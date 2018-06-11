 Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет экспертов при отборе антикоррупционных судей: "Суд нам нужен в этом году"

"Прошу за очень короткое время … минимум 12 кандидатов должны быть внесены в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), чтобы мы запустили процесс создания суда", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Укриана.

Он заявил, что ВАКС должен заработать уже в этом году.

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"Я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия: готовьтесь к эффективной, напряженной работе, поскольку суд нам нужен в этом году. Что бы вам ни рассказывали другие, я никому не дам остановить этот процесс", - подчеркнул президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.

В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.