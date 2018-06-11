 За год безвиза украинцы получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграция

Об этом сообщил глава ГМС Максим Соколюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

С момента введения биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом, в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 млн паспортов для выезда за границу, тогда как до введения безвизового режима ежегодно оформлялось лишь около 2 млн документов.

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"В первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические загранпаспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня, достигало 28 тыс.", - отметил глава ГМС.

Он также добавил, что повышенный спрос остается и по сей день.

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