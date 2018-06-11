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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Венгрия (625) Жданов (149) Закарпатье (1351) ОГА (1344) СБУ (12585) сепаратизм (11104) футбол (2935) ФФУ (143)

 Граждан Украины нет в составе "Карпатальи", выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас

Все игроки команды, принявшей участие в первенстве, проводимом Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), не имеют украинского гражданства и не играет в украинских клубах.

Об этом Громадському радіо сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, пишет Цензор.НЕТ.

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком ни Закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - говорит Галас.

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По его словам, несколько игроков иногда посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам. "Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ", - объясняет Ярослав Галас.

На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды представитель ОГА отметил, что это категорически неприемлемо и именно по этому поводу сотрудники Службы безопасности Украины и будут проводить беседу. Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды на чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. По возвращении в Украину с ним также будут общаться правоохранители.

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Руководитель пресс-группы СБУ Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила "Громадському радіо", что СБУ проверяет информацию об участии в так называемом чемпионате мира среди непризнанных государств лиц, зарегистрированных в Закарпатской области. "По предварительной информации, несколько таких человек участвовали в турнире, - говорит Людмила Коршунова. - Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии".

Федерация футбола Украины опубликовала официальное заявление, в котором говорится о применении санкций к спортсменам, участвующим в указанном первенстве: "Поведение всех украинских футболистов, принимавших и тех, что будут принимать участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе - так называемом "Кубке мира", и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарным органами Федерации футбола Украины. По итогам такого рассмотрения против этих футболистов будут применены санкции, в частности - дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ".

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Призыв ФФУ к правоохранительным органам о проверке действий участников турнира на пропаганду сепаратизма и посягание на территориальную целостность поддержал и министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Сепаратизму не место в украинском спорте! Не важно, какой он и кем финансируется и подпитывается, или со стороны России, или других стран", - подчеркнул он в посте на своей странице в Facebook.

Граждан Украины нет в составе Карпатальи, выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас 01

По информации из личных источников "Громадського радіо", несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

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Напомним, на выходных в Лондоне прошел Чемпионат мира, организованный Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Победителем стала неофициальная футбольная команда "Карпаталья", название которой с венгерской переводится как "Закарпатье". Министр иностранных дел Павел Климкин публично призвал правоохранителей обратить внимание на команду и ее спонсоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3070935
 
 
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В Израиле такого*действующего депутат* уже б работники труповозок доставали с продырявленой башкой из придорожной канавы! А у нас он и дальше будет мочиться и калоизвергаться на Украину.! Мы ж толерасты!
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Вынужден вас разочаровать.
Арабские депутаты в Кнесете (Рада) открыто поддерживают террористов и радуются убийствам евреев.
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раз про футбол - "Добро пожаловать в Ад !"

Граждан Украины нет в составе "Карпатальи", выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас - Цензор.НЕТ 3344 Ahmad‏ @AlAhmediya 3 ч.3 часа назадУ Мацкве чоловік у поліцейській формі забрав гроші у громадянина Бразилії, який приїхав повболівати за свою збірну на Чемпіонаті світу-2018, а в Петербурзі французькому вболівальнику проломили череп.
Граждан Украины нет в составе "Карпатальи", выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас - Цензор.НЕТ 5154







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Я родилась на Кубани. Но мне не прийдьот в голову выступать в соревнованиях по вышиванию крестиком от непризнанных Украинских кубанских земель. Может у венгров с телевизором шота не то?!
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Почитайте, там приблизно наприкінці цієї теми про Садикова "..С недавних пор Бобков является вице-президентом российского "Центра моделирования стратегического развития". Президентом этого центра является доверенное лицо Владимира Путина, человек из орбиты Сечина - Союн Садыков. Считается, что Садыков курирует "закарпатский сепаратизм" и налаживает мосты между Москвой и венгерскими олигархами..." (с)
Блог Дениса Казанського
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Так, союн садиков - то є скрєпне маддярське прізвище!))) Мені там у змаганнях з вишивання хрестиком робити нічого...(((
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Получается что граждане Венгрии поддерживают непризнанные в мире республики .Значит нужно исключить Венгрию из международного сообщества и Евросоюза и пусть присоединяются к непризнанным республикам , которые они поддерживают .
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В Лондоне прошел третий чемпионат мира среди непризнанных команд. Главным арбитром решающего матча турнира был назначен Марк Клаттенбург (Англия), в послужном списке которого работа в финалах Лиги чемпионов и чемпионата Европы в 2016 году.
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А то что все это проводилось в Англии... или это мелочи?
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Пуйло забашляло. А марку клаттенбургу ржублі не тхнуть. Може в нього іпотєка.
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Пидара спросить,что его не устраивает с венгерской меньшиной!Тоже "зубожиння"?..""
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Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды на чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш.Источник: https://censor.net.ua/n3070935 і треба це зробити з особливою, патріотичною наполегливістю, щоб у цього балвана більше не було бажання повертатись в Україну. Інше громадянство в нього є на сто відсотків, якщо так відверто сепарастить
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Лысый херой с петей опять по старой доброй традиции утрутся,а потом в фейсе будкт геройски воевать?.
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Ну а нах вони нам,власне кажучи,потрібні? Нехай десь щось там роблять...Нє,ну якщо Тібет взяв участь,то тоді да,канєшна...А,до речі,Лобсанг Сангай,глава уряду Тибету у вигнанні,в курсі справи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГраждан Украины нет в составе "Карпатальи", выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас
 
 
 
 
 
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