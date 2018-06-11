 Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривен. Это 800 долларов, тогда как в начале агрессии России в 2014 году было 600 гривен в месяц", - заявил Порошенко, напомнив, что при этом государство предоставляет военным льготы, которые предусмотрены участникам боевых действий.

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