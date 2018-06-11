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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Богомолец Ольга (87) здоровье (1164)

 Мы подали законопроект, который значительно улучшит эпидемиологическую ситуацию в Украине, - Богомолец

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8464, который должен улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила один из авторов документа, народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"По моему убеждению, безопасность и качество продуктов для граждан должна быть гарантирована государством. Поэтому вместе с коллегами мы разработали и зарегистрировали комплексный законопроект №8464, который станет эпохальным и приведет к коренному изменению ситуации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в Украине", - написала Богомолец.

По ее словам, этим законопроектом вносятся изменения в 39 законов и кодексов Украины с тем, чтобы восстановить государственный контроль за качеством питания и питьевой воды.

"Так, создавать и утверждать государственные медико-санитарные нормативы и правила теперь будет Минздрав, исходя из интересов безопасности здоровья граждан. Осуществлять государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия будут центральные органы власти с соответствующими полномочиями. Власти также теперь наделяются четко прописанными полномочиями по организации дополнительных противоэпидемических прививок, возможности обеспечения иммунобиологическими препаратами в экстренном порядке т.д. ", - пояснила депутат.

Она отметила, что законопроект №8464 устраняет ряд конфликтов интересов, ликвидирует дублирование функций различных ведомств, упорядочивает государственный контроль над безопасностью жизни и здоровья граждан и позволяет создать в Украине эффективную систему предупреждения эпидемий и вспышек опасных болезней.

"Авторский коллектив законопроекта - 21 депутат из всех парламентских фракций. Его согласовал Минздрав и поддержало правительство, и он должен быть признан неотложным. Можно не сомневаться, что уже в ближайшее время законопроект будет принят парламентом, а украинцы получат современный эффективный инструмент защиты их жизни и здоровья. Принятие этого закона станет еще одним шагом к достижению моей цели - продления средней продолжительности жизни украинцев до 80 и более лет ", - уверена Ольга Богомолец.


Напомним, что с момента ликвидации санитарно-эпидемиологической службы в мае 2017 года в Украине ни одна инстанция не занимается контролем качества пищевых продуктов. После ликвидации СЭС в стране участились случаи пищевого отравления, иногда - со смертельным исходом.

Источник: https://censor.net.ua/n3070842
 
 
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Богомолець це представник медичної мафії, її потрібно гнати з парламенту і перевіряти її науковий рівень, чи дійсно вона є фахівцем з медицини, чи їй намалювали дисертацію інші люди!
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Богомолец просто очень любит деньги,типичный пересичный украинец попавший к корыту
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Це стає для політиків в Україні катастрофічно невигідною особливістю! Можуть і посадити за політичну корупцію! Наступний Президент Гриценко, посадить за корупцію аж бігом! Він вже пообіцяв посадити порошенка, турчинова, яценюка, всю банду януковича та скорше за все більшу половину фракції Батьківщина.
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"Посадити" не входить до компетенції Президента. На це є судова гілка влади. Ми подали законопроект, який суттєво поліпшить епідеміологічну ситуацію в Україні, - Богомолець - Цензор.НЕТ 3179
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Всем проходить диспансеризацию и лечение в косметической лечебнице им Богомолец ?
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ТАка кормушка и безхозная, непорядок!
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Неотложный поиск кормовой базы для чиновничества в и вокруг Минздрава
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Maдам, вы столько лет занимаетесь государственной деятельностью на медицинском поприще.
Как так получилось что население оказалось непривитым против кори (и ещё массы болезней) ? Это ведь не оплошность одного года; тут на Супрун вам наехать не удастся.
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Бациллы и вирусы они такие, сразу все испугались Закона.
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Примите 100 законов - пусть сдохнут все эпидемии! Ми подали законопроект, який суттєво поліпшить епідеміологічну ситуацію в Україні, - Богомолець - Цензор.НЕТ 9396
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы подали законопроект, который значительно улучшит эпидемиологическую ситуацию в Украине, - Богомолец
 
 
 
 
 
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