 На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко

"Я завершу разработку этого закона на этой неделе", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что возможен вариант, когда нормы о создании Высшего антикоррупционного суда будут имплементированы в любой из законопроектов о судоустройстве, которые находятся в Верховной Раде.

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"И тогда я этот законопроект определю как безотлагательный", - отметил президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.