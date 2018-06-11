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Все про:ГПУ (8704) Надра Украины (13) уголовное дело (2240) Ставицкий (180) Енин (96) Стрижевская (3)

 Следователи встречались со Ставицким в Израиле - он хотел сделку со следствием. Все было исключительно на основе процессуальных норм, - ГПУ. ФОТО

Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления НАК "Надра Украины", в котором составлен и прокурором утвержден обвинительное акт, 08.05.2018 направлено в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщили заместители Генерального прокурора Е.Енин и А.Стрижевская, комментируя определенные заявления в СМИ вокруг уголовного преследования указанного экс-чиновника в Украине, а также встречи с ним представителей Генеральной прокуратуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Прежде всего, мы бы хотели полностью отбросить любые утверждения о якобы тайном или неформальном, или неофициальном характере встречи с ним. Указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами", - отметил Е.Енин и добавил, что целью указанной поездки было проведение встречи с подозреваемым в рамках уголовного производства, который постоянно находится на территории государства Израиль, и проверка его готовности к сотрудничеству со следствием. Как отметил Е.Енин, инициатива указанных контактов происходила непосредственно от экс-председателя правления НАК "Надра Украины", который передал указанную просьбу представителям Генеральной прокуратуры через своих представителей, мотивируя это желанием сотрудничества со следствием.

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Так, в ходе встречи была озвучена позиция ГПУ по ключевым элементов сотрудничества подозреваемого со следствием, а именно признание вины, возмещение убытков (в пределах, определенных экспертизой), дача обличающих показаний в отношении других соучастников. Именно такой остается позиция ГПУ и сейчас.

КПК Украины позволяет заключения договора на любой стадии процесса и любая возможность заключения соглашения должна быть использована.

Однако, по результатам командировки стало понятно, что подозреваемый на тот период времени не был готов к сотрудничеству, а лишь пытался затянуть процесс. В связи с чем было принято решение о нецелесообразности дальнейших переговоров о сотрудничестве со следствием и необходимость инициирования процедуры специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" (после получения результатов экспертизы о определении суммы убытков), что и было сделано.

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Заместители Генерального прокурора отметили, что все обвинения "о затягивании сроков расследования через якобы достижения каких-то внепроцессуальных договоренностей" абсолютно необоснованными. Хронология дальнейших процессуальных действий ГПУ свидетельствует об отсутствии каких-либо необоснованных пауз в ее действиях по дальнейшего расследования уголовного производства в отношении указанного экс-чиновника:

- ноябрь 2016 - командировки представителей ГПУ в государство Израиль;
- 24.12.2016 - предъявление окончательного подозрения экс-председателю правления НАК "Надра Украины";
- февраль - март 2017 - вынесение подозрений другим соучастникам преступления;
- апрель 2017 и октябре 2017 - получение результатов экспертиз, подтвердили совершение экономических убытков подозреваемым и его сообщниками;
- 28.02.2017 - обращение в Печерский суд для получения согласия на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины";
- 22.11.2017 - получено разрешение суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" (только через 9 месяцев);
- 04.01.2018 - завершение досудебного следствия в отношении указанного лица;
- 18.01.2018 - открытие материалов стороне защиты;
- 08.05.2018 - обвинительный акт в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" и других соучастников по признакам ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.366, ч.3 ст.358 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

"Ни на этапе досудебного расследования, ни на сегодняшний момент квалификация действий указанного экс-чиновника не претерпела никаких изменений. Как было сформировано в окончательном подозрении, подписанном в 2016 году, так и в материалах обвинительного акта фигурирует ч. 5 ст. 191, ч. Ст. 209, ст. 358 и ст. 366 УК Украины ", - подчеркнул Е.Енин.

