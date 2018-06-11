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Все про:Дания (163) компания (79) Россия (69582) Северный поток (274)

 Для начала строительства "Северного потока‑2" осталось получить разрешения в Дании и РФ

Получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии, Финляндии и Швеции, продолжаются переговоры с Данией, еще два разрешения компания Nord Stream 2 AG должна получить в РФ.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в России. Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте проекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2"

Уточняется, что Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время.

На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

Также читайте: Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет, - Порошенко

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3070927
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Европейские ценности говорите? Ну, ну.
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Война с РФ говоришь? В 1943 СССР тоже через свою территорию транзитом немецких товаров, например в Японию занималась?
Газ в ЕС который транзитируется через Украину приносит рашке 25 миллиардов в год, на эти деньги они покупают танки и убивают патриотов Украины на Донбассе!!!
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Они будут делать танки, Грады и Буки независимо от того, прогонят они свой газ через Украину или через другие страны, а вот Украина лишится 3,5 млрд долларов, на которые можно было покупать танки и оружие для фронта.
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Украина гораздо большего лишится, если не выдворит врагов со всей своей территории.
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Конкретно есть что возразисть против потери 3,5 млрд долларов ? Война гибридная и экномика - ее часть.
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Зачем возражать оправданию торговли с оккупантом?
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да, премий по 25 млн руководству нафтогаза тоже не будет, пичалька
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Но главная проблема даже не в этом. А в том, что без угрозы замерзнуть из-за разрушения газопровода Европе начхать на то, захватит путлер всю Украину или только ее части.
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Мы, Украина теряем на СП-2 всего 2 млрд. дол. , а теперь посмотрим сколько потеряет денег ЕС от санкций Америки...
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Санкций за что? За то, что не хотят покупать гас в США. Нафига такие друзья нужны, хотя пиндосы уже с налогами для Европы показали с кем надо дружить.
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А что не так? Разве среди европейских ценностей есть поддержка Украины в ущерб себе?
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У Пети одна надежда на россию, а дания точно выдаст.
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Пусть Россия проводит и Северный поток - 3, всё равно альтернатива российскому газу есть и эти потоки будут не рентабельны. Я другой такой дурной страны не знаю,где так гордо дышит ватный человек
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Ты про "словацкий газ"?
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Нах писать о разрешениях которые якобы требуеться получить в Хуйлостане? По умолчанию они уже давно есть. Надежда на то что Штаты нажмут чем-нибудь на Данию!
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Даже если Дания его не даст, её экономическую зону просто обойдут. Всё критически важные разрешения уже получены (и от РФ в том числе)
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Данию можно обойти, лишние 100 км. Датчане уже сказали, что помешать не смогут
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Видимо они ждали когда разрешат остальные.
Теперь им запрещать просто нет смысла. Стройку уже не остановят, а денег за транзит не получат.
Если они не дураки - тоже в ближайшие дни выдадут разрешение.
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А петя говорил не будет Потока ,хотя он нам много чего говорил ...
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А я десять лет назад говорил что не будет Южного потока и Штокмана тоже не будет.
Выходит я умнее твоего Хуйла и его камарильи.
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Та да ,ты самый умный на деревне а в деревне одна хата ...
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Так и я о том же самом ,ты-то к Украине никакого отношения не имеешь ... Для початку будівництва "Північного потоку-2" залишилося отримати дозволи Данії та РФ - Цензор.НЕТ 1669
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Мокша, у меня паспорт гражданина Украины.
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Вместо Южного Потока появился Турецкий.
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Да , пох,,, на эти разрешение, как США решать, так и будет
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ой...а в России точно не дадут разрешения
все... кина не будет
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так эрэфия и не даст, не успеет просто, им не до того станет
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В Уренгое газ не бесконечный, труба тем более на ладан дышит, нафига ЕС рисковать? А в СП-2 у трубы гарантия 100 лет, и только разведанных запасов на Ямале на 50 лет. Какая политика?
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Тогда и в украинской СПГ смысла никакого нет, раз газ заканчивается.
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"Получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии, Финляндии и Швеции, продолжаются переговоры с Данией."
ЄС допомагає будувати путіну газогін це факт.Тим часом,
Меркель констатує розкол між ЄС та США,а є чого дивуватися?
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ООН, фактически, изнасиловала Швецию и Финляндию «Северным потоком-2». Дания пока держится - хотя при этом и нарушает Устав ООН.
Ещё кое-что о разрешении Швеции на строительство "Северного потока-2".Почему-то крайне мало кто обратил внимание на контекст решения и пояснения к нему, и на сопровождающие действия. Все сосредоточились на самом факте: Швеция разрешила.
А ведь по факту они разве что только помоями лапотников не облили, потому что обматерили от души (просто очень цензурно это сделали). А в официальных заявлениях чётко видна жёсткая негативная позиция Швеции и относительно СП-2, и относительно России как таковой. Просто, как они поясняли изначально, "у Швеции нет юридических оснований, чтобы остановить проект", статья 79 Конвенции ООН по морскому праву запрещает Швеции препятствовать прокладке трубопровода при условии отсутствия загрязнения от него.
Однако точно так же официально правительство Швеции заявило об "отрицательном отношении к проекту в целом". Заодно призвало расслабившийся ЕС "уменьшить зависимость от российского газа", поскольку это всегда будет "инструментом политического давления".
Итого, мы вновь наблюдаем весьма яркую иллюстрацию к тезису "ООН как эффективный или хотя бы просто адекватный инструмент уравновешивания мировой политики себя исчерпала". На самом деле это уже аксиома - давно пора признать реалии. А в настоящее время аксиома просто обрела новые аспекты: ООН уже не просто "не полезна" - её существование, структура, устав стали серьёзными негативными, даже разрушительными факторами на мировой арене. Да, не в последнюю очередь по вине той же России - но не только её.И вот сейчас в ситуации с Россией как военным агрессором в отношении всей планеты (гибридные войны - они такие, Кремль достал так или иначе и США, и страны Евросоюза, и Сирию, а не только Украину с Грузией) ООН выступает инструментом принуждения суверенных государств к действиям, прямо идущим во вред их национальной безопасности (не говоря уже об экономических интересах, политических союзах и прочем).
Единственной пока адекватной вызовам начала 21-го века структурой остаётся НАТО. Рациональный и вменяемый противовес разлагающему прокремлёвскому популизму ООН. И это противостояние должно быть так или иначе разрешено в ближайшем будущем: то ли через реформирование ООН, то ли через пересмотр Устава, то ли через ликвидацию анахронизма как такового. Это всё, само собой, только параллельно с пацификацией нечернозёмного монстра.https://site.ua/aleksey.golobutskiy/13777-s-oon-pora-zavyazyvat-eto-uje-tupo-instrument-kremlya-rabotayuschiy-protiv-vsego-mira/
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Трубу то всё равно разрешили проложить, а что там Швеция делала: ругала или плясала, уже никого не волнует.
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Для Вас лично может и не важно, а для меня и кого-то другого важно знать причины поведения других стран, чтобы не обвинять их необоснованно в продажности.
И про механизмы действия ООН тоже стоит знать.
Мне было интересно почитать этот материал, возможно он заинтересует и других.
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Как всегда - для полного кайфа всегда не хватает какого-то ничтожного мизера.
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Врети! Петя получил мощный сигнал международной поддержки. Он и Климкин ришуче разбивают все жалкие потуги раши на международной арене!
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В Финляндии уже начаты работы.

