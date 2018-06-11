 На этой неделе я завершу разработку законопроекта, необходимого для создания Антикоррупционного суда, - Порошенко

"Я завершу разработку этого закона на этой неделе", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также он отметил, что возможен вариант, когда нормы о создании Высшего антикоррупционного суда будут имплементированы в любой из законопроектов о судоустройстве, которые находятся в Верховной Раде.
"И тогда я этот законопроект определю как безотлагательный", - отметил президент.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
Наблюдаем за реакцией.
Вот тому то с народом подфартило, так подфартило!
До 2024.
нормы о создании Высшего антикоррупционного суда будут имплементированы в любой из законопроектов о судоустройстве, которые находятся в Верховной Раде.Источник: https://censor.net.ua/n3070876
что сказал то, переведите быдлу
та еще шарага...тем более, во времена гроси...
ото не пробуй блудить в трех соснах.бо таки заблудишься
Дальше уже без меня, пробач.
В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
На портрете том
Петя запоздно читает,
Сидя за столом.
Дочке спать пора ложиться,
Наступает ночь.
- Мама, скоро ляжет Петя? -
Спрашивает дочь.
- Ты уснешь - и Петя ляжет, -
Мама ей в ответ.
- Встанешь - Петя вновь читает:
Он встает чуть свет.
Дочка спит.
Но свет не гаснет
На портрете том:
Все читает и читает Петя за столом.
(автор - неизвестен)))))
мой ты зайчик
11.06.2018, 16:36 • 38 • 0
Борис Беспалий
Ліки - річ корисна, та дарувати їх не прийнято. Ніж - інструмент потрібний, однак і ножів не дарують. Не з кожною подією прийнято й вітати. З тюрмою не вітають, навіть коли посадка правильна. І з судом не вітають, навіть коли його утворення доцільне.
"Сьогоднішній день відкрив зелене світло створенню Вищого антикорупційного суду України. Мої вітання вам! (Оплески)", - радісно привітав Президент України народних депутатів із спеціалізованим кримінальним судом - передбанником тюрми.
Щирість - донька імпровізації
Роками вистраждана дисертація праця показова, однак запальна, емоційна імпровізація, виголошена на хвилі душевного піднесення, куди як показова: розкриває людину майже цілковито. Дорого вартують 280 пристрасних президентських слів, сказаних у Верховній Раді 7 червня о 13:30:39, одразу після ухвалення закону "Про вищий антикорупційний суд", законопроект №7440 від 22.12.2017.
Щирий публічний порив у президентів трапляється не часто, проявимо повагу - приділимо увагу.
Сім перемог і… нуль переможених
Вже в першому абзаці сім разів пролунало величне слово "перемога". Є й переможці: Україна, український народ (з малої літери), Президент України (з двох великих), український парламент, український уряд, кожен з 315 народних депутатів, які проголосували за президентський законопроект. Показово, що з усіх можливих епітетів для урочистого пасажу скромно обрано "президентський".
А де ж переможені? Їх нема: скептики іронізували, але не шкодили, не втручались. Немає переможених і серед корупціонерів, бо антикорупційний суд ще нікого на засудив, та й суду ще немає: пунктом сьомим прикінцевих та перехідних положень президентові лише рекомендовано рекомендовано внести проект Закону про його утворення. Критично розглядати неіснуюче не випадає, а вихвалятись чи не рано?
З іншого боку, пасаж про перемогу не награний, явно щирий. Схоже вихлюпнувся "фрейдистський комплекс" - переможені власний страх і страхи власного оточення. Створенню антикорупційного суду ніхто не протидіяв, крім внутрішньої боязні самої влади, чує кішка де лишку відхопила. Тож і перемогла вона лише саму себе, свій жах перед словосполученням "антикорупційний суд".
Назва не стріляє
Наразі антикорупційний суд лише півфабрикат, а хоч би його вже й утворили? Теж іще не перемога.
Саме по собі створення установи не буває перемогою. Переможною (чи програшною) є її діяльність. А що у назві гучні слова - байдуже: назва не стріляє. Інакше б від таких гучнозвучних назв як НАБУ, НАЗК, САП корупція давно б згинула. А поки що усі ці «грізні» установи дають їй носом по кулаку.
Якби метода створили контору - рішили проблему діяла, чого ж краще: утворили комітет подолання бідності - зникла бідність, створили комісію заможного життя - життя заквітувало. Облишимо магію крутих назв і прибережемо вітання для перемог справжніх, не тих від яких дехто думкою багатіє.
А поки єдиний гарантований наслідок - вже мільйонні витрати на майбутній суд. От і Президент квапиться: "Хочу звернутися до уряду і до Міністерства фінансів для того, щоб відкрити фінансування по створенню антикорупційного суду",
І звернеться. І відкриють. А позаяк профіцитом державного бюджету і не пахне, у кого грошики віднімуть?
Паперова тигра
Другий абзац бере козла за роги: "Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури". Як завершили, коли суду ще немає? Коли президентові лише рекомендується внести законопроект про його створення? Коли сам президент у наступному ж абзаці прохає "щоби завершити процедуру створення антикорупційного суду в України вже у 2018 році"?
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Може граматична нестиковка в часі "ми завершили" / "щоби завершити" від емоційної напруги? Ні, це не обмовка, у вступному слові (07.06.2018 о 10:45:44) президент сказав те саме: "Сьогодні ми завершуємо створення ефективної, прозорої, антикорупційної інфраструктури" Просто для нього завершення не тоді, коли справа зроблена, а тоді, як цидулка складена: проміжний закон ухвалили - то й корупцію подолали.
З цього ж ряду і наступне речення про: "рішучість дій української влади у боротьбі з корупцією, бо в жодній країні світу не існує настільки рішучих законодавчих актів". Як бачимо, "рішучість дій" - це "рішучі законодавчі акти". Паперові перемоги за браком реальних.
Насправді наше антикорупційне законодавство не найрішучіше (подекуди за корупцію буквально голови летять), а щодо реалій, то наше традиційне місце у хвості світового рейтингу (130 серед 180-ти країн) і останнє, за винятком Росії, у Європі, куди як красномовне.
Календар пом'ятих дат
В СРСР політпахани кожне своє збіговисько обзивали "історичним". І стали історією. Мабуть, і наш президент поквапився: "Я вважаю, сьогоднішній день є історичним". Для цього потрібна хоч якась історична дистанція, а то чисто совок.
Пригадаймо 31 серпня 2015-го: який ажіотаж довкола попереднього схвалення невідкладного президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, №2217а. Які пристрасті! День був істеричним, і здавався історичним.
Спішили так, що за день до відкриття чергової сесії скликали позачергову! Попереднє схвалення продавили, минуло три роки, і що? А нічого, сором'язливо мовчать і у ганчірочку, і у мікрофон: пам'ятна дата обернулась пом'ятою. Заповідано ж мудрими: не спіши кричати "гоп!".
З недоречного вітання президент розпочав, тим же й кінчив "Я вітаю з цим вас усіх. І хочу просто по-людськи подякувати, подякувати за дуже гарний подарунок на четверту річницю мого президентства".
Щодо курйозності вітання з утворенням кримінального суду сказано вище. Але чому його утворення президент вважає особовим подарунком, чого вирішив, що цей суд призначений персонально для нього? Ну не задалось президентство, так не у нього ж одного … Тут самокритика гаранта сягнула краю, час захисти його від самого себе.
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Хоча "четверта річниця" і звучить як каяття. Чого не перша? Чого президент подав законопроект лише 22.12.2017, аж через три з половиною роки після інавгурації?
А того, що з 17.10.2017 під Верховною Радою вирував політичний майдан, який висунув владі три вимоги: зняття депутатської недоторканності, зміна виборчого законодавства і створення антикорупційного суду . Отоді ці теми й зрушились, отоді президент і подав законопроект. Справа недавня, пам'ятаємо. А ось президент подякувати справжнім ініціаторам законопроекту забув.
Виборці невдовзі нагадають.
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Борис БЕСПАЛИЙ для UAINFO
Самым богатым традиционно стал Ринат Ахметов, а вот президент Украины Петр Порошенко в список никак не попадет.
1. Р. Ахметов 5,5 млрд долл.
2. К. Жеваго 1,4 млрд долл.
3. Ю. Косюк 1,2 млрд долл.
4. Виктор Пинчук 1,4 млрд долл.
5. Геннадий Боголюбов 1,4 млрд долл.
6. Игорь Коломойский 1 млрд. долл.
7. Вадим Новинский " 1 млрд. долл..
....
http://glavred.info/ekonomika/forbes-obnarodoval-novyy-reyting-milliarderov-chem-udivila-ukraina-493265.html
"ОФФШОРЫ ПОРОШЕНКА:
"Панамские документы" были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP). На счетах, связанных с офшорной компанией Порошенко, числится сумма равная 3 080 долларов (прописью: три тысячи восемьдесят долларов )."
https://112.ua/mnenie/amerikanskaya-foreign-policy-opublikovala-material-ob-ofshorah-poroshenko-302747.html