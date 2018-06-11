 Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет, - Госпогранслужба

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оценка наших коллег из ЕС единогласная - угрозы от граждан Украины, со стороны путешественников, которые используют территорию Украины как транзитную страну, на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже о поднятии вопроса о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодняшний день не существует", - сказал Серватюк.

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