Отмечается, что сейчас идет подготовка дна моря в экономической зоне Финляндии к прокладке труб.
"В тех местах, где будет проходить газопровод, мы кладем на дно каменную подушку, поднимаем старые боеприпасы, защищаем кабели, проходящие по дну моря", - рассказал глава направления разрешительной документации проекта "Северный поток - 2" Саймон Боннел.
В ходе подготовительных работ перед проведением газопровода созданы рабочие места для примерно 500 финнов
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Как -же они проложили первый поток? Корабли и мины просто оттащили на обочину?
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Дания не принципиальна- ее территориальные воды легко обойти.
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"Я считаю, что "Северный поток-2" повлияет на украинскую экономику не сильно. Потому что его не будет. Уверен, что совместными усилиями мы сможем его остановить" - заявил Порошенко, встрече со студентами юридического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, отвечая на их вопросы.

Верим Порошенко, северного потока-2 не будет. Порошенко в жизни не врал и всегда говорил только правду.
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лещнехромосомные как там искандеры, еще ржут?=))
Путин попросил китайцев профинансировать модернизацию России
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А если они и в правду профинансируют???
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они уже профинансировали газопровод-)) за счет параши=))
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Ну газопровод нужнее РФ.
А вот на инвестициях и Китай может заработать. (особо если это инвестиции в добычу нужного Китаю сырья)
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А он их поддержал?
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Двухсторонние отношения России и Китая напоминают трагикомедию - и смешно, и грустно одновременно. Смешно от того, насколько же наивен российский ура-патриот, воспринимающий Китай как братское государство, с которым немощная Россия бок о бок когда-нибудь разгромит США. А грустно от того, насколько эти мечты несбыточны и бредовы. Ровно настолько, насколько и смертельно опасны для самой же России.
Как бы там ни было, а братский Китай, кинувший Россию с колоссальным авансом за "Силу Сибири"; отказавшийся вкладывать в мост через Керченский пролив, вкладывающий миллиарды в Пакистан и Индию, но не "братского" соседа; скупающий по дешевке леса и сельхозугодия в Забайкалье и по минимальной цене получающий право на добычу нефти и газа на стратегически важных объектах; не смотря на договор о взаимном кибер-ненападении осуществляющий информационные атаки на Россию, в том числе на её гордость "Армату"; вдруг решил отказать российским банкам в обслуживании! Невероятно! Для початку будівництва "Північного потоку-2" залишилося отримати дозволи Данії та РФ - Цензор.НЕТ 2055
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В политике нет друзей.
Есть только полезные союзники. А РФ для Китая (как и Китай для РФ) - именно полезный союзник.
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Пора просыпаться и осознавать, что как сырьевой придаток, России в КНР всегда рады, а как равноправному партнеру… мечты.
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Главное чтоб платили, и не мешали. А будут считать придатком или партнёром - фиолетово.
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Для початку будівництва "Північного потоку-2" залишилося отримати дозволи Данії та РФ - Цензор.НЕТ 3633
Деревня Молчаново. Томская область.
Это специальная мойка для обуви школьников.
Илон Маск, умри от зависти!
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Кстати Армата - это конкурент Китайским танкам.
Весь этот гон на неё - проделки Китайских конкурентов. Надо быть обьективным - у них просто нет информации для сравнения. Статья была высосана из пальца.
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-Доколе, Владимир Владимирович, мы будем терпеть этих русофобов, клевещущих на нашу великую и могучую родину?!
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" ...до тех пор пока терпеть будет выгоднее чем что то предпринимать... "
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Телеведущий Иван Ургант с женой и дочерьми получили гражданство Израиля по программе репатриации и вернулся обратно на Первый канал шуточки шутить.

Гордитесь, нищие патриоты! И запомните, все те, кто льёт вам дерьмо в головы и вокруг вас из телевизора, рано или поздно с@бут за бугор, а вам и вашим детям это дерьмо разгребать.
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Не припоминаю чтоб хоть раз в жизни смотрел передачу Урганта. Если даже попадётся по ТВ, переключу дальше в поисках футбольного матча, или какой нибудь научно технической передачи.

