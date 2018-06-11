 Один воин получил ранение с начала суток. Враг применил минометы 120 и 82 мм под Песками и Новотошковским, - пресс-центр Объединенных сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутово, где использовалась стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил успешно подавили огневые точки противника.

Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро вынудили противника прекратить огонь.

С начала текущих суток один военнослужащий получил ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение. Потери российско-оккупационных войск уточняются".

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