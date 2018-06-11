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Все про:Россия (69582) санкции (6801) США (13795)

 США расширили санкционный список против России

Администрация США в понедельник расширила список санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации, а также компаний, зарегистрированных за рубежом, связанных с деятельностью России в киберсфере.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США внедрил санкции против пяти российских организаций и трех россиян в соответствии с исполнительным распоряжением 13694 "Блокирование имущества отдельных личностей, занимающихся существенной злоумышленной кибер-деятельностью", а также раздела 224 "Закона о борьбе с противниками путем санкций", - сообщили в американском финансовом ведомстве.

Так, под новыми ограничениями Минфина США оказались российские Научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис" и консалтинговая компания Digital Security, а также организации ERPScan и Embedi, которые имеют зарубежные представительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Одно из этих учреждений подконтрольно ФСБ России, еще два получали материальную и технологическую поддержку российской спецслужбы, уточнили в Вашингтоне.

В списке физических лиц, которые попали под санкции, указываются генеральный директор "Дайвтехносервиса" Александр Трибун, программный менеджер этого предприятия Олег Чириков и бывший директор учреждения Владимир Каганский.

Также читайте: Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

"Соединенные Штаты настроены агрессивно преследовать любую организацию или лицо под руководством ФСБ, работа которых угрожает Соединенным Штатам, и будут продолжать применять наши полномочия относительно санкций, в том числе в соответствии с законом CAATSA, с целью противодействия постоянно растущим угрозам, которые исходят со стороны России", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Источник: https://censor.net.ua/n3070931
 
   
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шо то я не понял, а где вяличие?=))

Путин попросил китайцев профинансировать модернизацию России
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Что с одной стороны как бы трамп вовке помогает, а с другой по губам водит.... Какое то садо мазо у них...
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Мировое сообщество применяют к Рассее казнь Линчи - "смерть от тысячи порезов"
Подыхать Рассея будет долго, но неотвратимо))
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Какая-то геополитика непонятная. Еще позавчера Трамп за возвращение рабсии в G7 на самите вещал, а сегодня Минфин США очередной раз вставил очередной пакет очень полезных для русни санкций...
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Я полагаю, Трамп попросту потроллил рашку.
Типа "я как бы и не против снова видеть их в G8, но!"
А вот после этого "но" уже начинается самое интересное...
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та не... классика - плохой полицейский и хороший....
(что-то даст результаты) США розширили список санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 8345
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Или так. В конечном итоге и добрый и злой копы - это два тролля, толстый и тонкий.
И оба троллят преступника, который всё равно отправится... кхм... в данном случае в Аттику или Синг-Синг (если не в Гуантанамо или Абу-Грейб) США розширили список санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 5375
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Тем циничней выглядит американский троллинг , как бы дают надежду и тут же летит звонкая оплеуха в ухо
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Трамп потролил кого угодно,только не рашку.Украину,Канаду..Будет как с выборами.Сначала поливали говном,а потом позорно на перегонки бежали звонить поздравлять.
Вот умный человек написал в теме Трамп-G7...
===========

Андрей Дидовик

Трамп - тролль 10500 уровня. Если тут кто вылили хоть грамм грязи на Президента США - вернется вам сторицей.

