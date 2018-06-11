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Все про:авиация (1708) суд (20996) Антонюк (13)

 Государственная авиационная служба до сих пор судится за своего экс-главу Антонюка

Киевский апелляционный суд отказал Государственной авиационной службе в признании незаконным проверки, по результатам которой бывшему главе ГАСУ Денису Антонюку свое время инкриминировали лоббирование интересов авиакомпании МАУ.

Решение суда обнародовано в ЕРСР, информирует Цензор.Нет.

Государственная авиационная служба уже пыталась отменить результаты проверки, которую проводило Национальное агентство по предупреждению коррупции. Речь шла о том, что Денис Антонюк, возглавляя ГАСУ, превышал служебные полномочия и злоупотреблял властью с тем, чтобы создать особо благоприятные условия для компании "Международных авиалиний Украины", где раньше работал.

Государственная авиационная служба не впервые обращается в суд с тем, чтобы признать незаконным сам факт проверки, по результатам которой были выявлены признаки злоупотребления.

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Ранее похоже ходатайство отклонил Окружной административный суд Киева.

Последняя инстанция, куда ГАСУ может подать кассационную жалобу - Верховный Суд.

Напомним, Кабмин уволил Дениса Антонюка с должности председателя ГАСУ еще в 2015 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070836
 
 
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Це означає що Державіаслужба досі під контролем мафії, а вірніше Коломойського і влада досі не може з цим нічого зробити, бо влада нікчемна!
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А знаете что самое смешное? Денис до сих пор без работы. Все резюме рассылает, а ему не перезванивают Державна авіаційна служба досі судиться за свого екс-главу Антонюка - Цензор.НЕТ 9373
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосударственная авиационная служба до сих пор судится за своего экс-главу Антонюка
 
 
 
 
 
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