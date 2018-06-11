EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1368  96
Все про:Порошенко (14940) членство в НАТО (197) членство в ЕС (111)

 Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

Президент Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

"Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30 года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30 года была членом Североатлантического союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. остался единственный эффективный механизм – НАТО", - пояснил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, необходима институциональная реформа ВР, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/n3070864
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Доказано майданом - 2.
Образованный вор, намного хуже вора необразованного.
 показать весь комментарий
 
 
какие они образованные воры, это крепкие хозяйственники и успешные бизнесмены
 показать весь комментарий
 
в цей час він вже вийде з тюрми, а тут бац..... Україна в НАТО і в ЄС
 показать весь комментарий
 
 
Реальный срок. Страны Балтии, не имея территориальных проблем, в ЕС и НАТО вступили 10 лет после оф.заявлении о ступлении.
 показать весь комментарий
 
 
Ассоциацию начали в 2005, договор был готов в 2011, подписали в 2014 вступила в силу в 2015. По НАТО нет даже дорожной карты пока, о вступлении в ЕС даже переговоры не начаты и нас нет в списке стран-кандидатов. Как думаете, какие реальные сроки вступления? Думаю, что 2030 это еще даже очень оптимистично, мякго говоря. Не зря же Порошенко говорит "мечтаю".
 показать весь комментарий
 
 
петрику, а де ти будеш в 2030 р? мрійник, твою мать
 показать весь комментарий
 
 
"Винницкий мечтатель" - в продаже новая книга Петра П. для лоХтората....
 показать весь комментарий
 
 
Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4729
 показать весь комментарий
 
 
Выборы, которые на носу, совсем политтехнологам Банковой голову вывернули. Что бы ещё такое пообещать...ну которое ну ни как не зависит от нынешней Власти Парашнека и его коррупционной ОПГ!
 показать весь комментарий
 
 
А в 2014-м доверчивым лохотурам чесал шо в найближче десятириччя. Ну то таке
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы вы мечтали справляться со своими президентскими обязанностями и гарантировать исполнение Конституции, в частности ст. 5, которая утверждает, что власть в Украине принадлежит народу Украины. Ведь наряду с этим утверждением нигде, ни в Конституции, ни в других законах и актах, попросту нет обоснованного описания того, что представляет собой народ Украины. Таким образом при попустительстве президента Украины ст. 5 Конституции Украины не может быть исполнена в связи с отсутствием определенности того, что она описывает. Делом надо заниматься, тогда и проблем с НАТО не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадний злодюга так мріє що сам за награбовані гроші вже давно в Іспанії маєток купив!Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3793
 показать весь комментарий
 
 
Там же рядышком и подельников ......Кононенка, Свинарчука-Гладковского.........
 показать весь комментарий
 
 
***
сад с рекой перекликаются,
звёзды кружатся во мгле,
песни в ветре зарождаются,
сказки бродят по земле...
 показать весь комментарий
 
 
Дурень думкой богатеет, а Порошенко - офшорами.
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно будет звучать если он перед выборами с бодуна ляпнет - Я закончу АТО за две недели Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5374
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не делает для этого Поросенко, ни требует у Запада. Просто сидит и мечтает. Отличный презик, что сказать.
На второй срок обязательно. Тогда он будет уже рассказывать как он спит и видит Украину в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
другими словами, шоколадный мечтает еще 12 лет безнаказанно воровать и грабить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пошлёт твоего ребёнка на убой тогда и опомнишься
 показать весь комментарий
 
 
а какие альтернативы? кац предлагает сдаться?
 показать весь комментарий
 
 
Отношение к Украине и Порошенко у них в ОРДЛО свои.
 показать весь комментарий
 
 
Ну 6 лет так это точно...
И про НАТО в 2030 - тоже точно.

Так, что страдайте, кремлевские...

 показать весь комментарий
 
 
алкашенке твои наты и еэсы и нахрен не нужны, абы гумункулы не мешали бюджет пилить, да канхвэты из пальмового масла бодяжить - а все кто против - агенты крэмля, так что правильно, порохоботик, ату их, ату!
 показать весь комментарий
 
 
Да причем тут агент не агент....
Главное, что твои действия совпадают с кремлевскими.
 показать весь комментарий
 
а действия пепо не совпадают? все сто сорок сим рэхворм - одна ширма, в ЕС и НАТО так не идут
 показать весь комментарий
 
Президент не царь.
У нас ПАРЛАМЕНТСКО - президентская республика.
Так, вот что посмотри сколько в Раде пропутинских?
А кто их туда избрал? Президент?
 показать весь комментарий
 
#НБУ подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів #Приватбанк І.Коломойського щодо виконання ним зобов'язань за наданими у 2016 р. особистими поруками на користь #НБУ. Мета - погашення заборгованості на 10 млрд грн Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1040
 показать весь комментарий
 
 
Лаконичней надо быть - я хочу чтоб Украина до 30го года была
 показать весь комментарий
 
 
Умерло Хуйло, попало в ад надсмотрщиком и через 30 лет заработало на отпуск!
Спрашивает его черт, куда типа хочешь? А он, мне б Рашку увидать!
Отправил его черт на день в Рашку, заходит он в бар и просит пива!
Сел, наслаждается и спрашивает: - а какая сейчас в мире главная страна?
Бармен: - наша, мы ж империя мировая, все захватили!
Хуйло потягивая пиво: - хорошо, как. И Америка наша?
Б: - и Америка.
Х: - ну отлично, сколько с меня?
Б: - 34 гривны.
 показать весь комментарий
 
 
Оцінюймо петю не за його слова і мрії, а за його конкретні справи по виконанню передвиборчої програми "Жити по - новому!" на початку останнього року п'ятирічної каденції петі.. Чим ближче до 31 березня - тим більше буде від петі красивих і правильних слів.. В королевської теж колись була мрія.. Слова та мрії - то таке, нехай собі їх залишать, та самі втішаються від них.. Тільки справи!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Савченко про соевого-"Про Порошенко як президента. Це кришка! Без цензури! Людина - повне гниле, жадібне чмо, яке побачило себе богом. Його другий термін - це смерть для України і повний хозарський каганат! Це все!
 показать весь комментарий
 
 
мне 41 год был в ато хлебовозом на третей линии, петрлексеч а я доживу до 2030 года чтоб хоть одним глазком глянуть на солдат нато, плак плак, извините за ошибки пишу на коленях
 показать весь комментарий
 
 
Ничё у тебя хлебовозка!
Аж до Канады доехал!
Доживешь, конечно же!
Еще неграм из НАТО на четвертую линию будешь хлеб возить.

 показать весь комментарий
 
 
меня банят за мат извини вынужден проксями пользоватся, да да тут за мат по ай пи банят)))))
 показать весь комментарий
 
А ты, как поручик Ржевский поступай в этих случаях...
Заменяй эти "слова" на: "хи, хи, хи" и "ха, ха, ха"...

 показать весь комментарий
 
Доживешь, дай Бог тебе здоровья. Но нато не увидишь, это простая замануха, просто есть люди, которые дело делают, а есть которые сказки рассказывают.
 показать весь комментарий
 
Кацапы , спустите пар и дышите ровно , пока дышится ! Украина будет в НАТО , как бы вы тут не прыгали !
 показать весь комментарий
 
 
так а шо сегодня мешает? или позавчера? у вас, инвалидов умственного труда, то кацапы мешают, то нэ на часи, то пуйло нападэ, одни мрии про будущее... а что мешает вот сейчас взять и перейти на западные стандарты - командования, управления, подчинения, ответственности? Ну это ж тогда еще чего доброго, поставят не карманного начштаба, как тогда топливо по завышенным ценам закупать?
 показать весь комментарий
 
 
а роблю все, щоб здати країну пуйлу...
 показать весь комментарий
 
 
Порошенку мешают патриоты,поэтому он их уничтожает всеми способами-Иловайского котёл,Дебальцево,АТО ,и др
 показать весь комментарий
 
 
Роби , роби тролю , тільки здати Україну , у тебе кишка затонка 😂
 показать весь комментарий
 
 
Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко. Цензор.
А я считаю, что нужно прекратить пилить бюджет, ветви власти должны быть независимы к марту 2019 г. А так иди Педро Лексееич, хоть лесом, хоть куда. Янык тебе на даче будку нарежет.
 показать весь комментарий
 
 
В нато хочу, а в ЕС уже, как-то и не очень, скорее в союз англоязычных стран, в союз с Балтийцами, хочу может даже Украинским штатом США (тоже интересно было бы стать такими себе Гавайями), но ЕС слаба стала!
 показать весь комментарий
 
 
"Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"
Из доклада Хрущева на XXII съезде КПСС, 1961 г...... Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6151
 показать весь комментарий
 
 
Вот не хочу в 2030.... Хочу видеть танки и самолёты НАТО в Харькове, ну хотя бы в 2020г, Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8489 Вот чем Харьков хуже Латвии и Литвы ???....
 показать весь комментарий
 
 
На..р ему это нато и ес.Он просто лохторату как бы намекает,что будет до 30 года править))))
 показать весь комментарий
 
 
Десь я вже таке чув куме
-И де?
-А ось де Н.Королевська - телевізійний ролик "В мене є мрія"https://youtu.be/KQET6oQEYAM Я мрію про те, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 626
 показать весь комментарий
 
 
А мы мечтаем о том,что сидя на нарах к этому времени, вы разделите нашу радость.
 показать весь комментарий
 
 
Хіба можна довбня задовбати ? 😂це неможливо ..))
 показать весь комментарий
 
А він не хоче почути мрії українців, навіть колишніх лохотурів, що голосили за нього 4 роки тому, як перелякані? І скільки зараз залишилось з колишніх 54% недалеких інфантилів? Рожеві окуляри чи хуцпометр зашкалює?
 показать весь комментарий
 
 
Александр Дубинский
2 ч ·

Порошенко в очередной раз заявил, что "Донбасс никогда не будет российским" и он приложит все усилия, чтобы "победить пророссийских сепаратистов".
В связи с чем хотелось бы ему напомнить 2005 год, когда он самолично предпринимал усилия чтобы легитимизировать этих самых российских сепаратистов - в Приднестровье. И создавал механизмы их узаконивания.
Предложенный тогда Порошенко план по урегулированию Приднестровского конфликта предусматривал проведение выборов в Приднестровье, что является легитимизацией этого сепаратного образования.

Этот план в прессе даже получил название "план Козака" - по имени бывшего заместителя главы администрации президента России Путина, который также предлагал легитимизировать Приднестровье.
С 23 марта 2014 года Козак курирует в правительстве России вопросы, "связанные с новыми субъектами РФ" - Республикой Крым и Севастополем
Короче говоря, с Кремлем в Украине борется понятный и прогнозируемый партнер.
 показать весь комментарий
 
 
"Полное собрание обещаний". Исправленное и дополненное.
 показать весь комментарий
 
Порошенко ніколи не крав і красти не стане , так як йомум вистачає розуму для ведення успішного бізнесу!
 показать весь комментарий
 
 
правильно писать "ци рукы ныколы нычого нэ кралы!". А в каком году, порохоботик, твой пэпо бизнесом занимался? он ведь с начала двухтысячных на дэржавных посадах?
 показать весь комментарий
 
 
тільки завдяки Петру Олексійовичу у України є світле майбутнє. у мене вже всі будуть за нього голосувати
 показать весь комментарий
 
 
вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе и уж конечно не Петру Алексеевечу
 показать весь комментарий
 
помолова, марина маринина, GSN, kostjaua5, Данило Галицький номерний, RobinHood номерний, егений калашников... Ці персонажи виключно працюють на гілках де згадується призвище президента. Решта їх не цікавить. Ольгінська гопота, що ненавидить Україну)).
 показать весь комментарий
 
 
а ще Amber і Vlad Dyvin під всіма новинами, де згадується барига ліпецький йому старанно місце нижче спини полірують.
 показать весь комментарий
 
Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО - это надо было говорить на майдане, тебя и твоих подельников майдан бы принял правилно....
 показать весь комментарий
 
Пеца, все люди мечтают об этом (НАТО и ЕС). Но больше всего они хотят и мечтают чтоб ты сдох. Потому, что при тебе, живом - никуя не будет. Доказано жизнью. Ибо вор не может созидать а только отбирать. В том числе и в первую очередь и надежду у людей.
 показать весь комментарий
 
 
а если без пЕти, то не исключено что и раньше
 показать весь комментарий
 
если Константинополь даст томос УПЦ - голосуем за Петра!
 показать весь комментарий
 
А я мечтаю о том, что после 2019 года тебя больше никогда не увижу во главе государства.
 показать весь комментарий
 
Это возможно только в одном случае - если НАТО и ЕС нас захватят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх