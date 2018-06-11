 Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом президент сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.
"Как бы там не считали, всякие там "Мураевы", еще какие-то зарубежные голоса псевдоукраинских каналов, которые нам говорят о том, что украинские политзаключенные и герои являются террористами. Как они должны действовать для того, чтобы защитить государство, которое захватил враг, кроме как протестовать. Чего они ждали? Что они начнут бросаться украинскими паспортами и принимать российское (гражданство)?" - заявил Порошенко.
Он добавил, что "мы все вместе их защитим". "Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул президент.
6 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".
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11.06.2018, 16:11 • 43 • 0
Встреча президента Петра Порошенко и вице-спикера ВР Ирины Геращенко с родственниками украинских политзаключенных, как оказалось, была нужна только для создания очередного органа политического пиара, считает политолог Петр Олещук, сообщает «Страна.Ua».
По информации политолога, осужденный в Крыму Владимир Балух написал письмо, в котором предложил создать «консультационно-координационный совет при президенте Украины, что значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защите прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой».
«Президент поддержал эту идею. Будет у нас еще одно министерство - Министерство Правды о Пленных, которое будет решать, какая правда нужна украинцам, а без какой они могут обойтись. И это правильно. Министерств, ведомств и комитетов у нас пока еще явно мало. Надо еще что-то добавить», - написал Олещук.
Политолог также отметил, что встречи с президентом семьи политзаключенных добивались не один год.
«Петр Порошенко порадовал обещанием обсудить вопрос освобождения украинцев на заседании глав «нормандской четверки», а также рассказал, что обсудил этот вопрос даже с принцессой княжества Лихтенштейн. Правда, я например, не очень понимаю, какое отношение подобные встречи имеют к реальному освобождению людей? Хотя не сомневаюсь, что указанные уважаемые люди сделают то, что смогут. Например, выразят «глубокую обеспокоенность», - обратил внимание эксперт.
Получается, встреча с родственниками нужна была исключительно для создания очередного органа политического пиара и цензуры «по инициативе снизу», пришел к выводу Петр Олещук.
«К освобождению украинцев с территорий ОРДЛО или из РФ эта история никакого отношения не имеет. Это очередной украинский «карго-культ», который подменяет собой реальные действия и шаги. Ведь не надо быть большим аналитиком, чтобы понимать: создание органов украинской юрисдикции для влияния на территории, находящиеся вне юрисдикции Украины, не выглядит целесообразным», - пояснил политолог.
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Он также напомнил, что в недавнем комментарии журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об освобождении Сенцова, посоветовал обратиться к специальной рабочей группе и официальному представителю Украины в ее составе Виктору Медведчуку.
«Понятно, что и в этот раз всё это будет решаться тем же путем, что и в случае с Савченко, т.е. через Медведчука и тот же канал, потому как другого варианта Кремль не примет и говорит об этом открытым текстом. Очевидно, что все эти украинские «координационные советы», - это все лишь пиар и ничего более», - резюмировал Петр Олещук.
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И давали старость к ней в придачу.
Люди проходил, но не брали,
Уходили молча, деньги пряча.
Глупость продавали на базаре,
Молодость давали к ней в придачу!
Люди подходили, покупали,
Убегали, позабыв про сдачу…
Омар Хайям
***
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? - Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
поменям хулигана на луиса корвалана
Бабченко вдома у Ізраїлі:
Сеню вон в боевики записали-пришили.
Лариса Ніцой
5 червня о 8:17
Відкрите звернення до Президента України Петра Порошенка та голови СБУ Василя Грицака.
4 червня СБУ викликало мене на допит у зв'язку зі справою Бабченка та списком 47-ми.
До цього моменту я ставилася до СБУ, як до дружньої структури, яка піклується про безпеку країни, а значить і про мою безпеку. Доброзичливо поговоривши зі співробітником по телефону, домовилися про час зустрічі. Співробітник СБУ зустрів мене надворі і провів у приміщення.
