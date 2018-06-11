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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2306) ВР (22053) коррупция (7140) Парубий (1657) САП (801)

 У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе выступления в Международной Дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы" акцентировал особое внимание на необходимости разработки эффективных и действенных механизмов преодоления коррупции в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе выступления в Международной дипломатической академии с докладом на тему "Украина, внешние и внутренние вызовы" акцентировал особое внимание на необходимости разработки эффективных и действенных механизмов преодоления коррупции в Украине.

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Информируя слушателей академии о ходе реформ, происходящих в Украине практически во всех сферах общественной жизни в условиях российской агрессии, Парубий подчеркнул, что важнейшая реформа для Украины – антикоррупционная. "К сожалению, у нас, как у постсоветского государства, коррупция, как рак, отравила все сферы общественной жизни. К сожалению, очень многие представители старой элиты еще заражены этой болезнью. И для нас очень важным и принципиальным является создание эффективных и действенных механизмов для борьбы с коррупцией", – подчеркнул он.

Председатель парламента рассказал, что буквально после революции было принято решение о создании НАБУ – независимого агентства по борьбе с коррупцией. Он сообщил, что был создан институт специализированного антикоррупционного прокурора. Эти органы были созданы "как полностью независимые, под очень пристальным контролем комиссии, в которую входили наши партнеры-европейцы и партнеры из США". Парубий подчеркнул, что созданное электронное декларирование в Украине является одним из самых открытых в мире. "Каждый чиновник должен откровенно и открыто декларировать все свои доходы и все свои покупки. Но нам не хватало одного звена, так как НАБУ начинало производство, когда САП передавала производство в суд, и, к сожалению, многие из этих дел не доходили до логического завершения", – пояснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070878
 
   
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Сказочный талпайоп, но очень полезный Банковой, управляемый внушаемый неадекват.
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Дешевий агент путіна парубій, який за копійчину працює на мафію. Парламент парубія це самий корупційни парламент за всі часи! І парубій нічого не зробив для припинення політичної корупції! Після всіх скандалів не створені слідчі комісії, не позбавлені депутатських мандатів депутати-корупціонери, не аршетований Президент який особисто фінансує політичну корупцію! А це чмо виходить на люди і щось розповідає про старих корупціонерів!
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Парубий агент путина У нас корупція, як рак, отруїла всі сфери життя, багато представників старої еліти заражені цією хворобою, - Парубій - Цензор.НЕТ 4661 Это при януковиче было засилье агенов путина . а сейчас засилье агентов МВФ и США .
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Да не скажи, талбайопов ни МВФ , ни США в агенты не берут.
--
А вот Вове Хuйлу - все равно, абы жилось украинцам хуже.
Так что верно сказали - Парубий агент путина, т.к. цели одинаковые.

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В агенты всех берут . только задачи разные ставят .кому листовки разбрасывать ,а кому стырить конструкцию ракеты .
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Всех берут только в агенты Хуйла ))))))

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По Москве - с компасом и картойАгент ЦРУ и сотрудник Посольства США в России Райан Фогл, направленный в Москву с секретным заданием, был арестован в центре столицы в мае 2013 года - подозрения вызвал нелепый светлый парик, а также компас, карта Москвы и старый телефон, которые он держал в руках. Фогл сделал попытку завербовать русского агента. При нем нашли запасной парик, четыре пары солнечных очков, деньги в количестве ста тысяч долларов и письмо к русскому разведчику с подробной инструкцией, как наладить дальнейшую связь. У нас корупція, як рак, отруїла всі сфери життя, багато представників старої еліти заражені цією хворобою, - Парубій - Цензор.НЕТ 6861 .
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а что это у них сегодня за фонтанирующий прорыв канализации???? Один вперед другого декламируют...
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не лише стара влада, але і нова заражена....
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Какие реальные результаты за 4 года? Суд заваливает все дела направленные НАБУ.
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У коррупции есть фамилии!! Фамилии в студию раз открыл рот то нужно говорить до конца!!
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нужно год скороговоркой вещать ,если пройтись по списку "уважаеміх людей" У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий - Цензор.НЕТ 3449
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Ага, щас! Он под пытками КАЛицию состав вам не назовёт. А тут о коррупционерах! У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий - Цензор.НЕТ 1064
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Так и есть, но рак оперируют или содой лечат, примочки никак не помогут.
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Заражена вся система.. от президента до мента участкового..
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но читстят - с хвоста. Начиная с участкового, учителя, врача...
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чистять то з хвоста, але зміни мають починатися зверху..... нас показово затримують якихось дрібних хабарників, а в цей час двоє заступників Луцика ведуть в Ізраїлі переговори із Злочевським, щоб за винагороду закрити його справу
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мають починатися зверху

Но как раз "верх" все делает для того, чтоб без никаких изменений остаться у корыта подольше.
Вот и имитируют борьбу с коррупцией, привлекая учителя за коробку конфет и врача - за бутылку коньяка.
по поводу Луцика - у кого-то еще были сомнения, яке воно гэ? Как и его соевый босс впрочем.
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не страдайте идиотизмом, коррупция никак не причина, а следствие и следствие тотальной безыдейности, которую в Украине насаждают с момента после развала совдепа все и любые власти, претендующие на то, что их выбрал народ, которого в условиях безыдейности быть вообще не может в связи с тем, что нет того, что объединяет поколения. Вот что надо сделать, чтобы вы перестали как куры кудахтать и начали понимать, что жизнь немного сложнее, чем ее плоско-параллельное восприятие?
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А ти вже переміг корупцію у вр?
1. Фальшування законопроектів. У вр оголошуються голосування за один законопроект, а на підпис президенту подають інший.
2. Порушення регламенту. Систематичне, нахабне і системне.
3.Неперсональне голосування. Верещали що янукодла це робить. А ви чим краще?
4. Коаліції нема. Але вона "є" для порохохряка і Ко. Списки членів коаліції без'язика шльондра пагубій тримає у секреті.
Коротше, сядуть усі.
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Новые воры называют старых воров "старой элитой"....
Старые сбежали в Ростов - новые продолжают роттердамить украинцев!???


