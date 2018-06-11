 Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом президент сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

"Как бы там не считали, всякие там "Мураевы", еще какие-то зарубежные голоса псевдоукраинских каналов, которые нам говорят о том, что украинские политзаключенные и герои являются террористами. Как они должны действовать для того, чтобы защитить государство, которое захватил враг, кроме как протестовать. Чего они ждали? Что они начнут бросаться украинскими паспортами и принимать российское (гражданство)?" - заявил Порошенко.

Он добавил, что "мы все вместе их защитим". "Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул президент.





6 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".