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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Молдова (931) Россия (69582) Румыния (514) Канду Андриан (1)

 Спикер парламента Молдовы Канду: Угроза не может идти из Румынии или ЕС. У нас угроза - с восточной стороны, из России

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду не видит угрозы для своей страны со стороны Румынии.

Об этом Канду заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Нет, угрозы нет. Вы должны понимать, что исторически Молдова была частью Румынии. Мы разговариваем на румынском языке. Многие из нас учились там. Я, например, учился 8 лет в Румынии - и лицей закончил, и факультет. У нас хорошие отношения между странами. Румыния очень нам помогает - и с европейским направлением, и инфраструктурно, финансово. В 90-х, когда распался Советский Союз, больше обсуждался вопрос присоединения Молдовы к Румынии, чем сегодня. Сегодня проунионистов - не больше 17-20%. Они всегда активизируются и популярны при кризисах. Когда кризис проходит, когда всё входит в свое русло, эти крайности уже не являются такими активными", - заявил Канду.

По его словам паспорта Румынии имеют около полумиллиона или 700 тысяч человек (население Молдовы - это около 4 миллионов человек, - ред.).

"Многие из них чувствуют себя румынами или людьми румынского происхождения, и это нормально, это история. А есть те, которые несколько лет назад получили паспорт румынский для того, чтобы путешествовать или работать в Европейском Союзе", - заявил спикер парламента Молдовы, отметив, что не видит угрозы национальной безопасности в связи с такой ситуацией.

Читайте также: В следующие месяцы мы хотим добиться решения ООН о выводе российских войск из Приднестровья, - спикер парламента Молдовы Канду

"Нет. Потому что угроза не может приходить из Румынии или Европейского союза. У нас угроза - с восточной стороны, и не из Украины, а из России. Мы двигаемся к европейской интеграции. А это означает и интегрирование процессов - и банковская система, и образование, и социальные отношения, и транспорт, и так далее. Косвенно это и есть объединение даже и с Румынией, но через Европейский Союз. Поэтому нет никаких угроз с этой точки зрения. У меня румынское гражданство еще с 1994 года, когда я учился в Румынии. И это не означает, что я не люблю свою страну, Молдову. И это не означает, что я не патриот Молдовы. Я присягнул Молдове. И всё, что я делаю каждый день, я делаю для Молдовы", - отметил Канду.

При этом по его словам, прямое присоединение Молдовы к Румынии в самом плохом варианте означает гражданскую войну с жертвами, а в самом хорошем - присоединение нескольких сел, районов или половины Кишинева.

"И еще в Конституции у нас написано, что при принятии каких-то решений о присоединении Молдовы, скажем, к Румынии, гагаузы имеют право на самоопределение. И это означает развал республики Молдова", - заявил Канду.

Полностью интервью с Андрианом Канду читайте ПО ССЫЛКЕ .

Источник: https://censor.net.ua/n3070890
 
   
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Ваще-то восточнее Мольдовы находится-таки Украина....
Точно помню еще с уроков географии )))
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Спасибо, но читать я умею, и привык читать не только заголовки.
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С восточной стороны только Украина? Дальше океан или космос?
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Украина, Россия, Казахстан, Монголия, Китай (дальше вплавь) Япония... Спікер парламенту Молдови Канду: Загроза не може йти з Румунії чи ЄС. У нас загроза - зі східного боку, з Росії - Цензор.НЕТ 9620
Может, он имел в виду монгольскую угрозу???
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С восточной стороны вообще-то Украина.
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У нас угроза - с восточной стороны, и не из Украины, а из России. Источник: https://censor.net.ua/n3070890
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Значит он дебил, как все депутаты. Типа Кличка. Не понимает что несет.
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Почему, разве россия не восточнее Молдовы?
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Возможно на румынском это звучит не так тупо.
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Да он на русском интервью в Киеве давал.
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Между Молдовой и Россией находится Украина.

И если этот кекс говорит про угрозу с востока, то одно из двух:
- или он ни в грош не ставит "мощь второй по силе армии Европы", стоящей на защите от мордорской орды
- или пусть лучше базар фильтрует )))
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Ну, или самое главное - третье...
Говоря про угрозу с востока, он сказал именно то, что и хотел сказать.
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Между россией и западной Украиной была куча пророссийских областей, но плешивый кекс с Кремля орал про бандеровцев.
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Похоже, на истфаке ЧГУ из рук вон плохо преподавали софистику.
Ты крайне неуклюже перевел стрелки с моей тезы.
Уже писал тебе, Юрик - не трудись комментировать меня, не отвечу.
Пишу в последний раз.
Еще раз для особливо непонятливых - отвечать не буду.

Иди свои орехи окучивать...
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Откуда я знаю все ники ольгинцев, надеялся что нормальный человек зашел а не чмо российское, иди зарабатывай на миску похлебки дальше.
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"Угроза со стороны России".

Пока что правительство Молдовы очень хорошо ладит с Россией.
Газ закупается у России, компания Молдовагаз продана Газпрому, газопровод из Румынии так называемые "демократы" строить не собираются, иначе не будет возможности воровать, электричество закупается у россиян в Приднестровье, торгуют и с Россией и с Приднестровией, допускают на выборы парламента и президента сепаратистов, так что балаболка Канду сколько бы не рассказывал сказки об "Угрозе из России", до сих пор сотрудничает с Россией по всем торговым направлениям и русские в Молдове чувствуют себя как дома. Потому что Канду, Додон, Плахотнюк, все из одной банды. Но это до зимы. Парламентские выборы всё расставят на свои места.
Кишинёв ватникам не отдали неделю назад. Мэр столицы проевропейский, а не чмошник из коммуняк-демократов-отсосиалистов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпикер парламента Молдовы Канду: Угроза не может идти из Румынии или ЕС. У нас угроза - с восточной стороны, из России
 
 
 
 
 
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