 13-летний киевлянин попал в реанимацию после попытки залезть на крышу электрички, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вечером 10 июня в полицию поступило сообщение, что на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило ребенка.
Было установлено, что пострадавший - 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.
Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.
По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Всего же с начала этого года в столице полицейские зарегистрировали 9 фактов таких нарушений, в 2017 году - 7. В результате так называемого зачепинга в прошлом году в Киеве погибло четверо детей.
мені слабо так проїхатися
слава Україні!
Висит над каменною бездной,
Цепляясь пальцами за швеллер,
Торчащий из стены кирпичной
На сорок пятом этаже.
Ему ужасно интересно
Не просто жить, а на пределе,
Лететь на скорости приличной,
Не тормозя на вираже.
И на летящей электричке,
На крыше, под порывом ветра,
Рукой отжать контактный полоз,
Под искры подставляя грудь.
Себе оставив по привычке
На жизнь не больше сантиметра
Из темноты под скорый поезд
В прыжке отчаянном нырнуть.
Ему от жизни надо много.
Он юн, но взрослые не вправе
Его силком тащить за парту
Учить наскучивший урок.
И жизнь, подаренную Богом,
За разом раз упорно ставит
Он на одну и ту же карту,
Как проигравшийся игрок.
Они с судьбой играют в прятки,
Их поведение скандально.
Их, словно током, бьет от крови,
И с духом несовместна плоть.
Они противники порядка.
Они почти асоциальны,
И для общественного строя
Они - отрезанный ломоть.
Им сносит головы мостами,
Их ветер сбрасывает с крыши,
Их жизнь зачем-то затянулась,
Но им на это наплевать.
Они не станут стариками
И мемуары не напишут,
И про бессмысленную юность
Им нечем будет вспоминать.
На свете много есть профессий
Опасных, смелых, благородных,
Но ведь учиться и работать?
На это время убивать?
И он болтается над бездной,
Такой отчаянно свободный…
О, зритель, не забудь похлопать
И панихиду заказать.
.
Николай Романов
слава кісті, що він зреагував на проішєствіє!
тепер ніхто не постраждає, бо кістя надрукував пару модних слів з цього приводу
перрондебил останется.