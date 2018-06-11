 Для начала строительства "Северного потока‑2" осталось получить разрешения в Дании и РФ

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в России. Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте проекта.
Уточняется, что Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время.
На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2".
Газ в ЕС который транзитируется через Украину приносит рашке 25 миллиардов в год, на эти деньги они покупают танки и убивают патриотов Украины на Донбассе!!!
Теперь им запрещать просто нет смысла. Стройку уже не остановят, а денег за транзит не получат.
Если они не дураки - тоже в ближайшие дни выдадут разрешение.
Выходит я умнее твоего Хуйла и его камарильи.
все... кина не будет
ЄС допомагає будувати путіну газогін це факт.Тим часом,
Меркель констатує розкол між ЄС та США,а є чого дивуватися?
Ещё кое-что о разрешении Швеции на строительство "Северного потока-2".Почему-то крайне мало кто обратил внимание на контекст решения и пояснения к нему, и на сопровождающие действия. Все сосредоточились на самом факте: Швеция разрешила.
А ведь по факту они разве что только помоями лапотников не облили, потому что обматерили от души (просто очень цензурно это сделали). А в официальных заявлениях чётко видна жёсткая негативная позиция Швеции и относительно СП-2, и относительно России как таковой. Просто, как они поясняли изначально, "у Швеции нет юридических оснований, чтобы остановить проект", статья 79 Конвенции ООН по морскому праву запрещает Швеции препятствовать прокладке трубопровода при условии отсутствия загрязнения от него.
Однако точно так же официально правительство Швеции заявило об "отрицательном отношении к проекту в целом". Заодно призвало расслабившийся ЕС "уменьшить зависимость от российского газа", поскольку это всегда будет "инструментом политического давления".
Итого, мы вновь наблюдаем весьма яркую иллюстрацию к тезису "ООН как эффективный или хотя бы просто адекватный инструмент уравновешивания мировой политики себя исчерпала". На самом деле это уже аксиома - давно пора признать реалии. А в настоящее время аксиома просто обрела новые аспекты: ООН уже не просто "не полезна" - её существование, структура, устав стали серьёзными негативными, даже разрушительными факторами на мировой арене. Да, не в последнюю очередь по вине той же России - но не только её.И вот сейчас в ситуации с Россией как военным агрессором в отношении всей планеты (гибридные войны - они такие, Кремль достал так или иначе и США, и страны Евросоюза, и Сирию, а не только Украину с Грузией) ООН выступает инструментом принуждения суверенных государств к действиям, прямо идущим во вред их национальной безопасности (не говоря уже об экономических интересах, политических союзах и прочем).
Единственной пока адекватной вызовам начала 21-го века структурой остаётся НАТО. Рациональный и вменяемый противовес разлагающему прокремлёвскому популизму ООН. И это противостояние должно быть так или иначе разрешено в ближайшем будущем: то ли через реформирование ООН, то ли через пересмотр Устава, то ли через ликвидацию анахронизма как такового. Это всё, само собой, только параллельно с пацификацией нечернозёмного монстра.https://site.ua/aleksey.golobutskiy/13777-s-oon-pora-zavyazyvat-eto-uje-tupo-instrument-kremlya-rabotayuschiy-protiv-vsego-mira/
И про механизмы действия ООН тоже стоит знать.
Мне было интересно почитать этот материал, возможно он заинтересует и других.
Отмечается, что сейчас идет подготовка дна моря в экономической зоне Финляндии к прокладке труб.
"В тех местах, где будет проходить газопровод, мы кладем на дно каменную подушку, поднимаем старые боеприпасы, защищаем кабели, проходящие по дну моря", - рассказал глава направления разрешительной документации проекта "Северный поток - 2" Саймон Боннел.
В ходе подготовительных работ перед проведением газопровода созданы рабочие места для примерно 500 финнов
Верим Порошенко, северного потока-2 не будет. Порошенко в жизни не врал и всегда говорил только правду.
Путин попросил китайцев профинансировать модернизацию России
А вот на инвестициях и Китай может заработать. (особо если это инвестиции в добычу нужного Китаю сырья)
Как бы там ни было, а братский Китай, кинувший Россию с колоссальным авансом за "Силу Сибири"; отказавшийся вкладывать в мост через Керченский пролив, вкладывающий миллиарды в Пакистан и Индию, но не "братского" соседа; скупающий по дешевке леса и сельхозугодия в Забайкалье и по минимальной цене получающий право на добычу нефти и газа на стратегически важных объектах; не смотря на договор о взаимном кибер-ненападении осуществляющий информационные атаки на Россию, в том числе на её гордость "Армату"; вдруг решил отказать российским банкам в обслуживании! Невероятно!
Есть только полезные союзники. А РФ для Китая (как и Китай для РФ) - именно полезный союзник.
Деревня Молчаново. Томская область.
Это специальная мойка для обуви школьников.
Илон Маск, умри от зависти!
Весь этот гон на неё - проделки Китайских конкурентов. Надо быть обьективным - у них просто нет информации для сравнения. Статья была высосана из пальца.
Гордитесь, нищие патриоты! И запомните, все те, кто льёт вам дерьмо в головы и вокруг вас из телевизора, рано или поздно с@бут за бугор, а вам и вашим детям это дерьмо разгребать.
Раз у него есть на это деньги, а у меня нет - это упрёк ко мне а не к нему. Зависть - опасное чувство.
Но это фейк! Рассея технологически развитая держава, имеющая мощные иностранные стиральные машинки с отжимом. Это все, что вам нужно знать о решимости Путина нанести по США ответный сокрушительный удар.......
9 июня в 12:51
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Живущий в Швейцарии лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» писатель Михаил Шишкин заявил в интервью влиятельной местной газете Tages-Anzeiger, что в России спорт понимается как продолжение войны, и призвал демократические страны бойкотировать ЧМ-2018.
«Я люблю футбол, и я был рад в 2010 году известию о том, что чемпионат 2018 года пройдет в России. Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам», - заявил писатель, которого цитирует Swissinfo.ch.
«В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне», - подчеркнул он.
По мнению литератора, Путин злоупотребит играми предстоящего чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи: «Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом <...> Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину», - подчеркнул Шишкин.
«После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат», - отметил писатель.
Комментируя ситуацию в России в целом, он заявил, что сегодняшняя диктатура в России умнее советской: «Советский союз был зависим от людей, поэтому он держал все двери закрытыми. Сегодня режиму нужны только трубопроводы. Больше ничего. Они арестовывают режиссера Серебренникова не потому, что он что-то сделал, а просто в качестве знака устрашения для других, чтобы сказать, не будете молчать - с вами будет так же», - приводит слова писателя Swissinfo.ch.
По мнению Шишкина, сегодня в России можно делать все, что угодно, писать какие угодно книги, но главное, чтобы за спиной на стене висел портрет Путина.
На вопрос газеты, почему общество страны не восстает против всего этого, писатель заявил, что «в результате отрицательного отбора в России остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания».
Иными словами, в Росси остались одни рабы.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр