 Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
По его словам после того, как Конституционный суд Молдовы принял решение о том, что закон, по которому русский получил статус языка межнационального общения, признан устаревшим, в стране ничего не изменилось.
"Новое поколение всё меньше и меньше разговаривает на русском языке и меньше и меньше смотрит русское телевидение. Потому что время всё расставит по своим местам. А закон тот, который Конституционный суд решил, что он уже старый и нефункциональный - он был принять ещё при Советском Союзе, до Конституции. Время меняется, люди меняются. Русский язык у нас остаётся языком, которым пользуются и гагаузы, и русскоговорящие - россияне, чехи, болгары и так далее", - рассказал Канду.
По его словам, в государственных учреждениях румынский язык - самый главный, это официальный язык.
"Хоть и называется он "молдавский" в Конституции. Но есть уже решение Конституционного суда, в котором говорится, что молдавский язык - это и есть румынский язык. Ведь в Декларации независимости написано - "румынский язык". Но этот вопрос - очень щепетильный. И даже если больше 50% населения считают, что он называется молдавским языком, другая часть населения считает его румынским - от этого не меняется суть языка. А вот русский язык новое поколение знает всё меньше и меньше. В школах больше не учат русский язык. Учат французский, немецкий, английский, но не русский", - отметил спикер парламента Молдовы.
Полностью интервью с Андрианом Канду читайте ПО ССЫЛКЕ .
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0410
Первым Каналом в Молдове владеет председатель партии "демократов", членом которой является балабол Канду.
Так смешно читать как молдавские воры-ватники рассказывают украинцам сказки.
Как его найти, если МВД, Прокуратура, Контрразвездка, Суды, контролирует тот кто украл деньги. Только выборы этой осенью изменят ситуацию.
Твой президент Петро Порошенко совместно с Плахотнюком захватывал компанию в Молдове, а Додон будучи замминистра экономики крышевал их.
И к власти Додона привёл дружок твоего реформатора Петра, лучший друг из Молдовы - Владимир Плахотнюк.
Оба воры и у обоих рейтинг уровня канализации.
На держи... поцреот.
Турчинов: Порошенко завладел тремя молдавскими предприятиями с помощью оффшорных технологий
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко получил контроль над тремя крупнейшими предприятиями Молдовы - АО "Джемини", АО "Букурия", АО "Кишиневский стекольный завод" - с помощью оффшоОб этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов в интервью газете "Сегодня"
Источник : Цензор НЕТ UA
«Украина выбрала себе именно такого президента, какой был ей нужен!». В этом убежден первый заместитель председателя Демократической партии Молдовы - Влад Плахотнюк, который написал в одной из социальных сетей о своей дружбе с украинским бизнесменом Петром Порошенко. Первый зампредседателя ДПМ выступил с хвалебными высказываниями в адрес нового президента Украины и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. «Порошенко обладает не только предпринимательским опытом, он еще и очень умный и уравновешенный человек и, не в последнюю очередь, друг Молдовы. Я уверен, что он сумеет наладить отношения и с Европейским союзом, и с Россией на благо граждан Украины». «Некоторые поспешили "разоблачить" деловые отношения между мной и Петром Порошенко. Дело в том, что нас связывает многолетняя дружба. Я уверен, что благодаря этому мы сможем принести много пользы обеим странам».
Два дружка барыги. Один коммуняка и вор, второй основал Партию Рыгов. Братья на век.
Prime (Прайм, Первый канал - Молдова) - телерадиокомпания Молдовы, ретранслирующая передачи российского Первого канала.
Владелец - Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - председатель "Демократической Партии Молдовы", нанаш Андриана Канду и близкий друг президента Украины Петра Порошенко.
Но при этом они не англичане...французы...испанцы...португальцы...
И только русна всех гребет под себя.))))
языке написано много выдающихся произведений…На русском писали
Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Шевченко, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов,
Бунин и многие другие…
и то без уныния и и лени,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал... Гоголь..."
В Європі є така країна
Яку назвали Люксембургом.
Німецьке та французьке там коріння
Завжди Голландії та Бельгії є другом.
Із Півночі та Заходу кордони
На дружню Бельгію ведуть.
Зі Східної частини й Півдня
Німеччина та Франція ідуть.
Немов в раю живуть там люди
В малій країні Люксембург,
А як жили б ці правдолюби,
Якби сусід був Петербург?
Анатолій Березенський
Так сказал Император Карл V в 1554 году...
ПС ...
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