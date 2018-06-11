 Российские пограничники не пропускают украинские автомобили, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, накопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

"Сегодня по состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка", находящегося напротив пункта пропуска "Гоптовка", не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины", - сказано в сообщении.

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Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.

Является ли это причиной - пока не известно. Ситуация отслеживается.