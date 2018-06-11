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 Общество
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Все про:госслужащие (204) Линчевский (12)

 Комиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным

Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы (Нацгосслужбы) Украины не усмотрела в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом дисциплинарного нарушения или признаков ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава агентства Константин Ващенко по итогам заседания комиссии в понедельник.

В то же время он отметил, что высказывания замминистра противоречат общепринятым этическим и моральным нормам.

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К.Ващенко сообщил, что соответствующий документ по итогам дисциплинарного производства будет передан Кабинету министров, который в свою очередь должен после комплексного рассмотрения ситуации принять решение "по делу Линчевского".

Глава Нацгосслужбы подчеркнул, что перед комиссий было поставлено сложное задание, поскольку дисциплинарное производство было неклассическим, касаясь, в частности, соответствия высказываний моральным и этическим нормам, что в настоящее время не находит надлежащего отображения в нормативно-правовых актах.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса Нацгосслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом –ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070932
 
 
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може, краще, ці гроші потратити на виліковні хвороби і боротьбу з туберкульозом?.....
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а може краще дітей зі спотвореннями винищувати ще у пологовому будинку?
десь я вже це чув... алоїзовичу привіт передавай!
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мова йде про ефективне використання коштів..... давайте ще в моргу пластику робити за державний кошт, щоб покійники краще виглядали
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Вот когда Линчевский станет онкобольным, а после такого выступления таки станет, можно будет говорить о неэффективности лечения этих заболеваний и не лечить его, а пока что многие онкозаболевания успешно лечатся за границей, а тем кто не излечивается надолго продлевается жизнь и это уже хорошо.А наша медицина дебильная и никчемная, начиная с медобразования и заканчивая Минздравом. Вместо того, чтобы срочно решать вопросы подготовки специалистов за границей,начинать применять современные западные методы лечения людей,это ЧМО только находит оправдания. Наши онкобольные получают лечение прошлого века ,за которое к тому же платит сумасшедшие деньги и взятки.Позор Пэдрятине, Гнойсману и Раде за такое скотское отношение к народу. Уроды конченые.Геть из власти!
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Жрут много - тоже нормальок было. Будут лишние факты в деле о новом геноциде. Причем, устроенным тем же подвидом, что и прошлый
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Ну конеШно ,ГЕНОЦИД в Украине уже давно не нарушение а обычное дело ...
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Линчевский купил свою должность за немалые деньги. И теперь может телепать языком, что захочет. Уволить его нельзя, потому что потом эту должность невозможно будет впарить кому то ещё. Смотрите на вещи реально. Только создатель антикоррупционного суда Петр Порошенко сможет сломать эту прогнившую систему. Но уже на втором своем сроке.
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Я заподозрил подставу когда грося сказал очень строго накажем!. Только докажите! А потом... ваши доказательства не доказательства... черное это почти белое... бла бла бла... Роисия плохой пример.
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Слыша фамилию Богомолец, понимаешь, что сейчас будет очередной фейко-говновброс.
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Своих не сдадут,

неа, не надейтесь.

