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 Политика Украины
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Все про:закон (2457) Порошенко (14940) Антикоррупционный суд (255)

 Порошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве и подписал данный документ.

"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд начнет слушать первые дела в декабре этого года - январе следующего, - Холодницкий

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070846
 
   
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как же он сопротивлялся,ворюга бессовестная
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так и знал что зрадоепы примажутся. порох проект внес, добазарился с депутатами чтобы закон не валили, а оказывается это его кто-то заставил.
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А свиноёпам хоть ссы в глаза... Поросенко упирался как мог, его в этот АКС тыкали мордой чуть ли не год, но нет конечно же это он "по своей реформаторской воле" давным-давно задумал.
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он не упирался а готовился, чтобы все прошло гладко. а зрадоепы волали дафай, нап прямо завтра нада, пох что принять и как, лишь бы побыстрее.
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Они уже забыли, что Будка чорти сколько сабботировала принятие закона об антикоррупционном суде под разными предлогами, пока депутатам пришлось не отозвать свой проект, чтобы Офшорник внёс свой и чорти сколько ждать пока он его напишет и подаст в Раду.
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Вместе с тем эксперты раскритиковали ряд положений законопроекта № 6011 авторства Оксаны Сыроид (внефракционная), Егора Соболева ("Самопоміч"), Ивана Крулько ("Батьківшина"), Сергея Лещенко, Светланы Залищук и Мустафы Найема (Блок Петра Порошенко), обратив внимание на недопустимость политизации процесса назначения судей и необходимость соблюдения Конституции во время процедур отбора.

Эксперты призвали президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время представить свой проект закона об антикоррупционных судах, который должен основываться на рекомендациях комиссии.
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Какие эксперты, конкретно? С липецкой кондитерской мануфактуры?
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конкретно - эксперты венецианской комиссии на пленарном заседании 6 октября по законопроектам № 6011 и № 6529
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В любом деле, в любых договорах и в где бы ни был соевый---обязательно присутствует вонь и подтекст кидалова и лохотрона. Рас подписал---значит ипоганил и обосрал.
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Кому вообще, кроме Сытника, Лещенка и друзей-побратимов этот суд нужен. Явно никто не будет бороться с коррупцией и дальше, даже аудит вряд ли поможет, опять успеют выгодно "договориться" . А вот тема для шума выбрана явно отличная, так и внимание регулярно к себе привлечь можно и видимость бурной деятельности создать
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хехе "порох добазарился с депутатами" деградация рулит,
еще недавно он орал что Украине не нужен антикоррупционный суд,
пока американцы не подержали его за вымя
https://www.youtube.com/watch?v=h_knQISUvjQ
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>Создание Антикоррупционного суда в Украине займет очень много времени
вот что он сказал, а зрадоепы требовали немедленно.
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Кацапе , твоя брехня нікого не цікавить ! Закон є , підписаний президентом , от все ...))
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4 года ворюга выкручивался,но загнали в угол и пришлось подписать,не помогла ты ему интернет путана,зря ваш гарем кормили 4 года Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 8500 Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 8500
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ты видео посмотри болезненный 01:09,твой кумир порошенко заявляет что может в течении месяца создать антикоррупционную палату,которая будет ему подчинятся
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вам про суд, а вы про палату. захотели суд - ну так пришлось подождать, сказали же что небыстро.
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петину палату за месяц,а независимый суд за 100 лет,
мы захотели суд,а тебя и петю и так все устраивало,такой большой Украинский бюджет на все хватит и на виллу в испании и детей в лондон на учебу отправить и на отдых на мальдивских островах еще осанется с рыбками поплавать Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 3143 Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 3143
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Это точно, быстро только кошки родятся тарифы поднимают.
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А про то что такой суд есть только в Уганде и Конго(как будто мы чем-то лучше) - это к чему вообще было сказано по твоей версии?
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не.
петро изначально был на передовой борьбы с коррупцией.
он и бабло в панаме спецом сразу прикопал, шоб антикоррюпционеры хреновы не могли им его попрекать.
петро это кремень с коррупцией.
петро это честь и совесть.
это аксиома.
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Ги.
" порох проект внес" - авжеж вніс, а коли вніс? - Коли дупутати вже свій внесли.
"добазарился с депутатами" - авжеж добазарився, яким чином? - Та МВФ пригрозив чергового траншу не давати.
І такі всі його, пороха, досягнення - коли у вугол загонять, яйця зажмуть, руки викрутять, тоді й робить щось. І так робить, що краще б не робив.
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проект "депутатов" пришлось отзывать так как его не одобрила венецианская комиссия
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Не в цьому питання, одобрила не одобрила. Порох тицьнув свій закон тоді, коли дупутатський вже був у Раді. і міг бути відредагований на читаннях з урахуванням зауважень ВК. Чи нетак?

