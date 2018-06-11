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Все про:ложная тревога (59) минирование (670) Нацполиция (7584) Харьков (3880)

 Неизвестный седьмой день подряд сообщает о "минировании" 5 бизнес-центров в Харькове, - Нацполиция

В полицию Харькова 7 день подряд сообщают о "минировании" 5 бизнес-центров в городе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Харьковщины в Фейсбук.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 11 июня около 13:00. В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

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Напоминаем, начиная с 5 июня в полицию Харькова ежедневно поступают сообщения о минировании данных бизнес-центров. Ни одно из сообщений пока не подтвердилось.

Читайте: В Харькове неизвестный шестой раз за неделю сообщает в полицию о минировании 5 бизнес-центров

Неизвестный седьмой день подряд сообщает о минировании 5 бизнес-центров в Харькове, - Нацполиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3070889
 
 
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и где эффективная работа? в Харькове только в этом году еще инкассаторов не расстреливали, хотя 7 ноября не за горами
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я вот сейчас подумал, а может лавры Йоси современным коммунякам или анархистам не дают покоя? может следствию в этом направлении покопать?
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душевнобольной на учете. руснявые обычно таких и используют.
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і звідки воно дзвонить? Злугандону чи з України, якщо з України невже важко хапеленгувати?
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купил стартовый пакет, активировал, позвонил, выкинул.
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продавайте по паспортам стартові пакети.
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Когда моего брата шантажировали, пару лет назад, я уже и сам переметнулся в лагерь тех, кто за паспортный контроль в мобильной связи.
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бойові дії у 2х сусідніх областях з Харківською, а поруч рашка, і вати там дофіга, а лібералізм як у дитячому садку.
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вместе с телефоном..хотя и они не дорогие
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Я могу ошибаться, но этого мало, нужно и телефон выбрасывать, так как по IMEI можно вычислить. Так мне IT-шник знакомый говорил.
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Народный мститель. Чтобы жизнь барыгам медом не казалась.
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неужели никто не додумается "минировать" стадионы на россии?
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Израиль применял такую тактику - они поднимались по тревоге и бежали в окопы, противник тоже быстро занимал свои окопы, это повторялось многократно, пока противник не потерял бдительность и вот тогда вошли в наступление...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный седьмой день подряд сообщает о "минировании" 5 бизнес-центров в Харькове, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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