У них впереди ответственная миссия - заставлять быдло-народ

"жить па новому".
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Утешает одно-он все равно умрёт когда нибудь
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Сто процентов он и баба Яга супрун любовнички.
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теперішня Система так побудована , що міністр навіть не може призначати своїх заступників , а тим більше В.О ... ))
Просто хтось відстояв свого Лінчевсього ... не дарма ж його призначали .
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Бизнес
Фармацевтический бизнес семьи вряд ли был бы таким доходным, если бы не место Раисы Богатыревой во власти.
Александр Богатырев - один из ее сыновей - официально является членом набсовета и владельцем большого пакета акций харьковской фармакологической фирмы «Биолик», которая уже была в эпицентре коррупционного скандала - продавали свою продукцию по завышенным ценам для украинских медпредприятий по результатам тендеров. По итогу в СМИ подсчитали, что в 2009 году эти злоупотребления принесли убытков на 9 миллионов. И Богатырева на то время была почетным президентом Тендерной палаты Украины - органа, который проверял законность госзакупок, но был обвинен в масштабных нарушениях и коррупции, и, в последствии, закрыт.27 сентября 2011 года крупнейшая российская фармацевтическая компания ОАО «Фармстандарт» получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение более 50% акций ЗАО «Биолик», основное производство которого находится в Харькове.
На то время секретарь Совбеза и один из лидеров Партии регионов Раиса Богатырева являлась почетным президентом харьковского предприятия «Биолик». И, по неофициальной информации, она с сыном Александром являлись собственниками этого предприятия. ЗАО «Биолик» выпускает иммуномоделирующие лекарства («интерферон», «иммуноглобин»), якобы очень эффективные для профилактики гриппа, а также препарат «Липин» для лечения разнообразных заболеваний легких[7]
ОАО «Биолик» производит иммунобиологические и другие лекарственные средства. В 2009 году чистый доход предприятия составил 103 940 000 грн (+25,9% к 2008 году), чистая прибыль - 33,99 млн. грн (возросла в 4,7 раза).
ОАО «Фармстандарт» владеет четырьмя заводами общей мощностью 1300000000 упаковок в год. Оборот компании в 2009 году составил 24100000000 руб. (6,27 млрд грн; +68%). До момента продажи ОАО «Биолик» являлся одной из самых быстроразвивающихся компаний на украинском рынке продуктов здоровья. Филиалы компании работают в 50 городах Украины.11 мая 2012 года. Министерство здравоохранения Украины по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставки вакцин на общую сумму 60,77 млн. грн.
В частности, вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и гепатита В для детей (новорожденных) министерство закупит у ЧАО «Фармстандарт-Биолик». По данным SMIDA, сын министра здравоохранения Александр Богатырев входит в наблюдательный совет этого предприятия и владеет 20% акций фирмы. 55% акций харьковского завода принадлежит российской группе «Фармстандарт», еще 22% принадлежат Александру Забудкину, исполнительному директору донецкого ООО «Синбиас Фарма», члену совета директоров российского производителя лекарств «Верофарм». «Фармстандарт-Биолик» получит на свой счет 10,87 мн грн.[8]
Кроме того, в 2008 году Кабмин отнес трамадол к наркотикам, после чего сама Богатырева и ряд близких к ней политиков-фармацевтов «переквалифицировались» в «адвокатов» препарата, в зависимость от которого попали миллионы украинцев. И именно их фармакологические компании, в миллионных количествах производили трамадол.
Богатыреву также обвиняли в лоббировании производства сомнительных вакцин. СНБО настаивал на обязательном вакцинировании даже тогда, когда от некачественных вакцин начали гибнуть дети.
Однако бизнес семьи Богатыревой не ограничивался отраслью фармакологии - супруг Богатыревой много лет при разной власти успешно зарабатывает деньги в украинском фонде поддержки предпринимательства. Деньги через эту структуру проходят большие - не столько бюджетные, сколько поступления из всевозможных международных фондов и банков.
Игорь Богатырев-младший, также при разной власти, работает в УФПП с 98 года. В прошлом был одним из директоров по строительству компании «Укрэнерго». Выбивал у международных организаций деньги на строительство линий электропередач от ровенской АЭС к Киеву - 200 миллионов евро. Куда делись деньги опять же непонятно, но в результате разбирательств был уволен с должности. Вскоре после этого при помощи родителей пересел на должность и.о. председателя «Укрэнергоуголь», бывшего «Донецкуголь».
Отмечают также, что семья Богатыревых известна и в связи с рейдерством. Сыновья Богатыревой захватили в Киеве, будучи депутатами госсовета, около 240 гектаров земли. Позже были фигурантами беспрецедентного захвата двух крупнейших в Украине фармакологических предприятий. Причем в сговоре с представителями другого государства. И СНБО, естественно, закрыло на этот факт глаза[9].
К тому же, как сообщают некоторые интернет-ресурсы, Бондаренко Ирина Николаевна, жена Игоря Богатырёва, вместе с близким к Борису Колесникову Михаилом Ляшко по кличке «Миша Косой» владеет бизнесом по нелегальному производству сигарет торговых марок, принадлежащих «Филипп Моррис»[10].
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в июне 2013 года министра Богатыреву заподозрили в «крышевании» сферы регистрации лекарственных препаратов. Именно благодаря этому, согласно расследованию журналистов, 10% или 1354 наименования от всех зарегистрированных препаратов в Украине не имеют сертификата соответствия, но при этом находятся в легальном обороте.Немногим ранее, в мае 2013 года Министерство здравоохранения обвинили в навязывании областным больницам тех лекарств, в которых они не нуждаются при лечении онкобольных детей.
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Служба безопасности Украины заявила о причастности предыдущего руководства Министерства здравоохранения к организации подпольного производства фальсифицированных лекарств.

По словам главы СБУ Валентина Наливайченко, подпольные лаборатории в подвалах госучреждений Минздрава производили фальсифицированные таблетки «фактически из крахмала», сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что все эти лаборатории ликвидированы. Наливайченко подчеркнул, что бывший вице-премьер - министр здравоохранения Раиса Богатырева знала о подпольном производстве.

Генеральная прокуратура объявила в розыск Богатыреву. Ее обвиняют в растрате и завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКомиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным
 
 
 
 
 
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