А.Стрижевская подчеркнула, что указанные "выбросы" информации обусловлены попытками фигурантов уголовного производства избежать привлечения к юридической ответственности, дискредитировать ГПУ, а также надавить на суд. "Это попытка дискредитации Генеральной прокуратуры, попытка дискредитации как следственной работы, так и прокурорской работы. А по данному конкретному уголовного производства, то, поскольку оно находится в суде и будет предназначено для рассмотрения по существу, мы считаем, что это является давлением на суд с целью уменьшить свою ответственность или избежать уголовной ответственности путем дискредитации правоохранительных органов - органа досудебного расследования", - констатировала А.Стрижевская.

Отметим, что сейчас Эдуард Ставицкий живет в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направила в Израиль запрос на его экстрадицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3070903
 
 
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Та с них иконы только писать!
Святые! Ну или мученики, как минимум.
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В неті є ще одна розмова, де якийсь Коля по телефону розмовляє із Ставицьким.... в розмові звучить, що Анжела(очевидно Стрижевська) сказала привезти 200 (двісті) ....мабуть тисяч доларів.... і справа піде так, як потрібно(без спецконфіскації).....І це люди, яких генплокулол називає своєю командою Следователи встречались со Ставицким в Израиле исключительно на основе процессуальных норм. Он хотел сделку со следствием, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3744
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Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 годы. Он уехал из Украины 27 февраля 2014 года. Экс-министра подозревают в незаконном присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью, совершенном в отношении особо крупной суммы. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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А что в их понимании сотрудничество со следствием ? Ублюдки Злочевские , Иванющенки ,Хорошковские ,Тигипки ,Ставицкие ,Бакаи и т .д. нанесли колоссальные многомиллиардные убытки Украинскому Народу из за их преступных действий погибли сотни тысяч Украинцев .Они должны вылавливаться по всему миру как бешеные сабаки и преданы расстрелу вместе с детьми и жёнами как пособниками , с полной конфискацией награбленного имущества .
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Проголусуйте за меня .Я на следующий день перекрою выезд из Украины и создам расстрельные отряды .
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Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. -Бывшему украинскому министру незаконно дали израильское гражданство. 29.01.2015
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І що в обмін на свободу він повинен був повідомити під присягою? Дайте вгадаю - працював на Саакашвілі?
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Шановний! Вам сонце напекло в голову! Поїздка була в листопаді 2016. Тоді не було Юри-генпрокурора, а Міхо був в когорті президента.
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молчали молчали когда все всплыло наружу там дружно соврали уже не знают что врать одни пинокио у этой власти
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Хоррош туфту гнать,эти сказки хороши для ботов рошена
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Сделку со следствием? Слідчі зустрічалися зі Ставицьким в Ізраїлі винятково на підставі процесуальних норм. Він хотів угоду зі слідством, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5090
ну да. ну да, верим.....беззаветно!
Все "сделки ГПУ" - сугубо на пользу стране!
Вот только бюджет от них получает пшик, зато некоторые сдельщики - новые виллы, машины, офшоры...
Надо понимать, Будка капусту на выборы копает уже, вот потому и трусит лохов?
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Нє, ну якби ви кіпу наділи,а потім пішли до Стіни Плачу та вклали б туди записочку,тоді да,а так...Артель "Напрасный труд"...
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Холуї луцика торгуватися їздили. Жоден з янукодли не засуджений. Справи перекваліфіковують, інтерпол знімає з міжнародного розшуку. От як злочевський, наприклад. Заплатив 180 тис штрафу замість конфіскації на $ 22 млн. Бізнес у Києві працує...Чи юра єнакієвський - бізнес-активи розморожені, знятий з міжнародного розшуку...
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более того - суд над янукодлой уже четко напоминает варьете
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Та сама банда. Тупо заробляють бабло. Коли дізнаєшся про таке, то розумієш, що тут жодне лікування не допоможе, жодні антикорупційні суди....ЛИШЕ НАПАЛМ! Шибениці і розстріли без суду і слідства.
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Какой позор. Более гнилой власти у нас еще не было.
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премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина дружбан. Не марсианами назначены,что характерно.
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а тебе то шо???
гастробайтер обрезанный
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так шо ты тут делаешь????
мойша задрыпанный
иди пейсы крути на плойку
епрст
кто твое мнение спрашивает????
у себя разберитесь
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гандонин ты жы2
от тебе оно надо было????
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мало того
у меня номера на машине 1488
это шоб таким жывотным как ты, было понятно
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Мне чем Порошенко нравится,что Ставитским и прочим он хочет воровство пр'едявить по Закону.
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хотел сделку со следствием а предложили сделку со следователями...
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базара нет, а что кто то подумал иначе ?
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Завдяки луцику януковоч зможе незабаром вивести всі свої гроші з України... жодного засудженого у справі Майдану... корупціонер кулик, що звинувачується у незаконному збагаченні, досі працює в гпу. Брильянтові прокурори вже сидять? Чи так само як бойко, якого сам луцик вивів з під удару в усіх кримінальних справах?
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Ви хоч самі в свою постійну брехню вірите???
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Ахохн вэй, Эдик, я таки вам скажу, как родному - сделка возможна всегда. Если вы хотите сделку со следствием - дорисуйте к этой цифре еще два нуля. Но мы ничего не гарантируем, бо это уже становится не наше дело. Нам оно становится совсем не интересно, шоб вы понимали. Но если вы хотите сделку СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ - оставьте цифру, как есть и мы вам гарантируем, шо вам оставят тот гешефт, шо вы успели утащить к евреям, а наши гои о вас благополучно забудут.
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подозреваю, что следствие хотело сделку с подозреваемым))))
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Мабуть Ирка Юге,новый спининг подарила,с катушкой,що до Израиля добрасывает куме.
-Нащо ей це куме?
-Ну як жеж?!А ми з Юрою хап!И вся рыба наша Слідчі зустрічалися зі Ставицьким в Ізраїлі винятково на підставі процесуальних норм. Він хотів угоду зі слідством, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9896
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Вибачте, але на той час (листопад 2016) в Україні генеральним прокурором була інша особа.
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Не пойму никак -почему украинци наворовав вдруг вспливают в Израеле как маланци и ниодин вороватий обрезанний с Израелю неубегает в Неньку. Парадокс и вроде димократия.
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Александр Дубинский поделился видео.
1 ч ·

