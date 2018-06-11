 13-летний киевлянин попал в реанимацию после попытки залезть на крышу электрички, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вечером 10 июня в полицию поступило сообщение, что на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило ребенка.

Было установлено, что пострадавший - 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

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Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Всего же с начала этого года в столице полицейские зарегистрировали 9 фактов таких нарушений, в 2017 году - 7. В результате так называемого зачепинга в прошлом году в Киеве погибло четверо детей.