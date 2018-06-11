EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1640  88
Все про:Молдова (931) русский язык (344) Канду Андриан (1)

 Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду

Новое поколение граждан Молдовы все меньше и меньше разговаривает на русском языке.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

По его словам после того, как Конституционный суд Молдовы принял решение о том, что закон, по которому русский получил статус языка межнационального общения, признан устаревшим, в стране ничего не изменилось.

"Новое поколение всё меньше и меньше разговаривает на русском языке и меньше и меньше смотрит русское телевидение. Потому что время всё расставит по своим местам. А закон тот, который Конституционный суд решил, что он уже старый и нефункциональный - он был принять ещё при Советском Союзе, до Конституции. Время меняется, люди меняются. Русский язык у нас остаётся языком, которым пользуются и гагаузы, и русскоговорящие - россияне, чехи, болгары и так далее", - рассказал Канду.

Читайте также: Спикер парламента Молдовы Канду: Угроза не может идти из Румынии или ЕС. У нас угроза - с восточной стороны, из России

По его словам, в государственных учреждениях румынский язык - самый главный, это официальный язык.

"Хоть и называется он "молдавский" в Конституции. Но есть уже решение Конституционного суда, в котором говорится, что молдавский язык - это и есть румынский язык. Ведь в Декларации независимости написано - "румынский язык". Но этот вопрос - очень щепетильный. И даже если больше 50% населения считают, что он называется молдавским языком, другая часть населения считает его румынским - от этого не меняется суть языка. А вот русский язык новое поколение знает всё меньше и меньше. В школах больше не учат русский язык. Учат французский, немецкий, английский, но не русский", - отметил спикер парламента Молдовы.

Полностью интервью с Андрианом Канду читайте ПО ССЫЛКЕ .

Источник: https://censor.net.ua/n3070894
 
   
VEhrdlVXMTBRM2N3VEROUmRFNUhSRWxPUTFFd1RETlJkRTVIUVRCTWFsRnpUa001VEhrdlVtZE9SMFF3V1VoU1oyUkROakJNYWxGMVUwUlNhamxETXpCWmRsRjFibnBSYms1REt6Qk1kbEYwVGtNck1FeE1VWE5CUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно! Нехер киселёвскую порнуху смотреть.
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница как называется язык, главное чтобы он был не русский!
 показать весь комментарий
 
 
Цыганское наречие тоже рюсская Фенька.. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
так ведь Молдова не была Русью и Русь не наследует как Украина, с чего бы ей вообще русский язык от попыток московской орды его себе заграбастать, чтобы орать"Русь это мы" защищать, странная какая-то логика.
 показать весь комментарий
 
я украинец в степени больше чем ты, я национальную идею Украины знаю и реализую, чего нельзя сказать о тебе)
 показать весь комментарий
 
США внесли в санкционные списки трех россиян и 5 российских компаний, "контролируемых ФСБ", за участие в кибер-деятельности.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0410

Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
 
Балабол. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 1876

Первым Каналом в Молдове владеет председатель партии "демократов", членом которой является балабол Канду.

Так смешно читать как молдавские воры-ватники рассказывают украинцам сказки.
 показать весь комментарий
 
 
Не нашли никакой миллиард.
Как его найти, если МВД, Прокуратура, Контрразвездка, Суды, контролирует тот кто украл деньги. Только выборы этой осенью изменят ситуацию.
 показать весь комментарий
 
обережно, не виберіть кацапів..... бо крім грошей, втратите країну
 показать весь комментарий
 
 
Тут только пару партий не пророссийские. Кишинёв им не сдали.
 показать весь комментарий
 
 
В Молдове так активно боролись с "балаболами", что заимели Додона. Нам такого счастья не нужно в Украине, пусть лучше "балаболы" будут и дальше. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 679
 показать весь комментарий
 
Порохобот, умолкни, за умного сойдёшь. Ты вообще не в теме. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 2640

Твой президент Петро Порошенко совместно с Плахотнюком захватывал компанию в Молдове, а Додон будучи замминистра экономики крышевал их.
И к власти Додона привёл дружок твоего реформатора Петра, лучший друг из Молдовы - Владимир Плахотнюк.

