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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2306) Сытник (542) НКРЭКУ (247) Роттердам+ (5)

 Дело по утверждению формулы "Роттердам+" - одно из наиболее актуальных для НАБУ, - Сытник

Расследование дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам+" является одним из наиболее актуальных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), но существует ряд сложностей в данном процессе, сообщил директор ведомства Артем Сытник.

"Это производство - одно из наиболее актуальных, которое расследует Антикоррупционное бюро. Мы пытаемся там максимально быстро двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, на которой обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года.

А.Сытник указал, что для определения размера убытков от реализации формулы "Роттердам+" нужен вывод эксперта, и это может быть одним из наиболее проблемных моментов в данном деле из-за возможного давления на экспертов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд признал необоснованным претензии НАБУ по тарифу "Роттердам+"

Как сообщалось, по версии НАБУ есть вероятность того, что члены НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+". НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070875
 
 
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а как продвигается дело по возвращению 4 лярдов януковощу?
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а Дюссельдорф+??? Что за цена на Украинский газ??? Как там в Конституции...Недра принадлежат НАРОДУ, а не Злочевскому, Фирташу. Авакову, Кононенко, Порошенко и Ко............
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конституцию придумали агенты кремля и шатуны. Надо объединиться вокруг кланов и их гаранта
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Женик, Дюссельдорф для нас был бы манной небесной - без транпорта сегодня газ там $105.
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А прокладки жадные? Офшоры ждать наполнения не могут..ускоряются.
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Просто лично ему страшно стало вникать в эту схему.
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А чЕ Сытник так скромно,ведь в этой схеме участвовало не только НКРЭКУ,а и сам гройсман уверял,что это "чистейшая" формула и очень полезная для Украины.
Вот еще бы занялись внезапными миЛЛионерами "нафтогаза"....коболевым и витренко...…...Премии,бонусы они миллионные получили,а перевода денег от Газпрома не было!!!!
ГДЕ взяли?...из казны?
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как в твиттерах-миттерах-пейсбуках педру выхваливать - так у нас куча "блохеров" и "икспердов". А тут - ни "блохеров",ни "икспердов".. Пустота и тьма египетская.
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Бо все ыкспедры, шо поумнее, тихо уже сваливают с соевого Титаника.
Злые языки утверждают, на Туровской уже очередь выстроилась и толкотня вовсю, локти работают - Паниковский отдыхает "А ты кто такой?!"
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ай-ай-ай.. А кто к Сывочолому Гетьману на чай будет ходить? Так,на улице зазевавшихся отлавливать будут?
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Те немногие друзья, которых он еще не посадил, выполняя заветы Ли Куан Ю.
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откуда там друзья.. Там и подельники уже на смазанных лыжах на низком старте...
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La Figa, я живу и работаю по другому адресу Справа щодо затвердження формули "Роттердам+" - одна з найактуальніших для НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 1289
Но то, что происходит на Туровской - секрет полишинеля.
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а забавно будет посмотреть, как вчерашние соратники будут наперегонки сдавать Сывого Будкаря.
Как многие журналисты и политолухи, которые топили за рыгов, вдруг так крепко полюбили сладкое и сою Справа щодо затвердження формули "Роттердам+" - одна з найактуальніших для НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 7478
Уколов, Медведев, Гарань....
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а что со стыцьками будет.... Прям японская трагедия получается...
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Тут как раз все ожидаемо и никакой трагедии - плавно перейдут к другому хозяину.
Как рыгоботы превратились в порохоботов. Как правило, на агентство работают - Nothing personal, just business. Тем более если аутсорсеры из Чувашии - кто их там достанет?
Даже местные, позычат у Сирка очи и будут уже топить за нового босса - Прач, Бигдан, Золотарева-смердючка, это навскидку.
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ну,разве что так... Как говорит пословица : "Поганому виду нема стиду".
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Какой там стыд? Убеждаюсь постоянно, что у них главный критерий при кастинге в стецьки - полное отсутствие морали, комплексов и интеллекта.
Ты його носом в кучки тычет - воно верещит "Якась зла дура. мабуть пердак горить" 11.06.2018 16:08
Вот и все аргументы.
а потом хутко зныкло. Уже на другой ветке постит такой же бред. Опять тычешь - опять свалило. И так по кругу.
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от Роттердама+ еще не откараскались (да и навряд ли отобьемся)
а на горизонте абонплата за газ, воду, отопление (круглогодичная)
и общедомовые счетчики на ту же воду, отопление (газ вроде отменили... но еще не вечер)
и о каком рынке коммун услуг нам проели уши?
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они понятие "базар" и "рынок" слегка попутали.. А понятие "базар" попутали перед этим с понятием "гоп-стоп"
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По хорошему на соевых петухов в суд бы подать Но кто и где видел у нас суд Меня поражает другое все частные домохозяйства тянули газопроводы к домам сами А потом (еще при комуняках дело было) подписывали бумагу что они передают магистраль к домовладению в газконтору Неужели еще тогда это пидарье знало что придет время и с лохов будут требовать бабки за их же трубы Неужели еще один способ отротэрдамить лохов был изобретен комуняками
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та не...они уже на месте сорентировались
как с ЖЭКами на приватизированные квартиры,
как с общедомовыми счетчиками на газ,
как с абонплатами на всю ржавую хрень
как с липкой субсидией... нормами потребления... тарифами с Марса
и прочее
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Ну,а чем Юля не эксперт?!Её фиг подкупишь и запугаешь
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Да вам стоимость ущерба любой баран может назвать, если создать комиссию по вычислению реальной стоимости газа, о чем Юля в ВР третий год требует. разница между реальной стоимостью и взимаемой с начеления - и есть сумма ущерба, никакие медлународные иксперды не нужны.
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.

Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! Теперь понятно почему Порошенко всячески гнобил Михо, лишил гражданства и депортировал из Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело по утверждению формулы "Роттердам+" - одно из наиболее актуальных для НАБУ, - Сытник
 
 
 
 
 
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