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 "Каждый может совершить ошибку", - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом

После критики со стороны посольства Украины в Соединенном Королевстве в связи с публикацией карты стадионов на чемпионате мира 2018 года в РФ, с оккупированным Крымом, обозначенным как часть России, The Times опубликовала официальное извинение. Украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты, отметив, что каждый может ошибиться.

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - говорится в заявлении The Times. - Мы извиняемся за ошибку", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В свою очередь, украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты. "Каждый может совершить ошибку. Что важно - признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!" - говорится в Твиттер украинского посольства в Великобритании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО

Каждый может совершить ошибку, - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом 01
Каждый может совершить ошибку, - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом 02

Ранее стало известно, что британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом

Источник: https://censor.net.ua/n3070862
 
   
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Цікаво - як відреагували б британці на карту Об'єднаного Королівства без Північної Ірландії або без Шотландії?
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Они тупо скопипастили карту из рашинского источника
Бывает...
исправили - извинились - инцидент исчерпан
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так пусть припаяют к Украине Таганрог..тем более,что он и есть украинским...и не нужно извинений касабам!
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ті сам откуда? любознательній,но несмелій?)
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Любознательный как раз ты))) Тайны особой нет, в Украине из под Днепра, но бываю там только летом, порыбачить и родственников навестить, зимой там задница, в квартире холодрыга, свет постоянно выбивает, либо веерные отключения с 9 о 18, при том что отопление, практически у всех электрическое., освещения на улице нет, мусорные баки, постоянно завалены, дороги убиты напрочь, в подъезде они старики.молодежь разбежалась. Из 15 квартир, 8 пустые. Разруха.
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то есть удрал..где теплее местечко нашел?..Да правильно,наверное!
а что ж за 4 года умудрились так все развалить-то ?печально,наши местніе карманічи об єтом не в курсах? что ж ві помалкивали..?
нужно біло трясти местніх божков...их же вібирали местніе люди
или они и не наши? "Кожен може помилитися", - The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6905
половина пустіх квартир...єто где-то в оккупированіх территориях?
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Я не удрал, а уехал, и до того как Украина стала незалежной, и крайне доволен своим решением. Уехал я в Магадан, прекрасный город, где очень много украинцев. Заработав денег, я переехал туда, где в квартире тепло, газ стоит 50 гривен в мес.(по курсу) ночью светло как днем, тротуары моют с шампунем, на дорогах нет выбоин, и жизнь кипит. все строится
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читая єти строки ,понимаю,что тебе хорошо везде,только не там,где рожден
и магадан тебе по вкусу и германия ароматніми тротуарами,что ж тебе сейчас до нее ,твоей нелюбимой родині..
ті ведь живешь хорошо...что ж ходишь на ЦН..єто ведь сборище тех,кому больно за УКраину,их правда горсточка ..и платніх шл,, от разніх хозяев...
тебе наверное, нравиться почитать єтот бардачок..чтоб увериться ...что все сделал правильно!
и кстати ..почему то многие,кто кричал про срату гейропу..вінірнули спустя время именно в ней..
но тебя єто ,наверное, не касается! и не факт, война не догонит...как моих знакоміх,что уехали во францию, и попали в переплет с отстрелом людей ,если помнишь....життя - воно бентежне
и никто не рад прихлебателям..как мі к примеру китайцев любим, с троещинского рінка...как родніх!))))
лишь бі сидели на том базаре и дальше не сунулись.
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Я же написал, что под Днепром. Никополь. Моя квартира там стоит 4000 долларов, смешные деньги. потому, что народ ломится, это похоже на эвакуацию
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Скорее всего просто скачали карту с фотобанка где выложил какой то мокша. Зайти на тот же шаттерсток и офигеть сколько там карт с Крымом в составе расиси.
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Мы живем во времена ленивых людей, где никто не хочет думать и работать. От этого и получаются такие казусы.
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такие "ошибки можна смыть только кровью "Кожен може помилитися", - The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 1073 .. ну или пожертвованием в фонд ВСУ
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А за хорошое бабло можно непроизвольно и несколько раз ошибиться, тупая какая то отмазка.
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И кто увидит этот твитик, даже из картинки непонятно, чей?
А Таймс уже прочли миллионы.
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тим паче, що це не рівень жовтої преси та все змістовно перевіряється, щоб не втратити репутацію.
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Даже скрепоносцы не застрахованы от трагикомических ошибок
"Кожен може помилитися", - The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7246
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Скачали первую попавшуюся карту в гугле.
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Можете кидать в меня табуретками,но на мой взгляд,это показывает истинное отношение европы к Украине. Если самая (одна из самых)уважаемая левацкая газета в мире понятия не имеет о границах Украины, то что говорить об остальной европе. Им реально насрать.
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Кажется это официальная брошюра из РФ.
Скачали и напечатали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Каждый может совершить ошибку", - The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом
 
 
 
 
 
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