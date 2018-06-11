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 Факт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура

Военная прокуратура Центрального региона Украины постоянно занимается вопросами случаев нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими. Особое внимание при этом уделяется выявлению сокрытия подобных случаев представителями командования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона. 

В сообщении отмечаетс: "Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона выявила факт сокрытия командованием одной из воинских частей Черкасской области преступления, совершенного военнослужащим срочной службы.

Установлено, что 31.05.2018 в казарменном помещении воинской части военнослужащий срочной военной службы применил физическое насилие к другому военнослужащему срочной службы этой же части.

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В результате последний был доставлен в Смелянскую городскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит, однако в ходе оперативного хирургического вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Тем самым пострадавшему нанесено тяжкое телесное повреждение.

Однако этот случай должностными лицами воинской части скрывался до 06.06.2018.

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07.06.2018 по данному факту военной прокуратурой Черкасского гарнизона начато уголовное производство, квалифицировано по ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины. В результате проведения неотложных следственных (розыскных) действий прокуратурой гарнизона установлено лицо, совершившее указанное правонарушение, а также выявлен факт сокрытия должностными лицами этого правонарушения.

В связи с тем, что должностными лицами принимались меры по сокрытию данного случая, военной прокуратурой Черкасского гарнизона в отношении 8 должностных лиц воинской части составлены административные протоколы, квалифицированы по ст. 172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (бездействие военной власти).

В настоящее время в открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления о подозрении лицу, которое нанесло телесные повреждения".

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Справка:
• ч. 3 ст. 406 УК Украины, "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или совершении иного насилия, совершенное в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства или глумления над военнослужащим, совершенные группой лиц или с применением оружия, или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет ".

Источник: https://censor.net.ua/n3070897
 
   
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В бой придётся идти спиной к врагу, чтобы в спину не выстрелили "воспитуемые"...
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Результат того, что никакой реформы в министерстве обороны не было, нет, и не будет. Потому что верные холуи, дослужившиеся до генеральских погон, нужны ЛЮБОЙ власти, не уверенной в том, что она может опираться на народ.
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а депутат женщину избил.....интересно какое наказание понесет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФакт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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