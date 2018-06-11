 США расширили санкционный список против России

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США внедрил санкции против пяти российских организаций и трех россиян в соответствии с исполнительным распоряжением 13694 "Блокирование имущества отдельных личностей, занимающихся существенной злоумышленной кибер-деятельностью", а также раздела 224 "Закона о борьбе с противниками путем санкций", - сообщили в американском финансовом ведомстве.
Так, под новыми ограничениями Минфина США оказались российские Научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис" и консалтинговая компания Digital Security, а также организации ERPScan и Embedi, которые имеют зарубежные представительства.
Одно из этих учреждений подконтрольно ФСБ России, еще два получали материальную и технологическую поддержку российской спецслужбы, уточнили в Вашингтоне.
В списке физических лиц, которые попали под санкции, указываются генеральный директор "Дайвтехносервиса" Александр Трибун, программный менеджер этого предприятия Олег Чириков и бывший директор учреждения Владимир Каганский.
"Соединенные Штаты настроены агрессивно преследовать любую организацию или лицо под руководством ФСБ, работа которых угрожает Соединенным Штатам, и будут продолжать применять наши полномочия относительно санкций, в том числе в соответствии с законом CAATSA, с целью противодействия постоянно растущим угрозам, которые исходят со стороны России", - отметил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.
Путин попросил китайцев профинансировать модернизацию России
Подыхать Рассея будет долго, но неотвратимо))
Типа "я как бы и не против снова видеть их в G8, но!"
А вот после этого "но" уже начинается самое интересное...
(что-то даст результаты)
И оба троллят преступника, который всё равно отправится... кхм... в данном случае в Аттику или Синг-Синг (если не в Гуантанамо или Абу-Грейб)
Вот умный человек написал в теме Трамп-G7...
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Андрей Дидовик
Трамп - тролль 10500 уровня. Если тут кто вылили хоть грамм грязи на Президента США - вернется вам сторицей.
09.06.2018 00:15
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Цивилизованный мир тем и отличается от мира скрепного, что Мистер Президент - это топ-менеджер государства, а не дилдоподоб... сорри, богоподобный (с)царь.
и амеры тут не исключение.
но рекорд скорости разворота вроде пока у австрийского курца, который уложился в один день переговоров с х%йлом
Одни вводят санкции, другие - строят северный поток 2...
Американцы поддержали хештегтег #дидываевали и предложили ввести скрепный #никто не забыт,ничто не забыто!
Так какого ты сюда прилез?
я подписал
нужна и твоя подпись, друже!
Вооон тот шар(тень на поверхности), парящий над Марсом, который снял Куриосити - и есть разведывательный дрон "оставшихся"! То что цивилизация использует дрон -говорит о достаточном уровне для получения информации. А теперь давайте попробуем установить контакт между дронами!! Мы по сути ничего не теряем, они -тоже. Скажем помахивание манипулятором.. Первое -что мы должны(обязаны) им передать...это манускрипт Войнича! Фантастика правда? Надо подумать сможет ли Куриосити транслировать графические файлы-изображения. Особенно для них важна стр.88(развернутая) режим вверху слева. Это -когда вода выходит на поверхность планеты. Можно добавить пояснительную страницу, с указанием волновых частот, но без каких либо формул. Это -критически важно для них.
Информационное Агенство "ФакеНьюз "Кац&Цапов Limited"
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WELLCOME TO RUSSIA
Каждый определяет для себя сам - ехать или не ехать на чемпионат в страну, которая сбивает гражданские самолеты и не признается в этом преступлении. В страну, которая захватывает территории соседнего государства и плюет на международные договоренности и законы. В страну, которая каждый день убивает людей в сопредельном государстве и поддерживает терроризм в государственном масштабе. В страну, которая гноит украинцев в тюрьмах и медленно их убивает. В страну, которая и своих граждан пытается убить/отравить/застрелить, если они мешают их карле. В страну, которая даже нормально обосцаться не может так, чтобы никто не заметил, как показало Сочи.
Можно, конечно, поехать, убеждая себя, что спорт вне политики. Но это ЛОЖЬ! Спорт в России всегда был ПОЛИТИКОЙ! И после подмоченной олимпиады в Сочи в 2014 году случилась аннексия Россией Крыма, началась война на Донбассе и был сбит российским "Буком" гражданский рейс МН17.
Скатертью дорога вам, те 5 тысяч "граждан" Украины, купившие билеты на матчи чемпионата. Ваша дорога залита кровью и устлана костями погибших на востоке солдат и мирных жителей, трупиками детей из Боинга МН17 и тысячами искалеченных войной судеб.
на ... вертел
он заставляет ЕС, Канаду, Мексику, Японию заканчивать заниматься хернёй, возрождать национальную экономику и Конкуренцию, гнать чёртовых либералов с их "международным разделением труда" и развивать военную мощь, чтобы через 20-30 лет Китаю противостоял весь Запад, а не только США
а путлера он ввернул ради хохмы, чтобы позлить старуху Меркельшу и борзого Макрона
ну такой он, за словом в карман не лезет...
Внимание молния!!!