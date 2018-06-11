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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14940) Высший совет правосудия (184) ВККСУ (225) Антикоррупционный суд (255)

 Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году"

Президент Украины Петр Порошенко просит международных партнеров в ближайшее время определиться с кандидатурами членов общественного совета международных экспертов при отборе судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Прошу за очень короткое время … минимум 12 кандидатов должны быть внесены в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), чтобы мы запустили процесс создания суда", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Укриана.

Он заявил, что ВАКС должен заработать уже в этом году.

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"Я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия: готовьтесь к эффективной, напряженной работе, поскольку суд нам нужен в этом году. Что бы вам ни рассказывали другие, я никому не дам остановить этот процесс", - подчеркнул президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.

В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3070888
 
 
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ПОХОЖЕ ПЕТЯ ДОБАЗАРИЛСЯ

что бы его не трогали а на всех подельников спустят этот суд
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шурец, четыре года отсчитывая от чего?

Кто заявил о необходимости создания антикоррупционного суда 4 года назад?
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Утверждается, что четыре года назад был разговор об антикоррупционном суде, а я знаю, что два года и неделю назад. Вот я и спрашиваю - кто ранее этого говорил об АС?
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Та нет ,он не клоун ,он подонок,негодяй,подлец,лжец,вор и коррупционер ...
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от черепахи эти международные партнеры...
от тормоза нашего суда антикоррупционного
(сил просто никаких не хватает!!!)
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о сколько нам камней подводных готовит барыжный дух
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Петя - від чого такий поспіх? Можна було за чотири роки в безавральному режимі зробити при твоєму бажанні все, щоб цей суд вже зараз працював.. Але для цього треба було тобі "посадити трьох друзів", чого ти не зробив і вже ніколи не зробиш.
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Подозрительно напёрсточник торопится. Сейчас группа поддержки начнёт истерить в интервью что надо быстрее. Внимание отвлекать. А вот тут уже надо очень Внимательно и рассудительно. Ну чтоб не так как с Верховным и прочими судами.
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Я её не люблю, но здесь очень трудно с ней не согласиться. Тут она права в отношении всех затронутых политиков.
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На свободу хочет. Вот договорнячёк и сделали. А эта особь малахольная и мочит всех подряд конкурентов Соевого.
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А без савченко ну все просто этого не поняли за 4 года полной власти циничных, лживых барыг?
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а нАдійка про це все дізналася після того , чи до того як з рук отримувала "Героя ..." Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году" - Цензор.НЕТ 9691- як там говориться - место сидения определяет мировозрение...
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НЕ сядет почти никто...Эта воровская верховая свора, немало вилл понастроила, от Испании, до британских морей и Скалистых гор..Есть куда сматываться, когда очередной Майдан полыхнёт..Опыт папиредников учтён. Проситься в Ростов , уже Порошенко просить міжнародних партнерів швидше визначитися з кандидатами до Ради експертів для добору антикорупційних суддів: "Суд нам потрібен цього року" - Цензор.НЕТ 8204 не нужно.
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Да да двай быстрее галопом по Европам, понабирают кого папало, а потом концы с концами не сведешь!
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барыга , забыл сосчитать сколько раз по его устному указанию ,его подельники в ВЗРаде Украины не голосовали за создание антикорупционного суда
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коротко о коментах:

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Нет, этот свиноподобный совсем уже умом тронулся!!!!!! Ты кого, сука, за эти годы защитил????
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Бот, ты ошибся статьей для коммента. Здесь ты должен был написать про зраду с судом.

Зрада по поводу "защиты" ожидается тут: Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы", - Порошенко
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Нет, этот свиноподобный совсем уже умом тронулся!!!!!! Ты кого, сука, за эти годы защитил????
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Президент Порошенко работает на опережение, с размахом.
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отак грошей хоче в цьому році що на суд антикорупційний згоден 0_0
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МВФ потребовал 4 года назад создание антикоррупционного суда?

Может кто-то другой предложил/потребовал?
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О как барыгу за фаберже взяли,из кожи лезет ......... денюшку хочет , браво ЕС Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году" - Цензор.НЕТ 65
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Создав так называемый "антикоррупционный суд" Украина тем самым признала, что все остальные суды в ней коррупционные... Что с ними делать?... Смешно, но смеяться не хочется...
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как узурпаторов власти народа Украины судить будем лучше скажите. А то все то, что выдается как законы и законные решения на основании игнорирования ст. 5 Конституции Украины неправомочно. Если вы не обладаете определением того, кого народом называете, то все и любые ваши решения от его имени просто узурпация власти тех, кто народ и есть на самом деле.
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Народ - это очень много, очень разных людей... Но всякие проходимцы привыкли прикрываться "народом"...
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народ - это собрание людей, поколения которого объединены общими ценностями, выраженными через идею как через то, что безупречно и нетленно. По этой идее как раз и очень просто отделить проходимцев от тех, кто действительно народ, как бы эти проходимцы и чем не прикрывались.
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чего его придумывать, если все так и есть, иначе ведь и не назовешь)
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Есть такое мнение,що Широкий Лан який строится,то не база ВСУ,а нове Гуантонамо,для наших коррупционеров.Але им про це не кажiть
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Кто будет
оплачивать очередную дорогостоящую организацию, появление которых
сопровождается ростом коррупции в Украине?...
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В Украине ситуация с коррупцией
была и остаётся чрезвычайная, следовательно, и меры должны
быть чрезвычайными и быстрыми. Нельзя создавать "органы" на
неопределенный срок без четких и конкретных
критериев их работы, так для «борьбы с коррупцией вообще». Такие "меры" только
укрепляют коррупцию и приближают гибель нового
государства. Что и наблюдаем...
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Каким же подлым и циничным должен быть человек, чтобы так бессовестно врать.Иуда просто младенец рядом с ним.
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надеюсь, что этот суд наконец посадит на нары агента кремля лолиту мальдивскую с его шайкой
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Пеця пошел на сделку со следствием???)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году"
 
 
 
 
 
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