09.06.2018 00:15
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Welt Schmerz Типа "я как бы и не против снова видеть их в G8, но!" голих-босих, в пожованих брудних сімейних трусиках.
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С чего вы решили что на рашу Трамп смотрит? Троллил он как раз французов, немцев и союзников которые сцут. Ну не понимают они подругому а рашу давить то надо... а тут еще вечный выезд экономик этих стран за счет США. А как какой-то шухер пошел все развели ручками мы мол не причем.... вот и получают сейчас все ровно столько сколько заслужили. Если неммцы считают себя великой державой они очееень сильно ошибаются, Штаты могут сделать супер державой кого угодно и так же забрать это право.
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В том то и дело, что в штатах не Трампыч абсолютно принимает решение...
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Точнее, не только Трампыч.
Цивилизованный мир тем и отличается от мира скрепного, что Мистер Президент - это топ-менеджер государства, а не дилдоподоб... сорри, богоподобный (с)царь.
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Трамп поставив підпис під санкціями,в чому проблема?
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Він віддав це право міністру фінансів США
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Мінфін просто виконує свою роботу, те що було раніше проголосовано Конгресом та підписано президентом.
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І що тут незрозуміло? Тут працює москальська максима - Цар ()(уйло, Трамп) добрий, бояри (Дума, Крнгрес) погані.
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я вот тоже заметил - только кто то на западе заявляет что пора с рашей дружить, вскоре следует противоположная заява, ато и свежие полезные санкции.
и амеры тут не исключение.
но рекорд скорости разворота вроде пока у австрийского курца, который уложился в один день переговоров с х%йлом
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Подивимось як ЄС посилить санкції проти РФ.
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Вот-вот!
Одни вводят санкции, другие - строят северный поток 2...
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Можливо в цьому і є розкол між ЄС та США.З ЄС постійно лунає тільки глибока "озабоченость" діями РФ но чомусь на нові санкції не йдуть, щоб натиснути на путіна,натомість американці проводять більш результативну політику ,після словесного пряника від Трампа на G7 сьогодні РФ отримала нові санкції,є реальний результат,це факт!
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ЕС полностью принадлежит Германии и Франции. Что эти страны говорят то ЕС и делает... троллинг = пряник? Не знал)
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В последнее время США начинают напоминать мне Молдову. Там тоже промосковский президент изнывает от желания угодить Кремлю, а парламент постоянно ему свинью подкладывает. 😀😀
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Невдале порівняння.В США просто є свій "добрий" та "злий" коп для світового правопорушника -РФ ,але хто б яку роль не грав, санкції діють та запроваджуються нові.
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Сейчас было смешно, когда потеребил мордве позорной вЯличие, сравнив США с Молдовой
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Трамп Наш Жириновского и Шувалова,Шампанского ВСЕМ...
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Даже бывшего директора вжарили! Вот что санкции животворящие делают!
Американцы поддержали хештегтег #дидываевали и предложили ввести скрепный #никто не забыт,ничто не забыто!
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Вот любят амеры растягивать удовольствие поджаривая Барбекю на очень медленном огне... США розширили список санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2230 США розширили список санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2230
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Алибабевич, а как насчёт угоревших татаромордовских диверсантов с документами и нескольких арестованных ?
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Не знаю,стараюсь не лезть в обсуждение того,что не понимаю до конца.А ты как?
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Не знаю,стараюсь не лезть в обсуждение того,что не понимаю до конца.)))