Оба воры и у обоих рейтинг уровня канализации. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 4260
 показать весь комментарий
 
 
Каша у зрадофилов говоришь ? Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 2104

На держи... поцреот.

Турчинов: Порошенко завладел тремя молдавскими предприятиями с помощью оффшорных технологий
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко получил контроль над тремя крупнейшими предприятиями Молдовы - АО "Джемини", АО "Букурия", АО "Кишиневский стекольный завод" - с помощью оффшоОб этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов в интервью газете "Сегодня"

Источник : Цензор НЕТ UA
 показать весь комментарий
 
 
Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 4166

«Украина выбрала себе именно такого президента, какой был ей нужен!». В этом убежден первый заместитель председателя Демократической партии Молдовы - Влад Плахотнюк, который написал в одной из социальных сетей о своей дружбе с украинским бизнесменом Петром Порошенко. Первый зампредседателя ДПМ выступил с хвалебными высказываниями в адрес нового президента Украины и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. «Порошенко обладает не только предпринимательским опытом, он еще и очень умный и уравновешенный человек и, не в последнюю очередь, друг Молдовы. Я уверен, что он сумеет наладить отношения и с Европейским союзом, и с Россией на благо граждан Украины». «Некоторые поспешили "разоблачить" деловые отношения между мной и Петром Порошенко. Дело в том, что нас связывает многолетняя дружба. Я уверен, что благодаря этому мы сможем принести много пользы обеим странам».

Два дружка барыги. Один коммуняка и вор, второй основал Партию Рыгов. Братья на век. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 4166
 показать весь комментарий
 
 
wikipedia.org/wiki/Prime

Prime (Прайм, Первый канал - Молдова) - телерадиокомпания Молдовы, ретранслирующая передачи российского Первого канала.

Владелец - Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - председатель "Демократической Партии Молдовы", нанаш Андриана Канду и близкий друг президента Украины Петра Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь рюсскае наречие,значит ты наш кремлевско - кранопузый и Буржуинский Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 6712 Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 6712Вас будет везде на Земном шаре поддерживать Ваван Жиринжопский с оружием в руках... Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 6712Защитничек блин..
 показать весь комментарий
 
Вот бы в Украине так. Молдаване настоящие патриоты, а не притворщики.
 показать весь комментарий
 
 
все кто за то, чтобы москве русский язык подарить вместо того, чтобы заставить ее разговаривать не ее родном ордынском, все это подельники москалей и их смерды, которые помогают орде обеспечить возможность предъявлять претензии к Украине на то, что ей от Руси досталось в наследство.
 показать весь комментарий
 
Еще одна хитрожопая русская челюсть.
 показать весь комментарий
 
 
ну надо же, дупомовное животное тявкнуло)
 показать весь комментарий
 
Пол мира говорит на английском...французком....испанском...португальском...
Но при этом они не англичане...французы...испанцы...португальцы...
И только русна всех гребет под себя.))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жалкая отмазка. Хочешь и дальше балакать на кацапском, так и пиши.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На великом русском
языке написано много выдающихся произведений…На русском писали
Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Шевченко, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов,
Бунин и многие другие…
 показать весь комментарий
 
 
И что, выводы какие? Нужно обязательно учить русский и говорить на нем? Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 5838
 показать весь комментарий
 
 
Все, що написане російською мовою, не варте того паперу, на якому воно написане.
 показать весь комментарий
 
 
Хто з перерахованих тобою був русскій?
 показать весь комментарий
 
 
Писали на русском, потому, что тогда можно было писать только на русском и это приветствовалось и печаталось. На остальных языках не печаталось, а преследовалось. Вот Вам мой простой ответ.
 показать весь комментарий
 
 
В москальском айропорту Шеремеьево разместили 2 фотографии со знаменитыми украинскими футболистами.вратарем Динамоо Киев Евгением Рудаковым и нападающим Одесского Черноморца Игорем Белановым.типа добро пожаловать на РАБссию Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 5802
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хотят вырастить дебилов, которые не в состоянии прочесть Толстого, Гоголя, Чехова...
 показать весь комментарий
 
 
.чьтєніє на русскам язикє єсьть прізнак дебілізма. Крім матюків російська "культура" нічим світ не збагатила.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не преувеличивайте. Русская литература признана во всём мире.
 показать весь комментарий
 
 
А ты лично читал Достоевского? Не спеши бить себя в грудь и орать, что прочел всего, не читал ты его. И почему Толстого нельзя читать в переводе на молдавском? Или к примеру Драйзера все читают на английском? А по поводу "дебилов"...это еще вопрос , кто дебил, не стоит оскорблять людей.
 показать весь комментарий
 
 
Что необходимо? Говорить на родном языке? Крайне необходимо!
 показать весь комментарий
 
 
На РАБссии 19 века на рюсскам наречии почти не говорили...везде только по-французски.. Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 4349 Холопы лапотники гутарили на рюсскам наречии только в Дярёвни... Новое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду - Цензор.НЕТ 1231
 показать весь комментарий
 
Весь прикол в том, что на расее мокшане сами толком говорить на русском не умеют, а Молдовобандеровцы молодцы.
 показать весь комментарий
 
 
Думайте о том, что в Украине, а не о том что где-то там...
 показать весь комментарий
 
ПС ...По -перше ..почніть самі розмовляти та писати на державній .українській мові !!
 показать весь комментарий
 
 
Не на державні мові, як роблять водії трамваїв, а розмовляють державною мовою.
 показать весь комментарий
 
 
по делам узнают, а не по мове, тем более, что эта держава Украину предает.
 показать весь комментарий
 
Население Приднестровья состоит на треть из этнических русских, на треть из этнических украинцев и ещё на треть из молдован. Война 1992г это то случай когда украинцы и русские совместно воевали против молдавских и румынских(ихтамнет) войск.
 показать весь комментарий
 
 
"этнических русских" - ну і де ж етнічні території цих етнічєскіх русскіх? - там де на.рав?
 показать весь комментарий
 
 
Так там и украинцев столько же, ты знаешь сколько украинцев живёт в других странах за границей? А сколько людей других национальностей живёт у нас в стране? Предлогаешь всех везде выселять и убивать чтоль?
 показать весь комментарий
 
На мове 250 000 слов используется,на рюскам наречии 130 000,на Феньке таварыстча Джугашивили и Путлера 3 000 слов.РАБссия гардицца Фенькай,потому что ГУЛАГ был только в Ссре дохляке..
 показать весь комментарий
 
А в Україні є такі, що хочуть робити зауваження стосовно української мови, але самі пишуть та говорять лише російським піджином😊
 показать весь комментарий
 
 
Іноді чорношкірі набагато кращі за деяких, що живуть в Україні і ненавидять українців.
 показать весь комментарий
 
 
Наполеон герой поколения Лермонтова.Лекция известного историка,литератора и публициста Евгения Понасенкова в Ютьюбе.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и дураки. На европейских курортах всё по-русски, а с молдавским или украинским далеко не уедешь.
 показать весь комментарий
 
А я цього не знав і спілкувався англійською😥
 показать весь комментарий
 
 
Я на рюсскам наречии пишу специально чтобы не обвинили в разжигании межнациональной розни...
 показать весь комментарий
 
Знатоки,в каком году чЛенинскоСралинская банда отменила использование украинской литери і........? Нове покоління все менше і менше розмовляє російською мовою і дивиться російське телебачення, - спікер парламенту Молдови Канду - Цензор.НЕТ 2883
 показать весь комментарий
 