Чи порошенківський закон без правок пройшов? - Отож.

Отже, Прох щось робить тільки тоді, коли подальше затягування призведе до репутаційних та/або комерційних втрат.
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законопроект внесен после хорошего подсрачника пороХЛУ с Запада ))
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Ворюги бессовестные , это те , которые в своё время орали "Донбасс не слышат " , а теперь сидят на Грушевского 5 , а не в родном Донбассе .
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Мир сошёлся прям на этом антикоррупционой суде, как-то не вериться что будет реальные результаты. Переедут с одного места в другое своих ручных судей и будут далее прикрывать дела друзей-товарищей
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ай да, петя, ай да, маладец.
борец ты наш, антикоруппционный.
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Суд погоды не сыграет, тем более что все те же лица друзя-товарищи антикоррупционеров будут присутствовать в структуре. В очередной раз на создании новой струцктуры просто захотели попиариться политики
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Он шо на встречу с студентами законопроект тащил? Чы просто по привычке у кого-то из них ручку стрельнул, шоб в своей пасту не списывать
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Не будет никакого толка, этот суд будет самым коррумпированным.
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Теперь очередной миллиард баксов раствориться в каком-нибудь офшоре. Ах да, еще очередная кучка бисквитных получит хлебные должности ничего не делая.
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пусть фбр-набу покажет хоть один докумет что лярд пошел в оффшор.
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Гы... Насмешил... Пусть НАБУ хоть один документ покажет, что действительно закончили хоть одно расследование. Так что там, с бриллиантовыми прокурорами, ась?
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так я не говорю про засудили, пусть хотя бы покажут.
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калькулятор жадности... в зефирке мозгов... вибрировал
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Этот закон - еще не тот закон!
В общем - наебывать инвесторов становиться все сложнее!
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хорошо кацапня завывает Порошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде" - Цензор.НЕТ 3587.душевно так...
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Гарно , дійсно , завивають , як цуцики на старий місяць 😂👍
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А кто и за какие собирается содержать этот суд. Разве лишние есть у страны есть, или просто содержание антикоррупционых структур стало нынче в моде, понятное дело что всех друзей надо пристроить, но с коррупцией увы но тоже бы пора уже броться, а не помогать всеми силами ей расти
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я ж говорю,душевно...вчера о том что чоколат не хочет акс принимать,сегодня о том,что нафиг он нам впал,тот акс .разнообразие репертуара налицо.отсутствует полностью шаблон
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И вот прозвучало кодовое слово, Порошенко.
Наблюдаем за реакцией.


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Цікаво, яким чином виробився такий стійкий рефлекс в народних масах? )))
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Петю пнул Запад, пришлось принять закон об Антикоррупционном суде. Но надолго ли этого пинка хватит? и как часто его надо пинать чтобы оно хоть что-то делало?

И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? И нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет. Не зря же Порошенко называют гарантом коррупции.
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Один Спамс‏ @odinspam 1 мин.1 минуту назад

реформа - це коли пенсія 1000000 євров, зарплата 2000000 євров, податки платить тільки син Порошенка, а хліб коштує 20 копійок.

Так шо не треба тут свої провокаційні питання твітити!
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Ну что вы, реформа это когда у чинуш, судей, прокуроров, ментовских и армейских начальников огромные зарплаты и пенсии за счет пенсий рядовых украинцев. Когда менеджеры Нафтогаза кроме огромных зарплат имеют еще миллионные премии. Когда коррупционеры всех уровней чувствуют себя хозяевами в Украине. Спасибо Раде и Гаранту коррупции.
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а кто тебе рассказал что коррупционеры чувствуют себя хозяевами? вот этот например,чего чуствует?и разве в Украине?

Ukrinform‏Подлинная учетная запись @UKRINFORM 32 мин.32 минуты назад

Нацбанк подав проти Коломойського нові позови на 10 мільярдів https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2478298-nacbank-podav-proti-kolomojskogo-novi-pozovi-na-10-milardiv.html …

Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 9415
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Ну так он не миллионы украл, а миллиарды
Зачем ему себя чувствовать хозяином в Украине, если он себя может чувствовать хозяином везде?
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"как часто его надо пинать?" - щоразу, як зупиниться. А краще щодня для профілактики.
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Все уже попиарились? А теперь открываем сам законопроект №7440 и читаем в конце пункт 9:
9. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

