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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дети (3137) Киев (15994) Нацполиция (7584) травма (532) электричка (52)

 13-летний киевлянин попал в реанимацию после попытки залезть на крышу электрички, - Нацполиция

В Киеве 13-летний подросток попал в реанимацию с ожогами после попытки залезть на крышу электрички.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вечером 10 июня в полицию поступило сообщение, что на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило ребенка. 

Было установлено, что пострадавший - 13-летний киевлянин. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на вагоне электрички в Харькове, - Нацполиция

Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени охватывают 55% поверхности тела. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

По отношению к родителям пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Всего же с начала этого года в столице полицейские зарегистрировали 9 фактов таких нарушений, в 2017 году - 7. В результате так называемого зачепинга в прошлом году в Киеве погибло четверо детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3070909
 
 
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Скоро вагоны электрички сверху колючей проволокой придется обтягивать. Так как это идиотское явление прогрессирует.
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Что самое смешное - подобные новости отнюдь не останавливают инстаграмный идиотизм среди молодых дебилов, гоняющимися за эффектными селфи. Потому что вдвойне становится ценнее фотка того, кто "залез на крышу электрички И ВЕРНУЛСЯ" )) Или как та дура, которая себе свернула шею, проехавшись по перилам лестницы в ресторане. Уверен, что теперь среди ее подруг появились желающие "проехаться там же, уцелеть и похвастаться крутизной".
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Знаєте, проїхатися так електричці любий сопляк зможе. А слабо ЗНО на 200 балів здати?
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А їм, по ходу, навпаки... Судячи по результатах ЗНО...
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печалька но это естесственный отбор жертв прогресса - а не было-бы смартфонов и социальных сетей - дети были бы живы или здоровы
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вотані, трамваї-та: адно калісо пудов десяць вєсіт!
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Ничего подобного ))) Жажда социализации и достижения высокого рейтинга у молодых, страдающих кучами комплексов на фоне недостатка рационального мышления, всегда приводили к тому, что молодежь совершала безумства - ради привлечения внимания. Без смартфонов были бы иные инструменты. Но сущность психики от них не зависит, потребности те же во все времена.
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якби не було електричного струму,на колеса б намотувались для задоволення своїх неприродніх потреб.Помрійте-"от якби не було колес....".
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є сайти,де цих зацеперів смажених як собак несмажених.
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і все ж таки, слава відчайдухи, що ви є!
слава Україні!
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Це не відчайдухи, це ідіоти. Відчайдухи -це ті, хто на Майдані не боявся кинути виклик озброєним мєнтам чи ті, хто з одними калашами в 2014 в атаку йшли на москалів.
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А я ему ещё махал, если то был он, когда он зацепился за электричку сзади и на Петровке нам улыбался. Ну так это было ещё в том году но тоже летом. Так безмозглым и загорелся.
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***
Висит над каменною бездной,
Цепляясь пальцами за швеллер,
Торчащий из стены кирпичной
На сорок пятом этаже.
Ему ужасно интересно
Не просто жить, а на пределе,
Лететь на скорости приличной,
Не тормозя на вираже.

И на летящей электричке,
На крыше, под порывом ветра,
Рукой отжать контактный полоз,
Под искры подставляя грудь.
Себе оставив по привычке
На жизнь не больше сантиметра
Из темноты под скорый поезд
В прыжке отчаянном нырнуть.

Ему от жизни надо много.
Он юн, но взрослые не вправе
Его силком тащить за парту
Учить наскучивший урок.
И жизнь, подаренную Богом,
За разом раз упорно ставит
Он на одну и ту же карту,
Как проигравшийся игрок.

Они с судьбой играют в прятки,
Их поведение скандально.
Их, словно током, бьет от крови,
И с духом несовместна плоть.
Они противники порядка.
Они почти асоциальны,
И для общественного строя
Они - отрезанный ломоть.

Им сносит головы мостами,
Их ветер сбрасывает с крыши,
Их жизнь зачем-то затянулась,
Но им на это наплевать.
Они не станут стариками
И мемуары не напишут,
И про бессмысленную юность
Им нечем будет вспоминать.

На свете много есть профессий
Опасных, смелых, благородных,
Но ведь учиться и работать?
На это время убивать?
И он болтается над бездной,
Такой отчаянно свободный…
О, зритель, не забудь похлопать
И панихиду заказать.
.
Николай Романов
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добре,що через цього "зацепера" люди не постраждали.Може перестане наражати на небезпеку себе й оточуючих.
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ура!!!
слава кісті, що він зреагував на проішєствіє!
тепер ніхто не постраждає, бо кістя надрукував пару модних слів з цього приводу
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Вагончик тронется, перрон дебил останется.
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13 лет - седьмой класс. Он про электричество не знал? Плохо учился!
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Знал, наверное. Свой смартфон время от времени заряжал.
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И теперь сколько будет затрачено на лечение дебила?
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Дуже багато. В перші дні буде близько 5 літрів інфузії плазми та кровозаміників, які недешеві
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Один ідіотський вчинок зробив малолітнього губошльопера інвалідом. Якшо виживе. Опікова хвороба небезпечна своїми пізніми ускладненнями
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Может он так больше не будет делать если выживет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия13-летний киевлянин попал в реанимацию после попытки залезть на крышу электрички, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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