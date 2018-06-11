 Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Оценка наших коллег из ЕС единогласная - угрозы от граждан Украины, со стороны путешественников, которые используют территорию Украины как транзитную страну, на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже о поднятии вопроса о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодняшний день не существует", - сказал Серватюк.
Или от патриотизма мозги и органы чувств набухли и мешают воспринимать действительность?
"В Госпогранслужбе отметили, что об этом свидетельствуют оценки европейских пограничников" и ""Оценка наших коллег из ЕС единогласная.."
вор Порошенко на такое согласился бы только под страхом расстрела.....
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шо не день - то праздник!