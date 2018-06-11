 Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

По его словам после того, как Конституционный суд Молдовы принял решение о том, что закон, по которому русский получил статус языка межнационального общения, признан устаревшим, в стране ничего не изменилось.

"Новое поколение всё меньше и меньше разговаривает на русском языке и меньше и меньше смотрит русское телевидение. Потому что время всё расставит по своим местам. А закон тот, который Конституционный суд решил, что он уже старый и нефункциональный - он был принять ещё при Советском Союзе, до Конституции. Время меняется, люди меняются. Русский язык у нас остаётся языком, которым пользуются и гагаузы, и русскоговорящие - россияне, чехи, болгары и так далее", - рассказал Канду.

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По его словам, в государственных учреждениях румынский язык - самый главный, это официальный язык.

"Хоть и называется он "молдавский" в Конституции. Но есть уже решение Конституционного суда, в котором говорится, что молдавский язык - это и есть румынский язык. Ведь в Декларации независимости написано - "румынский язык". Но этот вопрос - очень щепетильный. И даже если больше 50% населения считают, что он называется молдавским языком, другая часть населения считает его румынским - от этого не меняется суть языка. А вот русский язык новое поколение знает всё меньше и меньше. В школах больше не учат русский язык. Учат французский, немецкий, английский, но не русский", - отметил спикер парламента Молдовы.

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