Так какого ты сюда прилез?
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А он "прилез", чтобы на украинском поле "кактус" "посадить"...
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Санкции то полезные! Америка работает на Россию!
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Мелкие сошки, они бы еще против чебуречных и кофе санкции ввели.
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иногда дурака достаточно напугать и он сам наделает ошибок.америкосы успешно отрабатывают на рахе этот постулат.
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И в чем успех, если этих программистов финансирует ФСБ то плевать им на санкции.
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Не переживай, и до этих доберутся. Главное "пользы" побольше.
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я не кормлю ольгинских.не нужно пытаться со мной дискутировать.если появились вопросы послушай кисель тв или соловьиный помет.СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ И ПОЗОР ТУПИНСКИМ КАЦАПЕТАМ
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Одно в Эстонии а другое в порту Усть-Лу́га, оба судна за долги перед портом и экипажем.
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В какой-то мере да. Законы работают. Не заплатил зарплату - отдай судно. Везде бы так.
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Парашенко зробить так шоб в Україні було ще гірше ніж у обложеної санкціями паРаші
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Опус, трольня, тема басні "мордор і санкції". До чого тут Порошенко?
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на сайте WE THE PEOPLE начался сбор подписей за признание Конгрессом США Путина военным преступником
я подписал
нужна и твоя подпись, друже!
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Хмм..а не расширить ли нам списочек против ...зеленых!!!! АЛАРМ!!! У меня рацуха ...для НАСА!
Вооон тот шар(тень на поверхности), парящий над Марсом, который снял Куриосити - и есть разведывательный дрон "оставшихся"! То что цивилизация использует дрон -говорит о достаточном уровне для получения информации. А теперь давайте попробуем установить контакт между дронами!! Мы по сути ничего не теряем, они -тоже. Скажем помахивание манипулятором.. Первое -что мы должны(обязаны) им передать...это манускрипт Войнича! Фантастика правда? Надо подумать сможет ли Куриосити транслировать графические файлы-изображения. Особенно для них важна стр.88(развернутая) режим вверху слева. Это -когда вода выходит на поверхность планеты. Можно добавить пояснительную страницу, с указанием волновых частот, но без каких либо формул. Это -критически важно для них.
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Ну вы поняли? Именно маленькие зеленые(сори, я их называю слизь зеленожопная) сделали с ними такое!!
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добре що вводять але хотілось би вже бачити і якісь результати від санкцій - чи повернення територій Україні, чи розвал Росії, чи відмову всіх європейських країн від Північного Потоку 2, щось суттєве має бути наслідком санкцій
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Информационное Агенство "ФакеНьюз "Кац&Цапов Limited"
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WELLCOME TO RUSSIA
Каждый определяет для себя сам - ехать или не ехать на чемпионат в страну, которая сбивает гражданские самолеты и не признается в этом преступлении. В страну, которая захватывает территории соседнего государства и плюет на международные договоренности и законы. В страну, которая каждый день убивает людей в сопредельном государстве и поддерживает терроризм в государственном масштабе. В страну, которая гноит украинцев в тюрьмах и медленно их убивает. В страну, которая и своих граждан пытается убить/отравить/застрелить, если они мешают их карле. В страну, которая даже нормально обосцаться не может так, чтобы никто не заметил, как показало Сочи.
Можно, конечно, поехать, убеждая себя, что спорт вне политики. Но это ЛОЖЬ! Спорт в России всегда был ПОЛИТИКОЙ! И после подмоченной олимпиады в Сочи в 2014 году случилась аннексия Россией Крыма, началась война на Донбассе и был сбит российским "Буком" гражданский рейс МН17.
Скатертью дорога вам, те 5 тысяч "граждан" Украины, купившие билеты на матчи чемпионата. Ваша дорога залита кровью и устлана костями погибших на востоке солдат и мирных жителей, трупиками детей из Боинга МН17 и тысячами искалеченных войной судеб.
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У Мацкве чоловік у поліцейській формі забрав гроші у громадянина Бразилії, який приїхав повболівати за свою збірну на Чемпіонаті світу-2018, а в Петербурзі французькому вболівальнику проломили череп.(С)

США розширили список санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 8390
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да, в Питере таксист ограбил и избил французского болельщика
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не гоните на Трампа - он Тролль
он заставляет ЕС, Канаду, Мексику, Японию заканчивать заниматься хернёй, возрождать национальную экономику и Конкуренцию, гнать чёртовых либералов с их "международным разделением труда" и развивать военную мощь, чтобы через 20-30 лет Китаю противостоял весь Запад, а не только США
а путлера он ввернул ради хохмы, чтобы позлить старуху Меркельшу и борзого Макрона
ну такой он, за словом в карман не лезет...
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И в этот момент все посмотрели в сторону порошенко ))
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Парашенко зробить так щоб в Україні було ще гірше ніж у обложеної санкціями паРаші
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Самые лучшие санкции это победа Украины с поддержкой США над рашей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША расширили санкционный список против России
 
 
 
 
 
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