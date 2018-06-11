 Порошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве и подписал данный документ.

"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал Порошенко.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.