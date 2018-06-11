 Дело по утверждению формулы "Роттердам+" - одно из наиболее актуальных для НАБУ, - Сытник

"Это производство - одно из наиболее актуальных, которое расследует Антикоррупционное бюро. Мы пытаемся там максимально быстро двигаться, но, как удачно подмечено, нам нужна помощь международных партнеров, поскольку расследование связано с международно-правовыми поручениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после дискуссии на конференции, на которой обсуждались итоги деятельности НАБУ за три года.

А.Сытник указал, что для определения размера убытков от реализации формулы "Роттердам+" нужен вывод эксперта, и это может быть одним из наиболее проблемных моментов в данном деле из-за возможного давления на экспертов.

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Как сообщалось, по версии НАБУ есть вероятность того, что члены НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+". НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.