Раз у него есть на это деньги, а у меня нет - это упрёк ко мне а не к нему. Зависть - опасное чувство.
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В некоторых зарубежных изданиях появилась информация, что после сирийской операции, кто-то повесил сушить на кремлевскую стену мокрые штаны..
Но это фейк! Рассея технологически развитая держава, имеющая мощные иностранные стиральные машинки с отжимом. Это все, что вам нужно знать о решимости Путина нанести по США ответный сокрушительный удар.......
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У Китая их в 10 раз больше. Для початку будівництва "Північного потоку-2" залишилося отримати дозволи Данії та РФ - Цензор.НЕТ 8503
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Поверьте,это не "конец света". Были бы мозги,выход найдётся. Жаль нет первого,но тоже не смертельно. Как для меня,на данном этапе, главный вопрос-рождение национального единства,а там время покажет...
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Знакомьтесь, управляющий директор "Северного потока" Маттиас Варниг. С 1974 г. - сотрудник «Штази», прошёл обучение агента в подразделении зарубежной разведки. В конце 1989 г., был направлен для сотрудничества с КГБ в Дрезден, где по случайному совпадению тогда находился и Путин https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1005906443583868928
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Договор Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года в силе. В следующем году Юбилейчик 80 лет.Пора Бояру кремлесоскам бухать...
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А как же неприятие Европой фашистской росии, санкции...и разрешение на постройку газопровода? Как это вместе слепить?Тут уж Украина выкручивайся сама как хочешь...
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Ну, Дания-то, понятно, разрешение даст. А вот Россия...
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Да Украинскому Народу начхать на этот северный поток - 2 .Всё равно все эти годы на украинской трубе наживались только мародёры Кучма ,Бакай ,Лазаренко ,Тимошенко ну и так далее по этому ублюдочному списку .Цены для населения уже европейские .Если ещё подымут цены на газ начнутся массовые неплатежи , хотя уже и так долг в миллиардах исчисляется ,ну и Украинскому Народу ничего не останется , как идти вылавливать ублюдков в Конча -Заспе да и по всей Украине .
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Хто знає , що буде ,коли газова труба під водою прорветься ?
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Прикольные пузырьки.
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Ничего катастрофического не будет. Газ из трубы просто поднимется вверх и растворится в верхних слоях атмосферы, потому шо он легче воздуха.
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Тут вот пишут, что мол и 3,5 лярда потерь для экономики Украины, которая находится в состоянии войны - фигня вопрос, лишь бы мордор отсюда выдавить. Но напомню, что основная проблема потери транзита даже не в этих злосчастных лярдах, а в том, что после переключения потоков газа на другие транзитные ветки, у продажной Европы больше не останется никаких резонов кричать путлеру "Астанавись!", потому что все, чего боятся в Европе - разрушить трубу, по которой они получают газ. И поскольку снижение температуры домам жителей Европы теперь не грозит, даже при тотальном уничтожении Украины ковровыми бомбардировками, все, что получат от Европы украинцы перед смертью - высшую степень обеспокоенности и чрезвычайный уровень озабоченности светочей демократии.
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А я думаю наоборот, после строительства нового газогона, путлер наконец отстанет от Украины. Потому шо цель его была и остаётся - поставить у власти в Украине своих марионеток, которые бы качали ему газ и за свой счёт обслуживали и ремонтировали трубу (тоже не дешёвое удовольствие, надо сказать). Поэтому он так хотел, чтобы Овощ и его прихвостни остались у власти. Но после 2014-го он понял, шо его номер не пройдёт, и решил строить трубу в обход (а это ОЧЕНЬ дорого, и окупится очень не скоро). А оккупировать всю Украину для него сейчас нет никакого смысла - он получит 40 миллионов крайне враждебного населения + партизанское сопротивление по полной программе.
