Зелень...,малой спрашивает почём пучок?Отойди мальчик не мешай...,для доллара ты еще не вырос... Кількість блокпостів у Луганській області буде скорочено з 15 до 8, - Луганська облВЦА - Цензор.НЕТ 1407
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество блокпостов в Луганской области будет сокращено с 15 до 8,- Луганская ОВГА
 
 
 
 
 
 вверх