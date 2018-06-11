 Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году"

"Прошу за очень короткое время … минимум 12 кандидатов должны быть внесены в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), чтобы мы запустили процесс создания суда", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Укриана.
Он заявил, что ВАКС должен заработать уже в этом году.
"Я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия: готовьтесь к эффективной, напряженной работе, поскольку суд нам нужен в этом году. Что бы вам ни рассказывали другие, я никому не дам остановить этот процесс", - подчеркнул президент.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.
Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.
В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
что бы его не трогали а на всех подельников спустят этот суд
Кто заявил о необходимости создания антикоррупционного суда 4 года назад?
от тормоза нашего суда антикоррупционного
(сил просто никаких не хватает!!!)
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
Зрада по поводу "защиты" ожидается тут: Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы", - Порошенко
Может кто-то другой предложил/потребовал?
оплачивать очередную дорогостоящую организацию, появление которых
сопровождается ростом коррупции в Украине?...
была и остаётся чрезвычайная, следовательно, и меры должны
быть чрезвычайными и быстрыми. Нельзя создавать "органы" на
неопределенный срок без четких и конкретных
критериев их работы, так для «борьбы с коррупцией вообще». Такие "меры" только
укрепляют коррупцию и приближают гибель нового
государства. Что и наблюдаем...
будете перевербовывать ?