 Спикер парламента Молдовы Канду: Угроза не может идти из Румынии или ЕС. У нас угроза - с восточной стороны, из России

Об этом Канду заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Нет, угрозы нет. Вы должны понимать, что исторически Молдова была частью Румынии. Мы разговариваем на румынском языке. Многие из нас учились там. Я, например, учился 8 лет в Румынии - и лицей закончил, и факультет. У нас хорошие отношения между странами. Румыния очень нам помогает - и с европейским направлением, и инфраструктурно, финансово. В 90-х, когда распался Советский Союз, больше обсуждался вопрос присоединения Молдовы к Румынии, чем сегодня. Сегодня проунионистов - не больше 17-20%. Они всегда активизируются и популярны при кризисах. Когда кризис проходит, когда всё входит в свое русло, эти крайности уже не являются такими активными", - заявил Канду.
По его словам паспорта Румынии имеют около полумиллиона или 700 тысяч человек (население Молдовы - это около 4 миллионов человек, - ред.).
"Многие из них чувствуют себя румынами или людьми румынского происхождения, и это нормально, это история. А есть те, которые несколько лет назад получили паспорт румынский для того, чтобы путешествовать или работать в Европейском Союзе", - заявил спикер парламента Молдовы, отметив, что не видит угрозы национальной безопасности в связи с такой ситуацией.
"Нет. Потому что угроза не может приходить из Румынии или Европейского союза. У нас угроза - с восточной стороны, и не из Украины, а из России. Мы двигаемся к европейской интеграции. А это означает и интегрирование процессов - и банковская система, и образование, и социальные отношения, и транспорт, и так далее. Косвенно это и есть объединение даже и с Румынией, но через Европейский Союз. Поэтому нет никаких угроз с этой точки зрения. У меня румынское гражданство еще с 1994 года, когда я учился в Румынии. И это не означает, что я не люблю свою страну, Молдову. И это не означает, что я не патриот Молдовы. Я присягнул Молдове. И всё, что я делаю каждый день, я делаю для Молдовы", - отметил Канду.
При этом по его словам, прямое присоединение Молдовы к Румынии в самом плохом варианте означает гражданскую войну с жертвами, а в самом хорошем - присоединение нескольких сел, районов или половины Кишинева.
"И еще в Конституции у нас написано, что при принятии каких-то решений о присоединении Молдовы, скажем, к Румынии, гагаузы имеют право на самоопределение. И это означает развал республики Молдова", - заявил Канду.
Полностью интервью с Андрианом Канду читайте ПО ССЫЛКЕ .
Точно помню еще с уроков географии )))
Может, он имел в виду монгольскую угрозу???
И если этот кекс говорит про угрозу с востока, то одно из двух:
- или он ни в грош не ставит "мощь второй по силе армии Европы", стоящей на защите от мордорской орды
- или пусть лучше базар фильтрует )))
Говоря про угрозу с востока, он сказал именно то, что и хотел сказать.
Ты крайне неуклюже перевел стрелки с моей тезы.
Уже писал тебе, Юрик - не трудись комментировать меня, не отвечу.
Пишу в последний раз.
Еще раз для особливо непонятливых - отвечать не буду.
Иди свои орехи окучивать...
Пока что правительство Молдовы очень хорошо ладит с Россией.
Газ закупается у России, компания Молдовагаз продана Газпрому, газопровод из Румынии так называемые "демократы" строить не собираются, иначе не будет возможности воровать, электричество закупается у россиян в Приднестровье, торгуют и с Россией и с Приднестровией, допускают на выборы парламента и президента сепаратистов, так что балаболка Канду сколько бы не рассказывал сказки об "Угрозе из России", до сих пор сотрудничает с Россией по всем торговым направлениям и русские в Молдове чувствуют себя как дома. Потому что Канду, Додон, Плахотнюк, все из одной банды. Но это до зимы. Парламентские выборы всё расставят на свои места.
Кишинёв ватникам не отдали неделю назад. Мэр столицы проевропейский, а не чмошник из коммуняк-демократов-отсосиалистов.
то ли голубой,то ли остівающий?!