 Порошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве и подписал данный документ.
"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал Порошенко.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Эксперты призвали президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время представить свой проект закона об антикоррупционных судах, который должен основываться на рекомендациях комиссии.
еще недавно он орал что Украине не нужен антикоррупционный суд,
пока американцы не подержали его за вымя
https://www.youtube.com/watch?v=h_knQISUvjQ
вот что он сказал, а зрадоепы требовали немедленно.
мы захотели суд,а тебя и петю и так все устраивало,такой большой Украинский бюджет на все хватит и на виллу в испании и детей в лондон на учебу отправить и на отдых на мальдивских островах еще осанется с рыбками поплавать
кошки родятсятарифы поднимают.
петро изначально был на передовой борьбы с коррупцией.
он и бабло в панаме спецом сразу прикопал, шоб антикоррюпционеры хреновы не могли им его попрекать.
петро это кремень с коррупцией.
петро это честь и совесть.
это аксиома.
" порох проект внес" - авжеж вніс, а коли вніс? - Коли дупутати вже свій внесли.
"добазарился с депутатами" - авжеж добазарився, яким чином? - Та МВФ пригрозив чергового траншу не давати.
І такі всі його, пороха, досягнення - коли у вугол загонять, яйця зажмуть, руки викрутять, тоді й робить щось. І так робить, що краще б не робив.
Чи порошенківський закон без правок пройшов? - Отож.
Отже, Прох щось робить тільки тоді, коли подальше затягування призведе до репутаційних та/або комерційних втрат.
борец ты наш, антикоруппционный.
В общем - наебывать инвесторов становиться все сложнее!
Наблюдаем за реакцией.
И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? И нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет. Не зря же Порошенко называют гарантом коррупции.
реформа - це коли пенсія 1000000 євров, зарплата 2000000 євров, податки платить тільки син Порошенка, а хліб коштує 20 копійок.
Так шо не треба тут свої провокаційні питання твітити!
UkrinformПодлинная учетная запись @UKRINFORM 32 мин.32 минуты назад
Нацбанк подав проти Коломойського нові позови на 10 мільярдів https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2478298-nacbank-podav-proti-kolomojskogo-novi-pozovi-na-10-milardiv.html …
Зачем ему себя чувствовать хозяином в Украине, если он себя может чувствовать хозяином везде?
9. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.
А вот по этому поводу полная тишина.
Дмитро Корчинський
41 хв ·
Як кажуть, 14 червня Нацрада з питань телебачення й радіомовлення буде розглядати продовження ліцензії рупору кремлівської пропаганди Інтеру.
Гадаю, нам всім треба прийти до офісу Нацради (на розі Хрещатика й Прорізної) й допомогти відмовити Інтеру у продовженні ліцензії.
Беріть з собою каву, сорокасантиметровий шматочок арматури й трошки бензину.
До зустрічі!
с доходами простых судей эти будут сидеть на золотых тронах 28 метров в высоту и вершить правосудие молниями внеземных технологий, ну а херли, с таким профитом даже инопланетяне поймут что их жизнь говно, Спец суд для супер ворюг из спец судей которые осуществляли правосудие при кучмоющеяныкопете?
Тормозил как мог
Но это тоже 'ничего страшного'. Впереди ещё годы комиссий, отборов, набора сотрудников.
А между тем, Роберт Де Ниро сегодня со сцены сказал: Fuck Trump (c)
Ваш дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш.