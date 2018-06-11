 Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

"Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30 года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30 года была членом Североатлантического союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. остался единственный эффективный механизм – НАТО", - пояснил глава государства.

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