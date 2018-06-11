 Количество блокпостов в Луганской области будет сокращено с 15 до 8,- Луганская ОВГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечивается водоснабжение и водоотведение, освещение, асфальтирование и тому подобное. Руководителям Департамента финансов и Управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации поручено разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов на территории области", - говорится в сообщении Луганской ОВГА.
Нормальные страны такие как Хорватия закрыли сепарский онклав в ноль и те через 1-н месяц меняли калаш на еду, а наш Гидрант корупции такого не может позволить, раковая опухаль ему выгодна!
2. Блок-посты - это средство фильтрации шпиёнов.
3. Блок-посты сдержат танковые клинья?
4. Для танковых атак есть первая, вторая и третья линии обороны.
Вывод: иди в жопу.
А было бы неплохо. Вот так едешь по нашей территории. Жара. Впереди блокпост. А на блокпосту - квас для водителя и пиво для пассажиров. Холодненькие! Класс.
Нету денех ни шиша
А шахтеры бастовали
ССр на фантики порвали