 Спикер парламента Молдовы Канду: Угроза не может идти из Румынии или ЕС. У нас угроза - с восточной стороны, из России

Об этом Канду заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Нет, угрозы нет. Вы должны понимать, что исторически Молдова была частью Румынии. Мы разговариваем на румынском языке. Многие из нас учились там. Я, например, учился 8 лет в Румынии - и лицей закончил, и факультет. У нас хорошие отношения между странами. Румыния очень нам помогает - и с европейским направлением, и инфраструктурно, финансово. В 90-х, когда распался Советский Союз, больше обсуждался вопрос присоединения Молдовы к Румынии, чем сегодня. Сегодня проунионистов - не больше 17-20%. Они всегда активизируются и популярны при кризисах. Когда кризис проходит, когда всё входит в свое русло, эти крайности уже не являются такими активными", - заявил Канду.

По его словам паспорта Румынии имеют около полумиллиона или 700 тысяч человек (население Молдовы - это около 4 миллионов человек, - ред.).

"Многие из них чувствуют себя румынами или людьми румынского происхождения, и это нормально, это история. А есть те, которые несколько лет назад получили паспорт румынский для того, чтобы путешествовать или работать в Европейском Союзе", - заявил спикер парламента Молдовы, отметив, что не видит угрозы национальной безопасности в связи с такой ситуацией.

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"Нет. Потому что угроза не может приходить из Румынии или Европейского союза. У нас угроза - с восточной стороны, и не из Украины, а из России. Мы двигаемся к европейской интеграции. А это означает и интегрирование процессов - и банковская система, и образование, и социальные отношения, и транспорт, и так далее. Косвенно это и есть объединение даже и с Румынией, но через Европейский Союз. Поэтому нет никаких угроз с этой точки зрения. У меня румынское гражданство еще с 1994 года, когда я учился в Румынии. И это не означает, что я не люблю свою страну, Молдову. И это не означает, что я не патриот Молдовы. Я присягнул Молдове. И всё, что я делаю каждый день, я делаю для Молдовы", - отметил Канду.

При этом по его словам, прямое присоединение Молдовы к Румынии в самом плохом варианте означает гражданскую войну с жертвами, а в самом хорошем - присоединение нескольких сел, районов или половины Кишинева.

"И еще в Конституции у нас написано, что при принятии каких-то решений о присоединении Молдовы, скажем, к Румынии, гагаузы имеют право на самоопределение. И это означает развал республики Молдова", - заявил Канду.

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