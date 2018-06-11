 Следователи встречались со Ставицким в Израиле - он хотел сделку со следствием. Все было исключительно на основе процессуальных норм, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщили заместители Генерального прокурора Е.Енин и А.Стрижевская, комментируя определенные заявления в СМИ вокруг уголовного преследования указанного экс-чиновника в Украине, а также встречи с ним представителей Генеральной прокуратуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Прежде всего, мы бы хотели полностью отбросить любые утверждения о якобы тайном или неформальном, или неофициальном характере встречи с ним. Указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами", - отметил Е.Енин и добавил, что целью указанной поездки было проведение встречи с подозреваемым в рамках уголовного производства, который постоянно находится на территории государства Израиль, и проверка его готовности к сотрудничеству со следствием. Как отметил Е.Енин, инициатива указанных контактов происходила непосредственно от экс-председателя правления НАК "Надра Украины", который передал указанную просьбу представителям Генеральной прокуратуры через своих представителей, мотивируя это желанием сотрудничества со следствием.

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Так, в ходе встречи была озвучена позиция ГПУ по ключевым элементов сотрудничества подозреваемого со следствием, а именно признание вины, возмещение убытков (в пределах, определенных экспертизой), дача обличающих показаний в отношении других соучастников. Именно такой остается позиция ГПУ и сейчас.

КПК Украины позволяет заключения договора на любой стадии процесса и любая возможность заключения соглашения должна быть использована.

Однако, по результатам командировки стало понятно, что подозреваемый на тот период времени не был готов к сотрудничеству, а лишь пытался затянуть процесс. В связи с чем было принято решение о нецелесообразности дальнейших переговоров о сотрудничестве со следствием и необходимость инициирования процедуры специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" (после получения результатов экспертизы о определении суммы убытков), что и было сделано.

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Заместители Генерального прокурора отметили, что все обвинения "о затягивании сроков расследования через якобы достижения каких-то внепроцессуальных договоренностей" абсолютно необоснованными. Хронология дальнейших процессуальных действий ГПУ свидетельствует об отсутствии каких-либо необоснованных пауз в ее действиях по дальнейшего расследования уголовного производства в отношении указанного экс-чиновника:

- ноябрь 2016 - командировки представителей ГПУ в государство Израиль;

- 24.12.2016 - предъявление окончательного подозрения экс-председателю правления НАК "Надра Украины";

- февраль - март 2017 - вынесение подозрений другим соучастникам преступления;

- апрель 2017 и октябре 2017 - получение результатов экспертиз, подтвердили совершение экономических убытков подозреваемым и его сообщниками;

- 28.02.2017 - обращение в Печерский суд для получения согласия на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины";

- 22.11.2017 - получено разрешение суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" (только через 9 месяцев);

- 04.01.2018 - завершение досудебного следствия в отношении указанного лица;

- 18.01.2018 - открытие материалов стороне защиты;

- 08.05.2018 - обвинительный акт в отношении экс-председателя правления НАК "Надра Украины" и других соучастников по признакам ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.366, ч.3 ст.358 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

"Ни на этапе досудебного расследования, ни на сегодняшний момент квалификация действий указанного экс-чиновника не претерпела никаких изменений. Как было сформировано в окончательном подозрении, подписанном в 2016 году, так и в материалах обвинительного акта фигурирует ч. 5 ст. 191, ч. Ст. 209, ст. 358 и ст. 366 УК Украины ", - подчеркнул Е.Енин.

А.Стрижевская подчеркнула, что указанные "выбросы" информации обусловлены попытками фигурантов уголовного производства избежать привлечения к юридической ответственности, дискредитировать ГПУ, а также надавить на суд. "Это попытка дискредитации Генеральной прокуратуры, попытка дискредитации как следственной работы, так и прокурорской работы. А по данному конкретному уголовного производства, то, поскольку оно находится в суде и будет предназначено для рассмотрения по существу, мы считаем, что это является давлением на суд с целью уменьшить свою ответственность или избежать уголовной ответственности путем дискредитации правоохранительных органов - органа досудебного расследования", - констатировала А.Стрижевская.

Отметим, что сейчас Эдуард Ставицкий живет в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направила в Израиль запрос на его экстрадицию.