 "Каждый может совершить ошибку", - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - говорится в заявлении The Times. - Мы извиняемся за ошибку", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В свою очередь, украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты. "Каждый может совершить ошибку. Что важно - признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!" - говорится в Твиттер украинского посольства в Великобритании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО





Ранее стало известно, что британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом.