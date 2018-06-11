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 Один воин получил ранение с начала суток. Враг применил минометы 120 и 82 мм под Песками и Новотошковским, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, 11 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутово, где использовалась стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил успешно подавили огневые точки противника.

Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук,  на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро вынудили противника прекратить огонь.

С начала текущих суток один военнослужащий получил ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение. Потери российско-оккупационных войск уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг трижды обстрелял позиции украинских сил с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3070915
 
 
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Поблизу Авдіївки, Донецької області, в зоні проведення операціі Об'єднаних сил, під час перебування на чергуванні, отримав кульове поранення командир відділення- командир машини 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади старший солдат Коновалов Дмитро Владиславович.

Зопалу Дмитро не відразу зрозумів, що поранений. Відчував тільки, як щось пече в руці. Куля влучила в кінцівку військовослужбовця (в праву руку). Не покинувши товариша, він продовжував вести вогонь… стріляв скільки міг… не відступав… тримався до кінця… далі госпіталізація. Зараз старший солдат Коновалов знаходиться у військовому шпиталі Харкова.

Один воїн зазнав поранення з початку доби. Ворог застосував міномети 120 і 82 мм під Пісками і Новотошківським, - прес-центр Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 4231
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читала намедни, что один европарламентарий пожелал длительного затишья. Я же желаю мира окончательного.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОдин воин получил ранение с начала суток. Враг применил минометы 120 и 82 мм под Песками и Новотошковским, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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