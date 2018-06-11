 Российские пограничники не пропускают украинские автомобили, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Так, накопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.
"Сегодня по состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.
Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка", находящегося напротив пункта пропуска "Гоптовка", не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины", - сказано в сообщении.
Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.
Является ли это причиной - пока не известно. Ситуация отслеживается.
Крым
Россия разработала хитрый план для обеспечения аннексированного Крыма водой. В рамках которого и завела в Азовское море пять военных кораблей Каспийского флота РФ.
Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата для "Главреда".
Он напомнил, что до мая 2018 года у России в акватории Азовского моря имелись только корабли береговой охраны и пограничной службы РФ, которая входит в состав ФСБ. (У нас пограничная служба подчиняется министру внутренних дел, а в России - ФСБ.)
"Сейчас уже практически сформирована Азовская флотилия Военно-морского флота РФ. По нашим оценкам, она сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа "Шмель", переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа "Серна", тоже переброшенных из Каспийской флотилии РФ", - рассказал Клименко.
Два дня назад в Азовское море прибыли два ракетных корвета "Град Свияжск" и "Великий Устюг" тоже из Каспийской флотилии РФ. Эти два корвета вооружены ракетами "Калибр". "Это те самые корветы, которые в конце 2015 года выполняли первые стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по территории Сирии", - уточнил журналист.
По его словам, цель совершенно понятна.
"Это военно-морская группировка, которая может действовать в акватории Азовского моря против азовского побережья Украины. Безусловно, имеется связка между проблемой оккупированного Крыма и сегодняшней ситуацией на Донбассе. Эта связка существовала всегда, но сегодня она получила яркое проявление", - отметил Клименко.
Смысл в том, что в оккупированном Крыму назревает уже не проблема, а катастрофа с водой в связи с перекрытием в 2014 году Северо-Крымского канала, заявил эксперт.
"Что нужно сделать, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить в Крым? Нужно либо захватить Каховку - ведь именно там начинается Северо-Крымский канал, и именно там находится шлюз, главная дамба, откуда может осуществляться поставка днепровской воды в Крым. Или надо осуществить комплексное давление на Украину, чтобы украинские власти сами разблокировали поставку воды в Крым", - пояснил он.
Одним из элементов такого блокирования, по его словам, является уже осуществляемая блокада портов Бердянск и Мариуполь, а вторым - военная угроза: или вы открываете воду, или мы вас атакуем.
http://www.blackseanews.net/read/142051