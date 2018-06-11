 С приближением начала работы Антикоррупционного суда фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы попасть в обычный суд: будет заметное оживление, - Сытник

"Будет очень интересный период, когда станет понятно, что суд вот-вот заработает. И будет повальное желание и заметное оживление адвокатов, как можно быстрее завершить производства, чтобы попасть не в антикоррупционный суд, а в обычный суд первой инстанции", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, где обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Сытник отметил, что некоторые дела не назначаются к рассмотрению в обычных судах первой инстанции по 1,5 года. "И таких дел много. Эту проблему и должен устранить Высший антикоррупционный суд. Мы постоянно слышим, что дела "разваливаются в судах". Они не разваливаются, они просто не рассматриваются. А ни одного оправдательного приговора по тем производствам, которые направили в суды НАБУ и САП, не было", - подчеркнул он.

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В качестве примера директор НАБУ привел дела по Одесскому припортовому заводу и по экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

А.Сытник убежден, что ВАКС реально создать уже в этом году, поскольку этот суд не будет "большим", но это еще зависит от политической воли. "Если сравнивать, например, с Верховным судом, конкурс в который длился с сентября по июнь следующего года, то есть более полугода, но этот суд больше", - указал он.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.