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 Политика Украины
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 Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальное денежное обеспечение на первой линии обороны на Донбассе составляет 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривен. Это 800 долларов, тогда как в начале агрессии России в 2014 году было 600 гривен в месяц", - заявил Порошенко, напомнив, что при этом государство предоставляет военным льготы, которые предусмотрены участникам боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия летного состава ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3070921
 
 
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А кое кто обесчал 1000 грн.сутки при курсе 16 грн. за гриневича
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Коммунизм Никита Хрущев построил как обещал на 22 Съезде в 1980 году Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 267
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А Никита причем, а еще и 1980?, мы живем сегодня и сейчас. Ваш стеб не уместен.
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Кондитер уволил Павла Жебривского с поста Неоккупированной части Донбасса.Интересно кто вместо него пойдёт работать....
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вот это поворот!да амбре?сенатор всегда топил за потроха а тут унизительное кондитер!он что то знает!😊
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Я всегда так пишу,если у тебя глаз НЕТ,обратись к окулисту..
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У нього не тільки очей нема, а і прапора. Вітром здуло.
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Senatora поважаю і впевнений , що ми з ним порозуміємося без твого базікання 😀
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...діду , я теж тебе поважаю як і старого Папу Карла....який десь пропав з форуму Зараз мінімальне грошове забезпечення на передовій - 20 тис. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3093
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Ты, когда за конвертом идешь, хоть бы спросил на кого працюеш
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Але це досить важкі гроші і тому більшість воює там не за гроші.
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какой ти маладєц!
ти всьо пащітал!
ура! слава хуйлу!
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В банкомате Приватбанка солдаты часто получают заплату где я снимаю пенсию.Однажды подсмотрел... Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9066Сколько снимал солдатик не скажу Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4316Жаба вас задавит...
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800$ в месяц человеку на передовой, который рискует свой жизнью, ему обещает олигарх, владеющий бизнесами на миллиарды гривен! Почувствуйте весь цинизм и горечь ситуации! Мы просто холопы, которые защищают феодалов за гроши, чтобы они могли дальше спокойно воровать.
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маладєц, ти всьо пащітал!
встаріну такім давалі званіє - вєлікій падщітиватіль чівопрікажут
тєпєрь - дают нюхнуть тунца
міластіпросім!
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Ну и как там со сбором клубники , справляешься ? 😂
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О кадр ,тыщу в день четыре года назад обещал ,кричал ЗАПИШИ а сейчас оказывается 20 000,и то которых НЕТ ,от же лживый тип ,ну пробы негде ставить ...
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Продуктовые карточки в дохлом сСре Сралин ввел в июле 1941 года...,США ввели тоже самое немного позднее, в 1942 году Зараз мінімальне грошове забезпечення на передовій - 20 тис. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4937Япония,Британия и Канада тоже самое..
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Кто из вас жрал Тушонку Рузвельта и Ножки Буша-старшего Признавайтесь... Зараз мінімальне грошове забезпечення на передовій - 20 тис. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6135 Зараз мінімальне грошове забезпечення на передовій - 20 тис. грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6135
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Президент Порошенко в глубине души поддерживает нас в нашем устремлении получать европейские зарплаты и пенсии уже сегодня. Но он же не может требовать их за нас? Только объединившись с президентом Порошенко на выборах, мы добьемся успеха. Кому это не понятно? Популистка Тимошенко хоть словом обмолвилась, какими она видит зарплаты и пенсии украинцев в долларовом эквиваленте после своей победы на выборах? Нет не обмолвилась. А вы никогда не думали, почему? Может ей нечего нам сказать?
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нехай і голосують за порошенко, нам то що , навпаки це з нас деруть податки і тарифи на військові витрати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас минимальное денежное обеспечение на передовой - 20 тыс. грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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