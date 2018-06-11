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Все про:Генштаб ВС (871) отравление (1043) курсанты (70)

 Курсанты Военного института коммуникаций после увольнительной массово обратились к медикам с отравлением, - Генштаб ВСУ

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что большая часть обратившихся накануне была в увольнении, за пределами учебного заведения.

"Командованием Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут принят ряд неотложных мер. Всем обратившимся в медицинский пункт оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь и разместили в лазарете. Начальник института инициировал служебную проверку, чтобы выяснить причины происшествия", - отмечают в Генштабе.

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К проверке привлечены специалисты санэпидемслужб, врачей Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпитальˮ, Центрального управления ВСП Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет, ни один военнослужащий образовательного учреждения в дополнительной госпитализации не нуждается", - резюмируют в пресс-службе.

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Курсанты Военного института коммуникаций после увольнительной массово обратились к медикам с отравлением, - Генштаб ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070920
 
 
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Дайте курсантам возможность покупать нормальную водку, а не паленый суррогат! Берегите защитников родины!
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Небось, дорвались до "тошнотиков"? А в жару их есть не рекомендуется...
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"Отмечается, что большая часть обратившихся накануне была в увольнении, за пределами учебного заведения. Источник: https://censor.net.ua/n3070920 "

С собой что-то принесли? Что-то приняли в части перед увольнением более массовой группой?
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