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 Политика Украины
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Все про:ВР (22053) Порошенко (14940) судебная реформа (985) Антикоррупционный суд (255)

 На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает в ближайшие несколько дней завершить подготовку разработки законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Я завершу разработку этого закона на этой неделе", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что возможен вариант, когда нормы о создании Высшего антикоррупционного суда будут имплементированы в любой из законопроектов о судоустройстве, которые находятся в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде"

"И тогда я этот законопроект определю как безотлагательный", - отметил президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3070876
 
   
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Труженик, аки пчел, все о народе думает, отдохнуть ему надо, го на Мальдивы Петр Инкогнито.
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Ага, особенно тут труд тяжкий - одну фразу написать: ввести такой то закон, принятый ВР такого то числа, число, подпись. Любой школьник за 5 минут справится, этому таланту неделя нужна.
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Прозвучало кодовое слово, Порошенко.
Наблюдаем за реакцией.
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просто завоняло....сейчас люди проветривать начнут.
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Вас не було, не воняло...

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Да, Не повезло Пэдряке с народом...
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Да уж. Не то, что твоему Путе.
Вот тому то с народом подфартило, так подфартило!

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А ты всех кого не усраивает твой любимый Поросенко записываешь в "твой Путя", так, кацалох?
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Меня не устраивают те, кто помогает Путе против Порошенка.
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Не, это, ты кацалошок, потерпишь что у твоего Свиноликого вождя поддержка около 5%
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У Європі вдвічі знизили ціну на електроенергію (!!!). Тільки в Україні ціни зростають кожен квартал! В Європі не має таких пдрв-крєпкіх хозяйствєнніков, як ахмєтов, парошенко і Ко.
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Во многоих Европейских городах муниципальный транспорт БЕСПЛАТНЫЙ! Проект признан удачным. количество городов растёт. Что там в Киеве со стоимостью проезда?
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Ждем подорожания. Зато у Вас негров линчуют.
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И ни одна собака во власти не скажет, что у нас должно быть как в Европе и тоже снизит цены на электричество. У них как "як у Iвропi" - это исключительно вверх.
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а шо,у тебя электроэнергия кожный квартал зростае? Цього тижня я завершу розробку законопроекту, необхідного для створення Антикорупційного суду, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7926у меня с весны прошлого года стабильная...мабуть ты таки в другой стране живешь
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3 года упирался копытами, рогами, хвостом...А тут вдруг понеслось.
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Придуривайся и становись в очередь! На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5633
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тампакс вынь изо рта. Иди уже себе нового хозяина по дерьмометанию в массы ищи.
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стесняюсь спросить, а когда он юридическое образование получил,

нормы о создании Высшего антикоррупционного суда будут имплементированы в любой из законопроектов о судоустройстве, которые находятся в Верховной Раде.Источник: https://censor.net.ua/n3070876

что сказал то, переведите быдлу
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Наверное как Гройсман в МАУПе....ИНКОГНИТО.....
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Оспадья! .мауп єто ж почти книжній рінок "Петровка"..любой диплом за ваші гроші!..
та еще шарага...тем более, во времена гроси...
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Фух...Нарешті .. Судьба АКС в "надежных" барыжных руках !!!
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Чи хоч інколи відпочиває петя? Не береже він себе -всього себе присвятив виключно служінню Україні та українському народу.. Звісно - піар, рейтинг та недалекі вибори - тут зовсім ні до чого.. На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8441
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ну ты получила ответ на свой вопрос.а я нет...та где ссылка на "Голос Украины"? Цього тижня я завершу розробку законопроекту, необхідного для створення Антикорупційного суду, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6432
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Я уже отвечала на этот вопрос. Нужно уметь признавать свою неправоту.
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вот...я нигде не утверждал что в законе нет такой нормы...напротив,ты утверждала,что уже читала сам закон
ото не пробуй блудить в трех соснах.бо таки заблудишься
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Для Гыги -
В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
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Ой как тяжело царю плаху себе и окружению ваять! И не факт что она по финишу работать будет,вот то смеха будет изза границы !
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кацапня опять завывает Цього тижня я завершу розробку законопроекту, необхідного для створення Антикорупційного суду, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8861
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на Брайтон бич готовятся гречневіе бунті?!
Цього тижня я завершу розробку законопроекту, необхідного для створення Антикорупційного суду, - Порошенко - Цензор.НЕТ 134
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Есть портрет у нашей дочки,
На портрете том
Петя запоздно читает,
Сидя за столом.

Дочке спать пора ложиться,
Наступает ночь.
- Мама, скоро ляжет Петя? -
Спрашивает дочь.

- Ты уснешь - и Петя ляжет, -
Мама ей в ответ.
- Встанешь - Петя вновь читает:
Он встает чуть свет.

Дочка спит.
Но свет не гаснет
На портрете том:
Все читает и читает Петя за столом.
(автор - неизвестен)))))
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я даже не подозревала,что ты - баба. Думала - обычный транс. А оно вон как....
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ему еще кто то верит из нормальных людей вранье и пиар на пустом месте из всех щелей лезет печально такого недоверия не имел не один през Украины.
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"завершенные" ранее рошеном реформы ,пользы Украине не принесли-этой ждет та же участь, ибо вредители приносят вред Украине "заматывая" его в рошеновский фантик с названием"реформа"
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Антикорупційний суд ще напівфабрикат, а радості...
11.06.2018, 16:36 • 38 • 0
Цього тижня я завершу розробку законопроекту, необхідного для створення Антикорупційного суду, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5935 Борис Беспалий
Ліки - річ корисна, та дарувати їх не прийнято. Ніж - інструмент потрібний, однак і ножів не дарують. Не з кожною подією прийнято й вітати. З тюрмою не вітають, навіть коли посадка правильна. І з судом не вітають, навіть коли його утворення доцільне.
"Сьогоднішній день відкрив зелене світло створенню Вищого антикорупційного суду України. Мої вітання вам! (Оплески)", - радісно привітав Президент України народних депутатів із спеціалізованим кримінальним судом - передбанником тюрми.
Щирість - донька імпровізації
Роками вистраждана дисертація праця показова, однак запальна, емоційна імпровізація, виголошена на хвилі душевного піднесення, куди як показова: розкриває людину майже цілковито. Дорого вартують 280 пристрасних президентських слів, сказаних у Верховній Раді 7 червня о 13:30:39, одразу після ухвалення закону "Про вищий антикорупційний суд", законопроект №7440 від 22.12.2017.
Щирий публічний порив у президентів трапляється не часто, проявимо повагу - приділимо увагу.
Сім перемог і… нуль переможених
Вже в першому абзаці сім разів пролунало величне слово "перемога". Є й переможці: Україна, український народ (з малої літери), Президент України (з двох великих), український парламент, український уряд, кожен з 315 народних депутатів, які проголосували за президентський законопроект. Показово, що з усіх можливих епітетів для урочистого пасажу скромно обрано "президентський".
А де ж переможені? Їх нема: скептики іронізували, але не шкодили, не втручались. Немає переможених і серед корупціонерів, бо антикорупційний суд ще нікого на засудив, та й суду ще немає: пунктом сьомим прикінцевих та перехідних положень президентові лише рекомендовано рекомендовано внести проект Закону про його утворення. Критично розглядати неіснуюче не випадає, а вихвалятись чи не рано?
З іншого боку, пасаж про перемогу не награний, явно щирий. Схоже вихлюпнувся "фрейдистський комплекс" - переможені власний страх і страхи власного оточення. Створенню антикорупційного суду ніхто не протидіяв, крім внутрішньої боязні самої влади, чує кішка де лишку відхопила. Тож і перемогла вона лише саму себе, свій жах перед словосполученням "антикорупційний суд".
Назва не стріляє
Наразі антикорупційний суд лише півфабрикат, а хоч би його вже й утворили? Теж іще не перемога.
Саме по собі створення установи не буває перемогою. Переможною (чи програшною) є її діяльність. А що у назві гучні слова - байдуже: назва не стріляє. Інакше б від таких гучнозвучних назв як НАБУ, НАЗК, САП корупція давно б згинула. А поки що усі ці «грізні» установи дають їй носом по кулаку.
Якби метода створили контору - рішили проблему діяла, чого ж краще: утворили комітет подолання бідності - зникла бідність, створили комісію заможного життя - життя заквітувало. Облишимо магію крутих назв і прибережемо вітання для перемог справжніх, не тих від яких дехто думкою багатіє.
А поки єдиний гарантований наслідок - вже мільйонні витрати на майбутній суд. От і Президент квапиться: "Хочу звернутися до уряду і до Міністерства фінансів для того, щоб відкрити фінансування по створенню антикорупційного суду",
І звернеться. І відкриють. А позаяк профіцитом державного бюджету і не пахне, у кого грошики віднімуть?
Паперова тигра
Другий абзац бере козла за роги: "Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури". Як завершили, коли суду ще немає? Коли президентові лише рекомендується внести законопроект про його створення? Коли сам президент у наступному ж абзаці прохає "щоби завершити процедуру створення антикорупційного суду в України вже у 2018 році"?
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Може граматична нестиковка в часі "ми завершили" / "щоби завершити" від емоційної напруги? Ні, це не обмовка, у вступному слові (07.06.2018 о 10:45:44) президент сказав те саме: "Сьогодні ми завершуємо створення ефективної, прозорої, антикорупційної інфраструктури" Просто для нього завершення не тоді, коли справа зроблена, а тоді, як цидулка складена: проміжний закон ухвалили - то й корупцію подолали.
З цього ж ряду і наступне речення про: "рішучість дій української влади у боротьбі з корупцією, бо в жодній країні світу не існує настільки рішучих законодавчих актів". Як бачимо, "рішучість дій" - це "рішучі законодавчі акти". Паперові перемоги за браком реальних.
Насправді наше антикорупційне законодавство не найрішучіше (подекуди за корупцію буквально голови летять), а щодо реалій, то наше традиційне місце у хвості світового рейтингу (130 серед 180-ти країн) і останнє, за винятком Росії, у Європі, куди як красномовне.
Календар пом'ятих дат
В СРСР політпахани кожне своє збіговисько обзивали "історичним". І стали історією. Мабуть, і наш президент поквапився: "Я вважаю, сьогоднішній день є історичним". Для цього потрібна хоч якась історична дистанція, а то чисто совок.
Пригадаймо 31 серпня 2015-го: який ажіотаж довкола попереднього схвалення невідкладного президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, №2217а. Які пристрасті! День був істеричним, і здавався історичним.
Спішили так, що за день до відкриття чергової сесії скликали позачергову! Попереднє схвалення продавили, минуло три роки, і що? А нічого, сором'язливо мовчать і у ганчірочку, і у мікрофон: пам'ятна дата обернулась пом'ятою. Заповідано ж мудрими: не спіши кричати "гоп!".
З недоречного вітання президент розпочав, тим же й кінчив "Я вітаю з цим вас усіх. І хочу просто по-людськи подякувати, подякувати за дуже гарний подарунок на четверту річницю мого президентства".
Щодо курйозності вітання з утворенням кримінального суду сказано вище. Але чому його утворення президент вважає особовим подарунком, чого вирішив, що цей суд призначений персонально для нього? Ну не задалось президентство, так не у нього ж одного … Тут самокритика гаранта сягнула краю, час захисти його від самого себе.
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Хоча "четверта річниця" і звучить як каяття. Чого не перша? Чого президент подав законопроект лише 22.12.2017, аж через три з половиною роки після інавгурації?
А того, що з 17.10.2017 під Верховною Радою вирував політичний майдан, який висунув владі три вимоги: зняття депутатської недоторканності, зміна виборчого законодавства і створення антикорупційного суду . Отоді ці теми й зрушились, отоді президент і подав законопроект. Справа недавня, пам'ятаємо. А ось президент подякувати справжнім ініціаторам законопроекту забув.
Виборці невдовзі нагадають.
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Борис БЕСПАЛИЙ для UAINFO
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Американский журнал Forbes представил общественности свой очередной рейтинг миллиардеров. В этом году список украинских "счастливчиков" пополнился еще одной кандидатурой, по сравнению с рейтингом Forbes-2017.
Самым богатым традиционно стал Ринат Ахметов, а вот президент Украины Петр Порошенко в список никак не попадет.
1. Р. Ахметов 5,5 млрд долл.
2. К. Жеваго 1,4 млрд долл.
3. Ю. Косюк 1,2 млрд долл.
4. Виктор Пинчук 1,4 млрд долл.
5. Геннадий Боголюбов 1,4 млрд долл.
6. Игорь Коломойский 1 млрд. долл.
7. Вадим Новинский " 1 млрд. долл..
....

http://glavred.info/ekonomika/forbes-obnarodoval-novyy-reyting-milliarderov-chem-udivila-ukraina-493265.html
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Тупик,то что находится в офшорах и парашке не считается
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Острик, если грамотный, то читай.

"ОФФШОРЫ ПОРОШЕНКА:
"Панамские документы" были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP). На счетах, связанных с офшорной компанией Порошенко, числится сумма равная 3 080 долларов (прописью: три тысячи восемьдесят долларов )."
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Ось тут вже ніяких обмежень для рошена , БПП і ляшки випишуть новий Закон так , що вже прийнятий закон опиниться в штучно створеному положенні "поза грою" , його буде добряче кастровано олігархами на чолі з Президентом Миру.
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Не такое делали, да не сделали. Лично я верю, что президент Порошенко нас не подведет. И буду голосовать за Петра Порошенко на любых выборах. Что и вам всем советую. Помните как перед второй мировой войной рекламировали филм Чапаев? Собиралась толпа зрителей и ходила по улицам с плакатом: " Мы идем смотреть Чапаева " Вот и нам всем надо будет перед выборами президента собрать членов комитета избирателей Украины и послать их по пригородным электричкам с плакатом: " Мы едем голосовать за президента Порошенко! " Иначе реформ нам не видать. Потеряем то что есть в волнах предвыборного популизма.
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и чтоб посылаемые выучили песню : "По приютам я с детства скитался"... Будет душевно и мелодраматично.
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Я, я, я, я, я... У мня чтоб ухо востро!... Я знаю сам...
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это уже упоротость, иначе и не назовешь такое желание заниматься второстепенными вещами вместо того, чтобы делать первостепенно важные, которые президент делать обязан.
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Если за это взялся лично ПороХуйло, значит дело будет похоронено. Как пить дать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко
 
 
 
 
 
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