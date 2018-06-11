 Курсанты Военного института коммуникаций после увольнительной массово обратились к медикам с отравлением, - Генштаб ВСУ

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть обратившихся накануне была в увольнении, за пределами учебного заведения.
"Командованием Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут принят ряд неотложных мер. Всем обратившимся в медицинский пункт оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь и разместили в лазарете. Начальник института инициировал служебную проверку, чтобы выяснить причины происшествия", - отмечают в Генштабе.
К проверке привлечены специалисты санэпидемслужб, врачей Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпитальˮ, Центрального управления ВСП Вооруженных сил Украины.
"В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет, ни один военнослужащий образовательного учреждения в дополнительной госпитализации не нуждается", - резюмируют в пресс-службе.
С собой что-то принесли? Что-то приняли в части перед увольнением более массовой группой?