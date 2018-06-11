 "Каждый может совершить ошибку", - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - говорится в заявлении The Times. - Мы извиняемся за ошибку", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В свою очередь, украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты. "Каждый может совершить ошибку. Что важно - признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!" - говорится в Твиттер украинского посольства в Великобритании.
Ранее стало известно, что британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом.
Бывает...
исправили - извинились - инцидент исчерпан
а что ж за 4 года умудрились так все развалить-то ?печально,наши местніе карманічи об єтом не в курсах? что ж ві помалкивали..?
нужно біло трясти местніх божков...их же вібирали местніе люди
или они и не наши?
половина пустіх квартир...єто где-то в оккупированіх территориях?
и магадан тебе по вкусу и германия ароматніми тротуарами,что ж тебе сейчас до нее ,твоей нелюбимой родині..
ті ведь живешь хорошо...что ж ходишь на ЦН..єто ведь сборище тех,кому больно за УКраину,их правда горсточка ..и платніх шл,, от разніх хозяев...
тебе наверное, нравиться почитать єтот бардачок..чтоб увериться ...что все сделал правильно!
и кстати ..почему то многие,кто кричал про срату гейропу..вінірнули спустя время именно в ней..
но тебя єто ,наверное, не касается! и не факт, война не догонит...как моих знакоміх,что уехали во францию, и попали в переплет с отстрелом людей ,если помнишь....життя - воно бентежне
и никто не рад прихлебателям..как мі к примеру китайцев любим, с троещинского рінка...как родніх!))))
лишь бі сидели на том базаре и дальше не сунулись.
А Таймс уже прочли миллионы.
Скачали и напечатали.