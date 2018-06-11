 У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе выступления в Международной дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы" акцентировал особое внимание на необходимости разработки эффективных и действенных механизмов преодоления коррупции в Украине.
Информируя слушателей академии о ходе реформ, происходящих в Украине практически во всех сферах общественной жизни в условиях российской агрессии, Парубий подчеркнул, что важнейшая реформа для Украины – антикоррупционная. "К сожалению, у нас, как у постсоветского государства, коррупция, как рак, отравила все сферы общественной жизни. К сожалению, очень многие представители старой элиты еще заражены этой болезнью. И для нас очень важным и принципиальным является создание эффективных и действенных механизмов для борьбы с коррупцией", – подчеркнул он.
Председатель парламента рассказал, что буквально после революции было принято решение о создании НАБУ – независимого агентства по борьбе с коррупцией. Он сообщил, что был создан институт специализированного антикоррупционного прокурора. Эти органы были созданы "как полностью независимые, под очень пристальным контролем комиссии, в которую входили наши партнеры-европейцы и партнеры из США". Парубий подчеркнул, что созданное электронное декларирование в Украине является одним из самых открытых в мире. "Каждый чиновник должен откровенно и открыто декларировать все свои доходы и все свои покупки. Но нам не хватало одного звена, так как НАБУ начинало производство, когда САП передавала производство в суд, и, к сожалению, многие из этих дел не доходили до логического завершения", – пояснил он.
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А вот Вове Хuйлу - все равно, абы жилось украинцам хуже.
Так что верно сказали - Парубий агент путина, т.к. цели одинаковые.
Но как раз "верх" все делает для того, чтоб без никаких изменений остаться у корыта подольше.
Вот и имитируют борьбу с коррупцией, привлекая учителя за коробку конфет и врача - за бутылку коньяка.
по поводу Луцика - у кого-то еще были сомнения, яке воно гэ? Как и его соевый босс впрочем.
1. Фальшування законопроектів. У вр оголошуються голосування за один законопроект, а на підпис президенту подають інший.
2. Порушення регламенту. Систематичне, нахабне і системне.
3.Неперсональне голосування. Верещали що янукодла це робить. А ви чим краще?
4. Коаліції нема. Але вона "є" для порохохряка і Ко. Списки членів коаліції без'язика шльондра пагубій тримає у секреті.
Коротше, сядуть усі.
Старые сбежали в Ростов - новые продолжают роттердамить украинцев!???
Бо ж Свинорох с алкашом наперегонки утверждают, шо то только агенты крымбля про коррупцию вещают и сильно ее преувеличивают.
Есть у нас она, совсем трошки. Для себя. Не на продажу.
Його двоюрідний брат у банді вови морди.
Тому цей кретин голова велховної злади!
Бухахаха... Значит новые кристально чистые. Заражены только старые. Давно так не смеялся.
Потрошенко сейчас палками загоняет Киев в олигархическое рабство. Киевские власти решили уйти от ДТЭК и создать коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. Так взбунтовавшемуся Киеву олигархи отключили газ для нагрева воды, угрожают отключить воду, газ и электроэнергию.
Дело в том, что акционерами ДТЭК являются Ахметов и Порошенко. Киеву не дадут уйти, палками загонят назад в ДТЭК. Петя и Ринат живут по принципу: "ни одной копейки мимо нашей кассы".
Як писав Нестор Махно у своєму вірші:
Проклинайте мене, проклинайте
Якщо я вам хоч слово збрехав
І про мене згадайте, - згадайте,
- Я за правду, - за вас воював!
вредный былвзятки брал? Потому что у меня велосипедаНАБУ не было! А теперь я сразу добреть начнуисправлюсь". (с)