 Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

"Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30 года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30 года была членом Североатлантического союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. остался единственный эффективный механизм – НАТО", - пояснил глава государства.
Образованный вор, намного хуже вора необразованного.
а чего не до 2020???
сад с рекой перекликаются,
звёзды кружатся во мгле,
песни в ветре зарождаются,
сказки бродят по земле...
На второй срок обязательно. Тогда он будет уже рассказывать как он спит и видит Украину в НАТО.
И про НАТО в 2030 - тоже точно.
Так, что страдайте, кремлевские...
Главное, что твои действия совпадают с кремлевскими.
У нас ПАРЛАМЕНТСКО - президентская республика.
Так, вот что посмотри сколько в Раде пропутинских?
А кто их туда избрал? Президент?
Спрашивает его черт, куда типа хочешь? А он, мне б Рашку увидать!
Отправил его черт на день в Рашку, заходит он в бар и просит пива!
Сел, наслаждается и спрашивает: - а какая сейчас в мире главная страна?
Бармен: - наша, мы ж империя мировая, все захватили!
Хуйло потягивая пиво: - хорошо, как. И Америка наша?
Б: - и Америка.
Х: - ну отлично, сколько с меня?
Б: - 34 гривны.
Аж до Канады доехал!
Доживешь, конечно же!
Еще неграм из НАТО на четвертую линию будешь хлеб возить.
Заменяй эти "слова" на: "хи, хи, хи" и "ха, ха, ха"...
А я считаю, что нужно прекратить пилить бюджет, ветви власти должны быть независимы к марту 2019 г. А так иди Педро Лексееич, хоть лесом, хоть куда. Янык тебе на даче будку нарежет.
Из доклада Хрущева на XXII съезде КПСС, 1961 г......
-И де?
-А ось де Н.Королевська - телевізійний ролик "В мене є мрія"https://youtu.be/KQET6oQEYAM
2 ч ·
Порошенко в очередной раз заявил, что "Донбасс никогда не будет российским" и он приложит все усилия, чтобы "победить пророссийских сепаратистов".
В связи с чем хотелось бы ему напомнить 2005 год, когда он самолично предпринимал усилия чтобы легитимизировать этих самых российских сепаратистов - в Приднестровье. И создавал механизмы их узаконивания.
Предложенный тогда Порошенко план по урегулированию Приднестровского конфликта предусматривал проведение выборов в Приднестровье, что является легитимизацией этого сепаратного образования.
Этот план в прессе даже получил название "план Козака" - по имени бывшего заместителя главы администрации президента России Путина, который также предлагал легитимизировать Приднестровье.
С 23 марта 2014 года Козак курирует в правительстве России вопросы, "связанные с новыми субъектами РФ" - Республикой Крым и Севастополем
Короче говоря, с Кремлем в Украине борется понятный и прогнозируемый партнер.
А єс... у 2030-му? фантазери.