Зайшовши в будівлю СБУ, співробітник несподівано зі своїми колегами перейшов на російську мову. Він викликав іншого співробітника і той теж звернувся до мене російською: «Ларіса Нікалавна, я правєду вас к слєдоватєлю».
Для мене це був шок. Я часто отримую листи російською мовою з погрозами мені і моїй родині, про те, що «вот прідут іхніє...» - і тут якісь незнайомці, які б мали в стінах такої поважної державної структури при виконанні державних обов'язків говорити державною мовою - раптом заговорили до мене російською мовою про якогось «слєдаватєля». Це виглядало як захоплення ворогами нашої служби безпеки. Я так і запитала в них:
- Стоп, хлопці, ви чому розмовляєте російською мовою? Ви що, агенти кремля?
Я звернулася до того, що мав вести мене «к слєдаватєлю».
- Ви що, ворожий агент?
- Нєт, - відповів він, - я работаю здєсь, в СБУ.
- А чому ж тоді ви розмовляєте зі мною російською?
Відповідь мене приголомшила.
- Патамушта мнє так удобнєй, - прозвучало від нього, наче зі мною говорила ватніца з переходу, яка торгує шкарпетками.
Оливи у вогонь підлив перший співробітник, який ще 5 хвилин тому розмовляв зі мною українською:
- А што ви так рєагіруєте? У нас полстрани разгаваріваєт на рускам!
За одну мить СБУ перетворилося у ворожу структуру. Переді мною стояли два «ватани», які поняття не мали про Закон про державну службу. Про те, що вони його порушують, бо зобов'язані спілкуватися українською. Що їх на роботу брали з довідкою про володіння українською мовою, а один з них, як виявилося, рускаязичний і українською не володіє. А той, що українською володіє, абсолютно підтримує порушення закону колегою і стає на його захист, порушуючи закон сам.
Я стояла і дивилася на цих двох працівників «мнє так удобна» і «полстрани разгаваріваєт на рускам»» і я не вірила сама собі, що я знаходжуся в Службі Безпеки України. Це ХТО відповідає за мою безпеку? Оці русофіли? За мою безпеку? Мою? Відповідає за безпеку українців той, хто не розуміє значення української мови в житті цієї країни, не розуміє, що мова - це фактор безпеки? За нашу безпеку відповідає «мнє так удобнєй?» Що ще їм «удобнєй» ? Порушувати закон? Що ще їм зручно? Покривати злочинців? Зраджувати країну?
Допиту не відбулося. Перебуваючи в шокованому стані, я гримнула на все СБУ: «Вивчите мову - тоді й покличете», і, витребувавши свій паспорт, гепнувши дверима, вилетіла надвір.
Звертаюся до Петра Порошенка. Мені розповіли, пане Президенте, що ви стали патріотом, підписали Указ про 10-річний розвиток мови.
1.У зв'язку з цим, вимагаю оголосити догану голові СБУ Василю Грицаку за невідповідність займаній посаді. Як можна доручати людині безпеку цілої країни, якщо він не може елементарного - навести лад у себе в стінах будівлі СБУ, не може забезпечити дотримання його підлеглими закону про державну службу і обов'язкове використання ними державної мови. Набирає на службу людей, які так само не відповідають посадам. Нехай ви, пане Президенте, безсилі вплинути на міністра внутрішніх справ, це не ваша квота. То голова СБУ - це ваш ставленик.
2. Призначити службове розслідування, яким чином працівник, що не володіє державною мовою, потрапив на державну службу в таку високу установу. Хто йому дав довідку про українську мову, покарати їх, і скільки ще працівників СБУ порушили Закон України про державну службу і в обхід цього закону про обов'язкове володіння українською мовою, проросійськи налаштованих, отримали роботу в СБУ.
3. Вимагаю допиту державною мовою.
Лариса Ніцой. Дитяча письменниця, яка через бездіяльність влади замість писати дитячі книжки, вигрібає за владою авгієві стайні.
Тут йде змагання ОРДЛО з ватою, у ненависті до Президента України.
Андрей Зубов.Историк...