А вот по этому поводу полная тишина.
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уже не законопроект,танюха...а закон Украины...ты его читала?отож.потому твоя зрада о законопроекте здесь ни к чему
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Чтобы этот принятый закон заработал какао-бобу нужно внести закон о создании акс. А вот термин его внесения шаловливыми ручками не указан. Стыдно, гыга, не читать офшорные законопроекты
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Переходишь на сайт Рады и читаешь уже принятый Закон именно с этим пунктом. Удачи!
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дай ссылочку...бо я неумеха.тоже почитать хочу Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 1552
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Количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
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Вона читати не вміє , тільки зписувати навчилася з методички 😀
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если бы меньше думали как прикрывать своих друзей-товарищей, то возможно уровень коррупции в стране хоть немного но уменшился. А так то святое окружение Пети никто не может тронуть, то на аактивистов золотых вечно глаза закроют
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золотые слова...а ты уже всех окружающих тебя коррупционеров тронул?шо до пети добрался?любитель быстрых решений?
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"А судьи кто"...(с) Жаль,що нема Чацкого,а то він би запитав...
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Выездное подписание закона. А шо в кабинете ремонт?))))
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просто это так...романтично.. Ну вот свадьбы ж бывают с выездной регистрацией. А тут - креативненько так... Надо было только арку с цветочками да тетку с лентой через всё...
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Можно было с собой какой-нибудь законишко в выныщувач взять. А потом забацать пост в Пейсбуке - закон мною подписан на высоте 10000 метров над уровнем моря! Во как!
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Одесский суд позволил мэру Труханову продолжать работать на занимаемой должности несмотря на привлечение к уголовной ответственности за коррупцию.Очень мило.
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просто кава, бутерброды и хорошее настроение уже не работают.... Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 3790

Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 3083 Дмитро Корчинський
41 хв ·

Як кажуть, 14 червня Нацрада з питань телебачення й радіомовлення буде розглядати продовження ліцензії рупору кремлівської пропаганди Інтеру.

Гадаю, нам всім треба прийти до офісу Нацради (на розі Хрещатика й Прорізної) й допомогти відмовити Інтеру у продовженні ліцензії.

Беріть з собою каву, сорокасантиметровий шматочок арматури й трошки бензину.

До зустрічі!
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воплями неудовлетворенных ольгинских зрадофаперов, удовлетворен
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пускай пукают, ветер в их сторону дует
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Под меморандумом с МВФ стоит подпись Порошенко под обязательствами начала работы Антикоррупционного суда с 1.01.2018 года.
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я не понял, что кроме антикоррупционного суда есть еще и высший антикоррупционный суд?
с доходами простых судей эти будут сидеть на золотых тронах 28 метров в высоту и вершить правосудие молниями внеземных технологий, ну а херли, с таким профитом даже инопланетяне поймут что их жизнь говно, Спец суд для супер ворюг из спец судей которые осуществляли правосудие при кучмоющеяныкопете?
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Добре хоч кляксу не поставив, і на тому спасибі.)
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Для этих целей надо за собой цельную антонину таскать.. Чтоб она такая сразу лызь - и все.
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соболев и ко хотели побыстрому пропихнуть свой проект, но его пришлось отзывать бо венецианская комиссия его не одобрила
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привыкли на публику лишь работать, вечно все у них под давлением. Сами антикоррупционеры лишь усложняют борьбу с коррупцией, но явно не пытаються бороться с ней
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Быстро подписал. Что хорошо, то хорошо...не поспоришь
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А шо делать(((
Тормозил как мог
Но это тоже 'ничего страшного'. Впереди ещё годы комиссий, отборов, набора сотрудников.
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Ожидаемо бурятских троллей много под этой новостью.
А между тем, Роберт Де Ниро сегодня со сцены сказал: Fuck Trump (c) Порошенко підписав Закон "Про Вищий антикорупційний суд" - Цензор.НЕТ 791
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Вот создадут очередную структуру и что? Прям заживем в самой честной стране, при этом будем дальше закрывать глаза на друзей-товарищей с окружения Президента, на бессмысленный пиар Сытника по любому поводу да и на бестолковые расследование НАБУ, которые всплывают так же быстро как и тонут
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Вообще, если смотреть на вещи объективно, то женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. А что касается внешнего вида - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Ваш дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш.
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даже нож может быть средством спасения в руках хирурга или средством убийства в руках у киллера. Доктора от киллера можно по разделяемой ими идее отличить. А вот у нынешнего подписанта идеи нет, безыдейный он, ну или просто скрывает. Представьте себе последствия такой скрытности в ситуации, когда подписывают такие законы.
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Подивимось які тепер придумає Ситник відмазки для того щоб виправдати особисту бездіяльність
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде"
 
 
 
 
 
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