 Граждан Украины нет в составе "Карпатальи", выигравшей ЧМ среди непризнанных государств, но их поездку организовал закарпатский депутат Фееш, - пресс-секретарь ОГА Галас

Об этом Громадському радіо сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, пишет Цензор.НЕТ.

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком ни Закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - говорит Галас.

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По его словам, несколько игроков иногда посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам. "Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ", - объясняет Ярослав Галас.

На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды представитель ОГА отметил, что это категорически неприемлемо и именно по этому поводу сотрудники Службы безопасности Украины и будут проводить беседу. Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды на чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. По возвращении в Украину с ним также будут общаться правоохранители.

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Руководитель пресс-группы СБУ Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила "Громадському радіо", что СБУ проверяет информацию об участии в так называемом чемпионате мира среди непризнанных государств лиц, зарегистрированных в Закарпатской области. "По предварительной информации, несколько таких человек участвовали в турнире, - говорит Людмила Коршунова. - Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии".

Федерация футбола Украины опубликовала официальное заявление, в котором говорится о применении санкций к спортсменам, участвующим в указанном первенстве: "Поведение всех украинских футболистов, принимавших и тех, что будут принимать участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе - так называемом "Кубке мира", и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарным органами Федерации футбола Украины. По итогам такого рассмотрения против этих футболистов будут применены санкции, в частности - дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ".

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Призыв ФФУ к правоохранительным органам о проверке действий участников турнира на пропаганду сепаратизма и посягание на территориальную целостность поддержал и министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Сепаратизму не место в украинском спорте! Не важно, какой он и кем финансируется и подпитывается, или со стороны России, или других стран", - подчеркнул он в посте на своей странице в Facebook.

По информации из личных источников "Громадського радіо", несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

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Напомним, на выходных в Лондоне прошел Чемпионат мира, организованный Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Победителем стала неофициальная футбольная команда "Карпаталья", название которой с венгерской переводится как "Закарпатье". Министр иностранных дел Павел Климкин публично призвал правоохранителей обратить внимание на команду и ее спонсоров.