 Комиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава агентства Константин Ващенко по итогам заседания комиссии в понедельник.

В то же время он отметил, что высказывания замминистра противоречат общепринятым этическим и моральным нормам.

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К.Ващенко сообщил, что соответствующий документ по итогам дисциплинарного производства будет передан Кабинету министров, который в свою очередь должен после комплексного рассмотрения ситуации принять решение "по делу Линчевского".

Глава Нацгосслужбы подчеркнул, что перед комиссий было поставлено сложное задание, поскольку дисциплинарное производство было неклассическим, касаясь, в частности, соответствия высказываний моральным и этическим нормам, что в настоящее время не находит надлежащего отображения в нормативно-правовых актах.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса Нацгосслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом –ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

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