 За год безвиза украинцы получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграция

Об этом сообщил глава ГМС Максим Соколюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
С момента введения биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом, в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 млн паспортов для выезда за границу, тогда как до введения безвизового режима ежегодно оформлялось лишь около 2 млн документов.
"В первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические загранпаспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня, достигало 28 тыс.", - отметил глава ГМС.
Он также добавил, что повышенный спрос остается и по сей день.
с открытием аэропорта в Херсоне - крысяне оживились. И "бизнес" на границе тоже. Тперь кроме паспортного возят крысян и к аэропорту. А че.. Обосрал дома Украину. Поцеловал портрет %уйла. И полетел через Херосон по УКР паспорту в Турцию вражескую отдыхать.
Вот такие они "ПОЦреоты" сука.. Четыре!!! года очереди крысян в паспортные стоят!