EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  539  12
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (985) Сытник (542) Антикоррупционный суд (255)

 С приближением начала работы Антикоррупционного суда фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы попасть в обычный суд: будет заметное оживление, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что с приближением времени запуска работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) фигуранты многих дел НАБУ захотят ускорить их расследование, чтобы они были переданы в обычные районные суды, а не в ВАКС.

"Будет очень интересный период, когда станет понятно, что суд вот-вот заработает. И будет повальное желание и заметное оживление адвокатов, как можно быстрее завершить производства, чтобы попасть не в антикоррупционный суд, а в обычный суд первой инстанции", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, где обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Сытник отметил, что некоторые дела не назначаются к рассмотрению в обычных судах первой инстанции по 1,5 года. "И таких дел много. Эту проблему и должен устранить Высший антикоррупционный суд. Мы постоянно слышим, что дела "разваливаются в судах". Они не разваливаются, они просто не рассматриваются. А ни одного оправдательного приговора по тем производствам, которые направили в суды НАБУ и САП, не было", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высший антикоррупционный суд можно создать за полгода, - Сытник

В качестве примера директор НАБУ привел дела по Одесскому припортовому заводу и по экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

А.Сытник убежден, что ВАКС реально создать уже в этом году, поскольку этот суд не будет "большим", но это еще зависит от политической воли. "Если сравнивать, например, с Верховным судом, конкурс в который длился с сентября по июнь следующего года, то есть более полугода, но этот суд больше", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070884
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С приближением начала работы Антикоррупционного суда фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы попасть в обычный суд: будет заметное оживление, - Сытник. Цензор.

А я наивный думал какого куя президента Панамы встречают салютом, а оно вот как - оживление, за два года!!!!! С приближением начала работы Антикоррупционного суда фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы попасть в обычный суд: будет заметное оживление, - Сытник - Цензор.НЕТ 1887
 показать весь комментарий
 
 
огонек в глазах и кеш появиться и у самих судейских
ускорится возня в навозной куче (с умением извлечь бусинку)
 показать весь комментарий
 
 
Думаю таки дураков не будет: зачем ждать 4 лет оправдательного приговора (по старой схеме) если можно за 1-2 месяца "очистится" в новом антикоррупционном суде? - законы по которых продолжат судить останутся те же!
 показать весь комментарий
 
 
пока никаких предпосылок тому, что антикоррупционный "суд" будет чем-то отличаться от остальных "судов" в Украине.
 показать весь комментарий
 
Ну наконец-то сейчас суды начнут показывать чудеса скорости вынесенных решений.)))
 показать весь комментарий
 
Так у вас фигуранты решают как расследование вести?
 показать весь комментарий
 
Оказывается расследование дел зависит от фигурантов. Захочет фигурант дела. чтобы расследование велось - будет вестись, не захочет - не будет вестись. Во как!
 показать весь комментарий
 
Першими "оживились" цензорівські заробітчани! Добре знають звідкіля їх"пайка" йде! Чують недобре!
 показать весь комментарий
 
Квакайте кацапы со своих болот. А тем временем работает НАБУ, заработает и ВАКС.
 показать весь комментарий
 
 
Деякі справи давно варто було б закрити, але вони лежать роками на полицях. Та й цей новий суд буде лояльним до друзів Ситника і їх спонсорів це і так зрозуміло
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС приближением начала работы Антикоррупционного суда фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы попасть в обычный суд: будет заметное оживление, - Сытник
 
 
 
 
 
 вверх