 Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей

Текс петиции и линк на нее на сайте Белого дома Богуцкая опубликовала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу Американский Конгресс признать Президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником и судить его в Международном военном трибунале за преступления против мира, за то, что он развязал и продолжает военную агрессию против Украины, Грузии и Сирии, нарушая международные договоренности о неприкосновенности границ, преступлений против человечности, уничтожении, порабощении и преследовании гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях, по политическим, расовым и религиозным мотивам. Я прошу признать Путина военным преступником за пытки украинских граждан на оккупированных территориях, которые были взяты Российской Федерацией в заложники, осуждены и отбывают сроки в российских тюрьмах", - говорится в петиции Богуцкой.

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"Друзья. Спасибо вам большое, что вы поддержали Петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступником. За месяц нам надо собрать 100 000 голосов. Нас пока мало. И многие не до конца проводят процедуру подписания. Когда вы заходите на сайт Петиций в Белый Дом, справа есть три окошка, где вы указываете фамилию, имя и свой E-mail. Вам на почту придет ссылка о том, что вашу подпись увидели. Вам нужно на эту ссылку нажать, чтобы закончить процедуру подписания. Иначе ваш голос через 48 часов будет считаться недействительным. Т.е.,нажимая на присланную вам на почту ссылку, вы подтвеиждаете свой голос", - добавила Богуцкая.

Подписать петицию на сайте Белого дома можно по ссылке.

Полный текст петиции Елизаветы Богуцкой можно найти по ссылке.





