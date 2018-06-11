 Государственная авиационная служба до сих пор судится за своего экс-главу Антонюка

Решение суда обнародовано в ЕРСР, информирует Цензор.Нет.
Государственная авиационная служба уже пыталась отменить результаты проверки, которую проводило Национальное агентство по предупреждению коррупции. Речь шла о том, что Денис Антонюк, возглавляя ГАСУ, превышал служебные полномочия и злоупотреблял властью с тем, чтобы создать особо благоприятные условия для компании "Международных авиалиний Украины", где раньше работал.
Государственная авиационная служба не впервые обращается в суд с тем, чтобы признать незаконным сам факт проверки, по результатам которой были выявлены признаки злоупотребления.
Ранее похоже ходатайство отклонил Окружной административный суд Киева.
Последняя инстанция, куда ГАСУ может подать кассационную жалобу - Верховный Суд.
Напомним, Кабмин уволил Дениса Антонюка с должности председателя ГАСУ еще в 2015 году.