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 Политика Украины
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Все про:биометрические паспорта (217) безвизовый режим (1345) Госмиграция (201) Соколюк (13)

 За год безвиза украинцы получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграция

В течение первого года безвизового режима с ЕС Государственная миграционная служба оформила более 5 млн биометрических загранпаспортов.

Об этом сообщил глава ГМС Максим Соколюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

С момента введения биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 млн таких документов. При этом, в течение последних 12 месяцев оформлено более 5 млн паспортов для выезда за границу, тогда как до введения безвизового режима ежегодно оформлялось лишь около 2 млн документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

"В первые месяцы действия безвиза наблюдался большой всплеск количества желающих оформить биометрические загранпаспорта, количество документов, которые оформлялись в течение дня, достигало 28 тыс.", - отметил глава ГМС.

Он также добавил, что повышенный спрос остается и по сей день.

Также читайте: За год действия безвизового режима зафиксировано более 20 млн пересечений украинцами границы с ЕС, - Слободян

Источник: https://censor.net.ua/n3070879
 
 
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Зато при безвизе приграничные мешочники, зарабатывающие на ввозе мелкими партиями возмутились, когда им запретили больше одной поездки в сутки делать. За приобщением к европейским ценностям единицы едут.
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Приграничные мешочники давно сделали румынские, венгерские, польские паспорта.
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а скольким крысянам?
с открытием аэропорта в Херсоне - крысяне оживились. И "бизнес" на границе тоже. Тперь кроме паспортного возят крысян и к аэропорту. А че.. Обосрал дома Украину. Поцеловал портрет %уйла. И полетел через Херосон по УКР паспорту в Турцию вражескую отдыхать.
Вот такие они "ПОЦреоты" сука.. Четыре!!! года очереди крысян в паспортные стоят!
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Крысюки у нас подняли цену на румынские паспорта в 10 раз, с 300 ойро до 3000, российский "патриотизм" очень своеобразный, все патриоты хотят подальше от свой аленей родину любить.
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Ай молодцы! Благодаря огромной работе, которую проделал президент Порошенко получили. Чего мы все стесняемся сказать правду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год безвиза украинцы получили более 5 млн биометрических загранпаспортов, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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