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Хотел бы я, чтоб было так. Насчет 40 миллионов враждебного населения, если взять только боеспособную часть (минус старики, минус дети, минус женщины), отнять латентных сепаров, совкодрочеров, пофигистов, приспособленцев, коих большинство, если останется 2-3 миллиона партизан - это будет лучший расклад. Война продлится 20 лет, но Украина все это время будет оккупирована империей и потеряет не только миллион пассионариев, но и их неродившихся детей. Судя по тому, как страны-гаранты Будапештского меморандума отреагировали на захват Крыма и бойню на Донбассе, как сегодня европейцы становятся в очередь за газом из мордора, надеяться на помощь извне при таком раскладе нам особо не стоит.
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Если Украина теряет 2 млрд в год ,а Газпром вкладывает в Северный поток 2 8 млрд. Евро. Выходит что срок окупаемости -7-8 лет.
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На счёт Дании не знаю, а вот РФ явно упираться будет))
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Не мешало бы давно снять розовые очки и не надеяться, что все, просыпаясь утром, должны в первую очередь думать об Украине.Интересы своей страны всегда будут прежде всего, тем более, что Германия уже авансировала около миллиарда. Европа, естественно, кроме РФ работает и с другими поставщиками газа и при необходимости может один вентиль открыть, а другой закрыть - закон рынка -покупай где дешевле, продавай где больше платят. Политика, хоть и зависит от экономики, но Россия уже так всех достала, что ее токсичность может сказаться и на нефти, и на газе.
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Дания - великая страна, хоть и маленькая по территории. Это вам не продажные бюргеры
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европейцы как были всю жизнь циничными тварями и проститутками прогибающимися под сильного так и остались!сначала под гитлера легли,потом под кацапов,лижут жопу муслимам и сейчас опять под кацапню прогнулись!забыли как их кацапы после войны оккупировали и издевались над ними?!так они им сейчас враз напомнят заново!ганьба!!!!! Для початку будівництва "Північного потоку-2" залишилося отримати дозволи Данії та РФ - Цензор.НЕТ 5569
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Известный русский писатель призвал Запад «перестать лизать сапоги Путина». По его мнению, в России остались одни рабы

9 июня в 12:51

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Живущий в Швейцарии лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» писатель Михаил Шишкин заявил в интервью влиятельной местной газете Tages-Anzeiger, что в России спорт понимается как продолжение войны, и призвал демократические страны бойкотировать ЧМ-2018.
«Я люблю футбол, и я был рад в 2010 году известию о том, что чемпионат 2018 года пройдет в России. Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам», - заявил писатель, которого цитирует Swissinfo.ch.
«В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне», - подчеркнул он.
По мнению литератора, Путин злоупотребит играми предстоящего чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи: «Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом <...> Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину», - подчеркнул Шишкин.
«После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат», - отметил писатель.
Комментируя ситуацию в России в целом, он заявил, что сегодняшняя диктатура в России умнее советской: «Советский союз был зависим от людей, поэтому он держал все двери закрытыми. Сегодня режиму нужны только трубопроводы. Больше ничего. Они арестовывают режиссера Серебренникова не потому, что он что-то сделал, а просто в качестве знака устрашения для других, чтобы сказать, не будете молчать - с вами будет так же», - приводит слова писателя Swissinfo.ch.
По мнению Шишкина, сегодня в России можно делать все, что угодно, писать какие угодно книги, но главное, чтобы за спиной на стене висел портрет Путина.
На вопрос газеты, почему общество страны не восстает против всего этого, писатель заявил, что «в результате отрицательного отбора в России остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания».
Иными словами, в Росси остались одни рабы.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля начала строительства "Северного потока‑2" осталось получить разрешения в Дании и РФ
 
 
 
 
 
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