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Все про:Конгресс США (337) Путин (23904) США (13795) петиция (114) Богуцкая Лиза (1)

 Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей

Активистка Лиза Богуцкая написала в Конгресс США петицию с требованием признать Владимира Путина военным преступником.

Текс петиции и линк на нее на сайте Белого дома Богуцкая опубликовала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу Американский Конгресс признать Президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником и судить его в Международном военном трибунале за преступления против мира, за то, что он развязал и продолжает военную агрессию против Украины, Грузии и Сирии, нарушая международные договоренности о неприкосновенности границ, преступлений против человечности, уничтожении, порабощении и преследовании гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях, по политическим, расовым и религиозным мотивам. Я прошу признать Путина военным преступником за пытки украинских граждан на оккупированных территориях, которые были взяты Российской Федерацией в заложники, осуждены и отбывают сроки в российских тюрьмах", - говорится в петиции Богуцкой.

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"Друзья. Спасибо вам большое, что вы поддержали Петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступником. За месяц нам надо собрать 100 000 голосов. Нас пока мало. И многие не до конца проводят процедуру подписания. Когда вы заходите на сайт Петиций в Белый Дом, справа есть три окошка, где вы указываете фамилию, имя и свой E-mail. Вам на почту придет ссылка о том, что вашу подпись увидели. Вам нужно на эту ссылку нажать, чтобы закончить процедуру подписания. Иначе ваш голос через 48 часов будет считаться недействительным. Т.е.,нажимая на присланную вам на почту ссылку, вы подтвеиждаете свой голос", - добавила Богуцкая.

Подписать петицию на сайте Белого дома можно по ссылке.

Полный текст петиции Елизаветы Богуцкой можно найти по ссылке.

Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей 01
Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей 02
Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей 03

Источник: https://censor.net.ua/n3070834
 
   
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Єдиним хто не побоявся путіна виявилась переселенка з Криму! Ось така в нас влада!
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есть сомнения,что власть порошенко наша,все ее действия говорят об обратном
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Уверен что за неделю еще больше подписей соберется
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там не рукописная, а запонить имя-фамилия, и элетронный адрес. На этот адрес придет письмо, кликнуть там где надо.
заходите на сайт
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Спасибо за ссылку, ненавижу эту мразь ботоксную
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А хіба її розглянуть, якшо автор не є громадянином США і левова частка голосів надійшла з-зі кордону?
Ввечері зайду, подивлюся, які там правила.
Буде дуже прикро якщо це просто тупий піар зрадогонки.
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Я свій підпис поставив, жодного питання про громадянство під час реєстрації аккаунта не побачив.
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You've successfully signed the petition below. Your signature has been verified and counted.
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Якби мали намір визнати, то і петицій би не знадобилось.
Не буде цього, не при житті путлера
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Для тех, кто не умеет пользоваться гугл-транслейтом, то есть для порохоботов Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей - Цензор.НЕТ 7662
1. Имя
2. Фамилия
3. адресс своего почтового ящика, куда прийдет подтверждение
4. заходим в свой почтовый ящик, кликаем по ссылке с текстом Confirm your signature by clicking here.
5 Все
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еще петиция нужно,что бы конгресс официально путина признал хуйлом
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так ото стецьки, замість того, щоб злизувати шоколад мали б сидіти на сайтах Голландії, Австралії, Малазии и упорно агитировать людей. Но, им ни ума не образования для єтого не хватает.
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они скорее всего для этого и создавались. Но стець и рошен решили использовать для своего пиара
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уже было в 2014.какая-то петиция про рашку-террорист, потом за летальное оружие...
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Обязательно подставьте свою подпись под єтой петицией! Я прошел несложную процедуру регистрации за 2-3 минуты, и за эти несколько минут число подписей увеличилось с 1037 до 1058.

PS Подозреваю, что мой голос был засчитан дважды - сначала в гостевом режиме, до создания аккаунта, а потом - уже после создания аккаунта. На всякий случай, приношу извинения перед Конгрессом.
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Путина за Беслан и Норд-Ост не пустят даже в Ад, его будут ненавидеть столетиями как Сталина и Гитлера
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Лиза Богуцкая написала петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступником
Петицію про визнання Путіна військовим злочинцем зареєстровано на сайті Білого дому. Для її розгляду Конгресом США необхідно 100 тис. підписів - Цензор.НЕТ 9020 Друзья. Я сегодня сделала то, что не сделал ни один политик в Украине за 4 года войны. Я написала Петицию в Конгресс США о признании Президента РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) Владимира Путина военным преступником. Нам с Вами Сайт с петицией--https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
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Sign This Petition
Needs 98,941 signatures by July 10, 2018 to get a response from the White House
1,059 SIGNED
100,000 GOAL
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Странно, было 1059 (лайков Петицію про визнання Путіна військовим злочинцем зареєстровано на сайті Білого дому. Для її розгляду Конгресом США необхідно 100 тис. підписів - Цензор.НЕТ 7494 ), проголосовал успешно, но 1059 осталось по прежнему.
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"Когда вы заходите на сайт Петиций в Белый Дом, справа есть три окошка, где вы указываете фамилию, имя и свой E-mail. Вам на почту придет ссылка о том, что вашу подпись увидели. Вам нужно на эту ссылку нажать, чтобы закончить процедуру подписания. Иначе ваш голос через 48 часов будет считаться недействительным. Т.е.,нажимая на присланную вам на почту ссылку, вы подтвеиждаете свой голос", - добавила Богуцкая.Источник: https://censor.net.ua/n3070834
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так и сделал, письмо пришло, ответил по ссылке, пишет, сто ваш голос успешно зачтён, а количество проголосовавших не меняется.
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Если в почтовом ящике не подтвердите свой голос в теч. 48 часов, то и голос свой не увидите.
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Дословно: "You've successfully signed the petition below. Your signature has been verified and counted."
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Где можно посмотреть, сколько уже натикало вместе со мной?
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https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal.
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зачем обманывать людей? эти все подписи о том чтобы Лизе Богутской Белый дом хоть что-то ответил, а не о признании и тем более каких-то действий с этим связанных, при этом ответ может быть любым, скорее всего "мы рассмотрим, спасибо"
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и в США как и любой другой нормальной стране признать преступником может только суд, это не делается по мановению палочки президентской администрации
поэтому и ответ будет "обращайтесь в суд(ы), в том числе международные, спасибо за сигнал"
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разумеется, но меня и других сознательно (или несознательно) вводят в заблуждение, проголосуй мол и признают преступником, еще и судить будут, не признают и не будут, не так это делается
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-×уйЛ0...Вподовж стіни вже стоїть довгий диван, біля його стіл і декілько стульців і всі електричні. Оберай сам тобі білий чи червоний. Чи влягайся одразу на диван, бо по теліку тебе буде видно на весь твій гомосячій зріст кацапсіна срузьк0гаварячяа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей
 
 
 
 
 
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