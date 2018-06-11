 Молдова, как никто другой, понимает, с чем вам пришлось столкнуться, - министр обороны Стурза заявил о поддержке Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 11 июня, заявил Министр обороны Молдовы господин Еуджен Стурза во время встречи с главой украинского оборонного ведомства.

"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине и выступает за скорее разрешения кризиса, сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

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"Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - добавил Стурза.