 США расширили санкционный список против России

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США внедрил санкции против пяти российских организаций и трех россиян в соответствии с исполнительным распоряжением 13694 "Блокирование имущества отдельных личностей, занимающихся существенной злоумышленной кибер-деятельностью", а также раздела 224 "Закона о борьбе с противниками путем санкций", - сообщили в американском финансовом ведомстве.

Так, под новыми ограничениями Минфина США оказались российские Научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис" и консалтинговая компания Digital Security, а также организации ERPScan и Embedi, которые имеют зарубежные представительства.

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Одно из этих учреждений подконтрольно ФСБ России, еще два получали материальную и технологическую поддержку российской спецслужбы, уточнили в Вашингтоне.

В списке физических лиц, которые попали под санкции, указываются генеральный директор "Дайвтехносервиса" Александр Трибун, программный менеджер этого предприятия Олег Чириков и бывший директор учреждения Владимир Каганский.

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"Соединенные Штаты настроены агрессивно преследовать любую организацию или лицо под руководством ФСБ, работа которых угрожает Соединенным Штатам, и будут продолжать применять наши полномочия относительно санкций, в том числе в соответствии с законом CAATSA, с целью противодействия постоянно растущим угрозам, которые исходят со стороны России", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.