 Факт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона.

В сообщении отмечаетс: "Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона выявила факт сокрытия командованием одной из воинских частей Черкасской области преступления, совершенного военнослужащим срочной службы.

Установлено, что 31.05.2018 в казарменном помещении воинской части военнослужащий срочной военной службы применил физическое насилие к другому военнослужащему срочной службы этой же части.

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В результате последний был доставлен в Смелянскую городскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит, однако в ходе оперативного хирургического вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Тем самым пострадавшему нанесено тяжкое телесное повреждение.

Однако этот случай должностными лицами воинской части скрывался до 06.06.2018.

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07.06.2018 по данному факту военной прокуратурой Черкасского гарнизона начато уголовное производство, квалифицировано по ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины. В результате проведения неотложных следственных (розыскных) действий прокуратурой гарнизона установлено лицо, совершившее указанное правонарушение, а также выявлен факт сокрытия должностными лицами этого правонарушения.

В связи с тем, что должностными лицами принимались меры по сокрытию данного случая, военной прокуратурой Черкасского гарнизона в отношении 8 должностных лиц воинской части составлены административные протоколы, квалифицированы по ст. 172-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (бездействие военной власти).

В настоящее время в открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления о подозрении лицу, которое нанесло телесные повреждения".

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Справка:

• ч. 3 ст. 406 УК Украины, "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или совершении иного насилия, совершенное в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства или глумления над военнослужащим, совершенные группой лиц или с применением оружия, или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет ".