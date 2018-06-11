 Дело по утверждению формулы "Роттердам+" - одно из наиболее актуальных для НАБУ, - Сытник

"Это производство - одно из наиболее актуальных, которое расследует Антикоррупционное бюро. Мы пытаемся там максимально быстро двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, на которой обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года.
А.Сытник указал, что для определения размера убытков от реализации формулы "Роттердам+" нужен вывод эксперта, и это может быть одним из наиболее проблемных моментов в данном деле из-за возможного давления на экспертов.
Как сообщалось, по версии НАБУ есть вероятность того, что члены НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+". НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.
Вот еще бы занялись внезапными миЛЛионерами "нафтогаза"....коболевым и витренко...…...Премии,бонусы они миллионные получили,а перевода денег от Газпрома не было!!!!
ГДЕ взяли?...из казны?
Злые языки утверждают, на Туровской уже очередь выстроилась и толкотня вовсю, локти работают - Паниковский отдыхает "А ты кто такой?!"
Но то, что происходит на Туровской - секрет полишинеля.
Как многие журналисты и политолухи, которые топили за рыгов, вдруг так крепко полюбили сладкое и сою
Уколов, Медведев, Гарань....
Как рыгоботы превратились в порохоботов. Как правило, на агентство работают - Nothing personal, just business. Тем более если аутсорсеры из Чувашии - кто их там достанет?
Даже местные, позычат у Сирка очи и будут уже топить за нового босса - Прач, Бигдан, Золотарева-смердючка, это навскидку.
Ты його носом в кучки тычет - воно верещит "Якась зла дура. мабуть пердак горить" 11.06.2018 16:08
Вот и все аргументы.
а потом хутко зныкло. Уже на другой ветке постит такой же бред. Опять тычешь - опять свалило. И так по кругу.
а на горизонте абонплата за газ, воду, отопление (круглогодичная)
и общедомовые счетчики на ту же воду, отопление (газ вроде отменили... но еще не вечер)
и о каком рынке коммун услуг нам проели уши?
как с ЖЭКами на приватизированные квартиры,
как с общедомовыми счетчиками на газ,
как с абонплатами на всю ржавую хрень
как с липкой субсидией... нормами потребления... тарифами с Марса
и прочее
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! Теперь понятно почему Порошенко всячески гнобил Михо, лишил гражданства и депортировал из Украины.