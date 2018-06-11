 Петиция о признании Путина военным преступником зарегистрирована на сайте Белого дома. Для ее рассмотрения Конгрессом США необходимы 100 тыс. подписей

Текс петиции и линк на нее на сайте Белого дома Богуцкая опубликовала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прошу Американский Конгресс признать Президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником и судить его в Международном военном трибунале за преступления против мира, за то, что он развязал и продолжает военную агрессию против Украины, Грузии и Сирии, нарушая международные договоренности о неприкосновенности границ, преступлений против человечности, уничтожении, порабощении и преследовании гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях, по политическим, расовым и религиозным мотивам. Я прошу признать Путина военным преступником за пытки украинских граждан на оккупированных территориях, которые были взяты Российской Федерацией в заложники, осуждены и отбывают сроки в российских тюрьмах", - говорится в петиции Богуцкой.
"Друзья. Спасибо вам большое, что вы поддержали Петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступником. За месяц нам надо собрать 100 000 голосов. Нас пока мало. И многие не до конца проводят процедуру подписания. Когда вы заходите на сайт Петиций в Белый Дом, справа есть три окошка, где вы указываете фамилию, имя и свой E-mail. Вам на почту придет ссылка о том, что вашу подпись увидели. Вам нужно на эту ссылку нажать, чтобы закончить процедуру подписания. Иначе ваш голос через 48 часов будет считаться недействительным. Т.е.,нажимая на присланную вам на почту ссылку, вы подтвеиждаете свой голос", - добавила Богуцкая.
Подписать петицию на сайте Белого дома можно по ссылке.
Полный текст петиции Елизаветы Богуцкой можно найти по ссылке.
заходите на сайт
Ввечері зайду, подивлюся, які там правила.
Буде дуже прикро якщо це просто тупий піар зрадогонки.
Не буде цього, не при житті путлера
1. Имя
2. Фамилия
3. адресс своего почтового ящика, куда прийдет подтверждение
4. заходим в свой почтовый ящик, кликаем по ссылке с текстом Confirm your signature by clicking here.
5 Все
PS Подозреваю, что мой голос был засчитан дважды - сначала в гостевом режиме, до создания аккаунта, а потом - уже после создания аккаунта. На всякий случай, приношу извинения перед Конгрессом.
Друзья. Я сегодня сделала то, что не сделал ни один политик в Украине за 4 года войны. Я написала Петицию в Конгресс США о признании Президента РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) Владимира Путина военным преступником. Нам с Вами Сайт с петицией--https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
Needs 98,941 signatures by July 10, 2018 to get a response from the White House
1,059 SIGNED
100,000 GOAL
поэтому и ответ будет "обращайтесь в суд(ы), в том числе международные, спасибо за сигнал"