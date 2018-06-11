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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2839) безвизовый режим (1339) Евросоюз (11909) Серватюк (2)

 Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба

На сегодняшний день не существует угроз поднятия вопроса о пересмотре Европейским Союзом условий безвизового режима с Украиной. В Госпогранслужбе отметили, что об этом свидетельствуют оценки европейских пограничников.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оценка наших коллег из ЕС единогласная - угрозы от граждан Украины, со стороны путешественников, которые используют территорию Украины как транзитную страну, на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже о поднятии вопроса о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодняшний день не существует", - сказал Серватюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070848
 
   
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Придерживаются ли этого мнения в самом ЕС?
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Они сами дали этот безвиз украинцам! А ты кацапюра,завидуй молча.
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Как дали, так и забрать могут. Если пихамовы будут гражданством торговать.
Или от патриотизма мозги и органы чувств набухли и мешают воспринимать действительность?
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Вы читаете только заглавия? Осильте статью. Она же небольшая.
"В Госпогранслужбе отметили, что об этом свидетельствуют оценки европейских пограничников" и ""Оценка наших коллег из ЕС единогласная.."
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Хорош уже нести чушь! Какая нафиг модет угроза быть? Если они румын взяли в ЕС,Италия,Греция с коррупцией больше чем украинская, О какой угрозе безвиза может идти речь! Бредятина. Украина это нормальная,европейская страна!
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С самым лучшим президентом Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7907
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Представь себе! Посмотри на своего старого пердуна,который руководит уже вами цать лет!
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Если нормально руководит то почему бы нет.
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Кацапстаном руководит фашист и террорист под номером один в мире , а кацапня радуется !
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Shuha - старый пердун...., но вот что интересно.....

вор Порошенко на такое согласился бы только под страхом расстрела..... Загрози перегляду Євросоюзом умов безвізу з Україною на сьогодні немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9058

https://www.nur.kz/1715569-smi-britanskie-lordy-vozglavili-ekonomiceskij-sud-v-astane-foto.html

Британские лорды возглавили экономический суд в Астане (фото)

Загрози перегляду Євросоюзом умов безвізу з Україною на сьогодні немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4252
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З самим багатим президентом в самій бідній країні.
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А вам какое дело до украинского президента?
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и кстати с нормальными, адекватными людьми, а не людишками.
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вот хорошая же новость!
шо не день - то праздник!
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у зрадофапов пропала от новости эрекция Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3562
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нет - эрекция как раз хорошая, идём трахать порохошлюх.
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Это хорошая новость для 6% украинцев, которые стали ездить в Европу по безвизу. Остальные не имели проблем и с визовым режимом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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