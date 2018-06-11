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Все про:Госпогранслужба (2839) граница (3023)

 Российские пограничники не пропускают украинские автомобили, - Госпогранслужба

Накопление и возврат транспортных средств наблюдается на российско-украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, накопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

"Сегодня по состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка", находящегося напротив пункта пропуска "Гоптовка", не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования, - Госпогранслужба

Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.

Является ли это причиной - пока не известно. Ситуация отслеживается.

Источник: https://censor.net.ua/n3070841
 
 
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Зеркальні санкції щодо російських автівок вже прийняті, чи МЗС та влада досі в коматозі? Взагалі кордон з росією потрібно закрити і перекопати протитанковими ровами кілька разів! Хай їздять через Білорусь!
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Чи є в країні кризовий центр, який оперативно реагує на ситуацію? Немає! Чотири роки війни в влада грає в піддавки з путіним! Досі немає цілодобового кризового центру який моніторить ситуацію та напрацьовує відповідні рішення! росіяни перекрили кордон, а ми не знаємо що нам робити, перекривати, не перекривати, що це нам дасть, які будуть втрати, що зміниться - на всі ці відповіді немає відповідей, ніхто не формулює ці питання і ніхто не шукає відповіді на ці питання! Влада бариги рошена повністю, повністю бездіяльна та нікчемна!
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У гауляйтерів не питають, гауляйтерам приказують.
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а зачем?ну завернула кацапня тех,кто ехал на мундиаль и правильно.нехай щастыть.
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нормальні люди туди не поїдуть.....
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надо русским фурам перекрыть транзит в Европу....
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они нормально через Беларусь проезжают, а нам азия и средняя азия закрыта
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в донецкой и луганских областях фронт и война,а в чениговской области фуры едут в россию,порошенко там вышиванку не забывает одевать ?
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Празнувати "Дно росії" можна тільки тим, хто за поребриком.
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Гады какие! Российские пограничники не пропускают украинские автомобили, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8265 Такого зверства не было на пропускных пунктах Вермахта и Красной армии, тогда можно было свободно заезжать в Рейх
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Не хер там шастать!!!! У нас война или празник для барыг?
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А ніякого чорта українським автомобілям їхати в кацапію.
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а водители на коленях пробовали просить? а вдруг... что уж там...
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главное,водилам при этом к кацапам нужной стороной повернуться...
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Ну не можуть такого робити торгові партньори ! )))
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На Украину давят комплексно": для чего Россия нагнала военные корабли в Азовское море 14:33 11.06.2018 0 комментариев
Крым

Россия разработала хитрый план для обеспечения аннексированного Крыма водой. В рамках которого и завела в Азовское море пять военных кораблей Каспийского флота РФ.
Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата для "Главреда".
Он напомнил, что до мая 2018 года у России в акватории Азовского моря имелись только корабли береговой охраны и пограничной службы РФ, которая входит в состав ФСБ. (У нас пограничная служба подчиняется министру внутренних дел, а в России - ФСБ.)
"Сейчас уже практически сформирована Азовская флотилия Военно-морского флота РФ. По нашим оценкам, она сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа "Шмель", переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа "Серна", тоже переброшенных из Каспийской флотилии РФ", - рассказал Клименко.
Два дня назад в Азовское море прибыли два ракетных корвета "Град Свияжск" и "Великий Устюг" тоже из Каспийской флотилии РФ. Эти два корвета вооружены ракетами "Калибр". "Это те самые корветы, которые в конце 2015 года выполняли первые стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по территории Сирии", - уточнил журналист.
По его словам, цель совершенно понятна.
"Это военно-морская группировка, которая может действовать в акватории Азовского моря против азовского побережья Украины. Безусловно, имеется связка между проблемой оккупированного Крыма и сегодняшней ситуацией на Донбассе. Эта связка существовала всегда, но сегодня она получила яркое проявление", - отметил Клименко.
Смысл в том, что в оккупированном Крыму назревает уже не проблема, а катастрофа с водой в связи с перекрытием в 2014 году Северо-Крымского канала, заявил эксперт.
"Что нужно сделать, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить в Крым? Нужно либо захватить Каховку - ведь именно там начинается Северо-Крымский канал, и именно там находится шлюз, главная дамба, откуда может осуществляться поставка днепровской воды в Крым. Или надо осуществить комплексное давление на Украину, чтобы украинские власти сами разблокировали поставку воды в Крым", - пояснил он.
Одним из элементов такого блокирования, по его словам, является уже осуществляемая блокада портов Бердянск и Мариуполь, а вторым - военная угроза: или вы открываете воду, или мы вас атакуем.

http://www.blackseanews.net/read/142051
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одна ,,Ольха" и нет корабля...лишь бы ракет хватило )))
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Вот и хорошо . Границу с рашей надо было закрыть 4 года назад . Сегодня на трассе Запорожье- Днепр видел джип с владимирскими номерами . Летел как сумасшедший из нашего Крыма к себе в орду . Думаю , что в салоне был мальчик , переживал , чтобы бандеровцы не распяли . Російські прикордонники не пропускають українські автомобілі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1512
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своим за пол цены продавать им видимо западло, ну пускай стухнет их сраный товар, кстати неплохо бы запилить статейку какие компашки торгут в рашке и не покупать их товары, кстати кто знает есть такой сайт
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские пограничники не пропускают украинские автомобили, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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