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Все про:Днепропетровщина (1181) наемник (240) Лусварги (15)

 Суд над наемником Лусварги перенесен

Суд по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и которому ранее избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, отсрочен. Заседание должно было состояться в Павлоградском районном суде 12 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе Павлоградского горрайонного суда.

По данным из суда, заседание перенесено из-за того, что двое из коллегии судей, задействованных в процессе, отбыли на учебу.

Как сообщили в пресс-службе, точная дата судебного заседания еще не выбрана, ее будут определять по окончании обучения судей, вероятно, на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу бразильского наемника Лусварги перенесли на 12 июня из-за неявки адвоката

Раньше аседание суда было назначено на 15 мая, однако оно не состоялось из-за неявки адвоката, тогда суд должен был начать рассмотрение дела по существу. Обвинение заявляло, что в зависимости от того, признает Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей) или сокращенном порядке.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации. Согласно решению, Лусварги находиться под стражей до 5 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразильский террорист Лусварги будет содержаться в СИЗО Днепра

Напомним, Павлоградский горрайонный суд арестовал бразильца Рафаэля Лусварги на 60 сутокбез возможности внесения залога. Согласно решению, принятому 7 мая, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Ранее сообщалось, что представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Лусварги процессуальные действия, а собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" "полностью была подтверждена решением суда".

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"Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах", - отметили в СБУ.

Вечером в тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что на рассмотрении в суде прокуратура будет настаивать на взятии под стражу Лусварги."

Источник: https://censor.net.ua/n3070886
 
 
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правильно все, он же с бамбаса, а там же наши люди
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Ваши , кацап, ваши , только не люди , а гоблины и свинособаки 😀
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По данным из суда, заседание перенесено из-за того, что двое из коллегии судей, задействованных в процессе, отбыли на учебу. Источник: https://censor.net.ua/n3070886

Никаким образом не имею отношения к этому бразильскому участнику киевПрайда, но ставлю себя на место участника судебного процесса, они там коньяк жрут (учатся), а мне в СИЗО сидеть? Та нах. Может я не прав?
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Суд перенесен - всвязи с задержкой судьи сера Линча...
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"из-за того, что двое из коллегии судей, задействованных в процессе, отбыли на учебу.с) - если бы их дети были на передке и их расстреливал этот лусварги, они тоже бы отбыли на учебу? Непостижимо. Страна уродов.
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Не расспространяйте бред и ложь , а сходите к психиатру !
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Поконкретней, плз.) Судьи не ушли на учебу? Их дети в окопах? Лусварги сидел в СИЗО или гулял по Киеву? Психиатр, судя по всему, нужен вам...
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Я-то буду гулять)), обидно другое, что такие как ты, балбесы, забирают будущее у моих детей, которые вместо того, чтобы приносить пользу Родине, уехали учиться в Фрайбург и вряд ли вернутся. Здесь востребованы не они, а такие как ты. Невежды и хамы.
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не обращайте внимание, он простой бык.....
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Я что-то пропустил?

25.01.17 19:08
Террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)
https://censor.net.ua/photo_news/424913/terrorist_iz_brazilii_rafael_lusvargi_voevavshiyi_za_dnr_poluchil_13_let_tyurmy_prokuratura_kieva_fotoreportaj
"...
В сообщении отмечается: "По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
..."
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Ну два раза судить не помешает(сарказм)
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