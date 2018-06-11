 Суд над наемником Лусварги перенесен

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе Павлоградского горрайонного суда.

По данным из суда, заседание перенесено из-за того, что двое из коллегии судей, задействованных в процессе, отбыли на учебу.

Как сообщили в пресс-службе, точная дата судебного заседания еще не выбрана, ее будут определять по окончании обучения судей, вероятно, на следующей неделе.

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Раньше аседание суда было назначено на 15 мая, однако оно не состоялось из-за неявки адвоката, тогда суд должен был начать рассмотрение дела по существу. Обвинение заявляло, что в зависимости от того, признает Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей) или сокращенном порядке.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации. Согласно решению, Лусварги находиться под стражей до 5 июля.

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Напомним, Павлоградский горрайонный суд арестовал бразильца Рафаэля Лусварги на 60 сутокбез возможности внесения залога. Согласно решению, принятому 7 мая, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Ранее сообщалось, что представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Лусварги процессуальные действия, а собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" "полностью была подтверждена решением суда".

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"Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах", - отметили в СБУ.

Вечером в тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что на рассмотрении в суде прокуратура будет настаивать на взятии под стражу Лусварги."