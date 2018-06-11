 У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе выступления в Международной дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы" акцентировал особое внимание на необходимости разработки эффективных и действенных механизмов преодоления коррупции в Украине.

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Информируя слушателей академии о ходе реформ, происходящих в Украине практически во всех сферах общественной жизни в условиях российской агрессии, Парубий подчеркнул, что важнейшая реформа для Украины – антикоррупционная. "К сожалению, у нас, как у постсоветского государства, коррупция, как рак, отравила все сферы общественной жизни. К сожалению, очень многие представители старой элиты еще заражены этой болезнью. И для нас очень важным и принципиальным является создание эффективных и действенных механизмов для борьбы с коррупцией", – подчеркнул он.

Председатель парламента рассказал, что буквально после революции было принято решение о создании НАБУ – независимого агентства по борьбе с коррупцией. Он сообщил, что был создан институт специализированного антикоррупционного прокурора. Эти органы были созданы "как полностью независимые, под очень пристальным контролем комиссии, в которую входили наши партнеры-европейцы и партнеры из США". Парубий подчеркнул, что созданное электронное декларирование в Украине является одним из самых открытых в мире. "Каждый чиновник должен откровенно и открыто декларировать все свои доходы и все свои покупки. Но нам не хватало одного звена, так как НАБУ начинало производство, когда САП передавала производство в суд, и, к сожалению, многие из этих дел не доходили до логического завершения", – пояснил он.

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