 Новый порядок использования беспилотников вступил в силу с 1 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Института массовой информации.

Единственное упоминание о них содержалась в пункте 4 части восьмой статьи 39 Воздушного кодекса Украины, где определялось, что "не подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины беспилотные воздушные суда, максимальный взлетный вес которых не превышает 20 килограммов, и которые используются для развлечений и спортивной деятельности". Во всем остальные операторы беспилотников, в том числе журналисты, руководствовались положениями части первой статьи 19 Конституции Украины, согласно которой никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Ситуация изменилась 1 июня 2018, когда вступил в действие Временный порядок использования воздушного пространства Украины (далее Порядок), утвержденный Государственной авиационной службой Украины. Этот Порядок прямо определяет условия, при которых разрешено использование дронов, то есть дистанционно пилотируемых воздушных судов (ДПВС).

Анализ нового порядка провел юрист ИМИ Али Сафафров

Отныне, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, все без исключения полеты ДПВС массой более 2 кг подпадают под определенные запреты / ограничения использования воздушного пространства. Кроме того, если вы запускаете дрон массой более 2 кг, вы должны соблюсти требования по представлению заявок на использование воздушного пространства, и по потребности, получить разрешение от Воздушных Сил ВС Украины, органов Государственной пограничной службы Украины, органов объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, органов обслуживания воздушного движения и управления воздушным движением и тому подобное.

Отныне, если вы запускаете дрон массой более 2 кг (это вместе с прицепленной на него видеокамерой и другим оборудованием), с точки зрения Государственной авиационной службы Украины это почти то же самое, что вы взлетаете на Боинг-747.

В то же время, дроны массой до 2 кг могут использоваться при условии соблюдения ряда ограничений. В частности к таким ограничениям в соответствии с пунктом 4 Порядка относятся следующие требования:

полеты выполняются только днем;

полеты выполняются за пределами установленных запретов и ограничений использования воздушного пространства (в частности это почти полностью территория города, то есть журналистам, фактически, можно забыть о съемках митингов или акций с помощью дронов)

полеты не выполняются над:

дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные) *;

по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел *;

железными дорогами государственного и регионального значения *;

над и вдоль линий электропередачи, продуктопроводов, кроме случаев выполнения полетов по согласованию с владельцем объекта; *

(* - но разрешено их пересечение)

промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т.д., кроме случаев выполнения полетов по согласованию с владельцем объекта;

местами (районами) аварий и катастроф (кроме задействованных в ликвидации их последствий и поисково-спасательных работах)

учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами, кроме случаев выполнения полетов в интересах администраций указанных учреждений и изоляторов;

другими важными государственными и потенциально опасными объектами, кроме случаев выполнения полетов по разрешению полномочных органов;

объектами, которые определены Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Государственной пограничной службой Украины, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины, Национальной гвардией Украины, Управлением государственной охраны, другими военными формированиями и правоохранительными структурами, образованными в соответствии с законами Украины, и в отношении которых осуществляется охрана, кроме случаев выполнения полетов по разрешению указанных выше органов;

полеты не выполняются в:

зонах полицейских / антитеррористических / специальных операций (кроме задействованных в этих операциях)

зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана

полеты выполняются в пределах прямой видимости, но не далее 500 м от внешнего пилота;

максимальная высота полета не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности и только при визуальной видимости ДППС внешним пилотом;

полеты выполняются:

не ближе 30 м от другого лица, не связанной с выполнением этих полетов;

не ближе 50 м от групп людей до 12 человек, которые находятся за пределами помещений, животных, транспортных средств, кораблей, лодок, объектов частной собственности;

не ближе 150 м от групп людей количеством более 12 человек, которые находятся за пределами помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами.

Кроме того, в указанных случаях использования даже легких беспилотников массой до 2 кг, все равно нужно соблюдать все указанные выше процедуры получения разрешения по использованию воздушного пространства.

Нарушение правил воздушных полетов и порядка использования воздушного пространства, в частности нарушение указанных выше норм, влекущих следующую ответственность:

в частности, статья 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, что выполнение полетов с нарушением нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность авиации, влечет за собой наложение штрафа от 1020 до 8500 гривен.

Если в результате использования дрона журналистом возникла опасность для полетов, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности до 282 Уголовного кодекса Украины:

Статья 282. Нарушение правил использования воздушного пространства

Нарушение правил пуска ракет, проведения всех видов стрельбы, взрывных работ или совершение других действий в воздушном пространстве, если это создало угрозу безопасности воздушных полетов, - наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Те же деяния, если они причинили потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или нанесли большой материальный ущерб, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, если они повлекли гибель людей, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Наверное, уже все журналисты поняли, что на практике новый Порядок значительной мере делает невозможным использование беспилотников в журналистской деятельности. Красивых картинок станет значительно меньше, и добывать их станет значительно сложнее. Например, если недавно один известный чиновник, недоволен тем, что журналисты могли снимать его поместье в Конча-Заспе, несмотря на пятиметровый забор, не мог ничего с этим сделать, кроме как приказать сбивать дрон с помощью ружья - теперь он сможет спокойно зафиксировать нарушения журналистами правил использования воздушного пространства Украины, и оператор дрона заплатит минимум штраф, а возможно, будет наказан ограничением свободы до пяти лет. Даже если реально дрон не поднимался выше уровня деревьев и физически не мог помешать самолету, который летел над ним на высоте 8-10 тыс. метров.

Единственное, что радует - это то, что этот Порядок является временным. Государственная авиационная служба Украины продолжает разрабатывать Авиационные правила Украины, и есть надежда, что эти положения будут изменены, но для этого нужна также солидарная позиция журналистского сообщества, понимание и поддержка со стороны народных депутатов и чиновников.

Юристы ИМИ вошли в состав рабочей группы при Государственной авиационной службе Украины, и будут работать над тем, чтобы полет журналистского дрона все же не приравнивался к вылету самолета из аэропорта "Борисполь".