О становлении бизнеса Пётра Порошенко в Молдавии - через приватизацию и убийства.
А также - воспоминания жителей его родного города Бендеры о молодости "гаранта".
Наслаждайтесь )

Dubinsky.pro

1 ч ·

История про бизнес Порошенко на исторической родине - в Молдове - покрыта мраком.
В 2005 была опубликована информация о причастности Порошенко к приватизации ряде объектов в республике, в ходе которой несговорчивые акционеры были убиты.
Однако подтвердить обвинения в нарушении. законов документами до сегодняшнего дня не могли.
Однако в моем распоряжении оказался ранее не публиковавшийся документ - согласно которому один из инвестфондов подконтрольных семье Порошенко обманывал акционеров, и проводил сделки мены в результате которых они лишились имущества.
Оним из пострадавших оказался акционер ТЦ Gemini в Кишеневе, который был убит, а его акции оказались у Порошенко.
Расследование можете прочитать здесь: http://dubinsky.pro/moldavskiy-biznes-poroshenko
А бонусом - посмотрите видео, в котором жители молдавского города Бендеры вспоминают молодость будущего президента Украины Слідчі зустрічалися зі Ставицьким в Ізраїлі - він хотів угоду зі слідством. Усе було винятково на основі процесуальних норм - Цензор.НЕТ 8776😉
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Обісрались як жовті дині!
Усьо було ахвіційно ,навіть ребе памагал.
Як дешеві бляді у готелі !
Вони думають що вони хитріші ніж наша тупісь?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи встречались со Ставицким в Израиле - он хотел сделку со следствием. Все было исключительно на основе процессуальных норм, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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