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олигофрен, и ты уже в шатуны записался??
Бо ж Свинорох с алкашом наперегонки утверждают, шо то только агенты крымбля про коррупцию вещают и сильно ее преувеличивают.
Есть у нас она, совсем трошки. Для себя. Не на продажу.
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Олигофрен Пагубий скажи точнее что у нас уже мафия и возглавляет ее Парашенко
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Метастазами пронизан весь государственный аппарат, все структуры управления общественной жизни. А рак не лечится, значит нужна эвтаназия всего организма.
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Треба видалятити ракову пухлину- олігархічно-кланову групу на чолі з мальдівсько-соєвим порохохряком... так зв "еліту", виховану колонізаторами" адже вона є головним ворогом свого народу
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забавно что знаменитый рейтинг коррупции никто не считал по формулам, людей тупо спросили "высокий у вас уровень корупции?" ой да, высокий ответили украинцы...через год снова спросили: "высокий?", ой да, вы на рейтинг посмотрите! и так по кругу год за годом с нарастающей истерикой по ТВ. У нас корупція, як рак, отруїла всі сфери життя, багато представників старої еліти заражені цією хворобою, - Парубій - Цензор.НЕТ 6835
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как много для зрадофилов сегодня неадекватов, только они вумные и правильные. Кто бы не высказался, сразу же АТУ....
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как увижу там сына твоей гнойной жидярской свиньи сразу и поеду
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Рак - це не заразна хвороба. Це - некотрольований поділ клітин власного тіла.
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"У нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий" - неужели ты, хохол, не заражен, тогда почему ты лёг под Рошена, стал его холуём, и добросовестно обслуживаешь шоколадного Пахана, значит Мародёр хорошо тебе отстёгивает и ты лезешь из кожи вон, чтобы угодить.
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сегодня шел мимо почты - убийство, несчастных пенсионеров жидовская срань заставляет боем выбивать пенсии, потому что гнойной свинье не хватает на мальдивы.
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Це реальний сором України,що така людина як Парубій в ній займає одну з найвищих посад.Переглядаю відеоролик,де Парубій (Наша Україна) відтягує за шкірку Ляшка (Батьківщина),що вчепився в стовп і скімлить як щеня...Два клоуна з сумнівним минулим,взяті в політику для чорної роботи,для мордобою,кидання димовух,метання лайна - вони стали стовпами цієї самої політики і фактично керують державою...Совпадєніє - хочеться спитати - та ні,в гавнистій політиці лідерами завжди є гавнюки...А на рахунок корупціі…Ось рідна сестра Парубія,недавно нікому не відомий клєрк,туповата і затуркана - а зараз керує податковою всієї Львівської області...Це не корупція?..
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Ні це не совпадєніє!
Його двоюрідний брат у банді вови морди.
Тому цей кретин голова велховної злади! У нас корупція, як рак, отруїла всі сфери життя, багато представників старої еліти заражені цією хворобою, - Парубій - Цензор.НЕТ 9661
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"""многие представители старой элиты заражены этой болезнью"""

Бухахаха... Значит новые кристально чистые. Заражены только старые. Давно так не смеялся.

Потрошенко сейчас палками загоняет Киев в олигархическое рабство. Киевские власти решили уйти от ДТЭК и создать коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. Так взбунтовавшемуся Киеву олигархи отключили газ для нагрева воды, угрожают отключить воду, газ и электроэнергию.

Дело в том, что акционерами ДТЭК являются Ахметов и Порошенко. Киеву не дадут уйти, палками загонят назад в ДТЭК. Петя и Ринат живут по принципу: "ни одной копейки мимо нашей кассы".
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Ну, панове, якщо ми будемо в ранг святих записувати петлюрівських отаманів, які силою зброї придушували спроби селян розділити поміщицьку землю, про що писав батько Махно, то в нас і надалі буде панувати 1% населення, а іншим будуть баки втирати ідеологічними казками та ціни підвищувати. Кого ми тільки не вшановували за 28 років - і Петлюру, і Скоропадського і Центральну Раду, а про селянського ватажка Нестора Махна щось забули, і про Кармелюка не згадуємо....
Як писав Нестор Махно у своєму вірші:
Проклинайте мене, проклинайте
Якщо я вам хоч слово збрехав
І про мене згадайте, - згадайте,
- Я за правду, - за вас воював!
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Махно воевал за то, чтобы селяне были свободными от кабалы государства. Поэтому и не подходит ни одной власти, которая у нас была.
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"Извините! Я почему вредный был взятки брал? Потому что у меня велосипеда НАБУ не было! А теперь я сразу добреть начну исправлюсь". (с)
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Радиация чернобыльской катастрофы не пощадила мозги Парубия. Мы до сих пор ничего не знаем о состоянии его здоровья. Но если за штурвалом парламента сидит умалишенный человек, нам не надо удивляться законам, которые этот парламент принимает. Надо отдать предпочтение прямому президентскому правлению.
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да дурдом по вам плачет, старо-новая элита
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За четыре года власти этих клоунов коррупция выросла в разы а они втирают про старую элиты ,вы гниды и есть та самая старая элита,которая 27 лет грабит Украину !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас коррупция, как рак, отравила все сферы жизни, многие представители старой элиты заражены этой болезнью, - Парубий
 
 
 
 
 
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