"И будь я негром преклонных годов,
и то без уныния и и лени,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал... Гоголь..."
 показать весь комментарий
 
Іноді люди в силу обставин розмовляють не рідною мовою, як поляк Гоголь.
 показать весь комментарий
 
 
Гоголь (Hohol -lхохол) из полтавской семьи Яновских... А Хмельницкий?, а Байда - Вышневецкий?... Кто?...
 показать весь комментарий
 
В экспозиции музея есть копия «Послужного списка А.Д.Яновского» за 1788 год. В нем сказано, что дед Гоголя родился в 1738 году. Выходец из польской шляхты. Окончил Киевскую Духовную Академию. Свободно владеет пятью языками: русским, латинским, греческим, немецким и польским. Служил в Генеральной войсковой канцелярии на должности полкового писаря. (Сегодня это соответствует должности начальника штаба военной части полка.) Вышел в отставку в звании секунд-майора.
 показать весь комментарий
 
 
ЯК ДОБРЕ ЛЮКСЕМБУРГУ
В Європі є така країна
Яку назвали Люксембургом.
Німецьке та французьке там коріння
Завжди Голландії та Бельгії є другом.

Із Півночі та Заходу кордони
На дружню Бельгію ведуть.
Зі Східної частини й Півдня
Німеччина та Франція ідуть.

Немов в раю живуть там люди
В малій країні Люксембург,
А як жили б ці правдолюби,
Якби сусід був Петербург?

Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
когда же у нас отменят руський как второй иностранный? я детей за плохие оценки по руському даже не ругаю...а так были бы отличниками! и препад по руському тоже с гнильцой!
 показать весь комментарий
 
 
Сколько языков ты знаешь,столько раз ты ЧЕЛОВЕК,эту фразу ошибочно приписывают Антоше Чехонте,но это не так.
Так сказал Император Карл V в 1554 году... Нове покоління все менше і менше розмовляє російською мовою і дивиться російське телебачення, - спікер парламенту Молдови Канду - Цензор.НЕТ 6053 Нове покоління все менше і менше розмовляє російською мовою і дивиться російське телебачення, - спікер парламенту Молдови Канду - Цензор.НЕТ 2058
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю что там в Молдове,не был там никогда если честно но вот то что тут половина патриотов на сайте по русски пишут это наверное какая то ганьба)
 показать весь комментарий
 
КацаПсины Сыны от Псины Шарикова известное дело за наречие деруцца шо Львы Нове покоління все менше і менше розмовляє російською мовою і дивиться російське телебачення, - спікер парламенту Молдови Канду - Цензор.НЕТ 1485Жиринжопского начитались?Недавно в Латвии шествие поводили,типа дайте Бакланить нам на рюсскам Наречии... Нове покоління все менше і менше розмовляє російською мовою і дивиться російське телебачення, - спікер парламенту Молдови Канду - Цензор.НЕТ 1485
 показать весь комментарий
 
 
Павел Жебривский ушел с поста главы неокуппированной части Донбасса.
 показать весь комментарий
 
Не буду здивований .якщо він *випливе* у якості керівника штабу ..або сам буде балотуватись до ВР від *барижн х * на своїй Житомирщині !!..
ПС ...
.Житомир.info | Жебрівський звільняється з посади голови Донецької ОДА та запрошує на «Купальські роси» в Житомирській області....
 показать весь комментарий
 
у нас також вже більше говорять кацапомангольскою і на телебаченні і тут (( , свідомий народ . клячко обіцяв кілька років тому - буду говорив тільки українською , від свого шефа навчився брехати і обіцяти
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовое поколение все меньше и меньше разговаривает на русском языке и смотрит русское телевидение, - спикер парламента Молдовы Канду
 
 
 
 
 
 вверх