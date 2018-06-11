 Курсанты Военного института коммуникаций после увольнительной массово обратились к медикам с отравлением, - Генштаб ВСУ

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии колледжа в Белой Церкви распылили газ, 11 студентов обратились в больницу, - полиция

Отмечается, что большая часть обратившихся накануне была в увольнении, за пределами учебного заведения.

"Командованием Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут принят ряд неотложных мер. Всем обратившимся в медицинский пункт оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь и разместили в лазарете. Начальник института инициировал служебную проверку, чтобы выяснить причины происшествия", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: 16-летний парень и 15-летняя девушка умерли от отравления неизвестным веществом на Житомирщине

К проверке привлечены специалисты санэпидемслужб, врачей Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпитальˮ, Центрального управления ВСП Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет, ни один военнослужащий образовательного учреждения в дополнительной госпитализации не нуждается", - резюмируют в пресс-службе.

Читайте также: Киев усилит охрану во всех учебных заведениях после случаев массового отравления школьников в Украине