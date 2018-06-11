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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5229) Одесса (4975) территориальная целостность (126) Полторак (971) Стурза (1)

 Молдова, как никто другой, понимает, с чем вам пришлось столкнуться, - министр обороны Стурза заявил о поддержке Украины

Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 11 июня, заявил Министр обороны Молдовы господин Еуджен Стурза во время встречи с главой украинского оборонного ведомства.

"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине и выступает за скорее разрешения кризиса, сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры обороны Украины и Молдовы обсудили сотрудничество с НАТО, а также вопросы противодействия гибридным угрозам

"Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - добавил Стурза.

Источник: https://censor.net.ua/n3070829
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
нам бы следовало удушить ПМР экономически, но не при этом презе....
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та да...при кучме душили-душили,при ющенке душили-душили,при хаме душили-душили...вот придет йуляха-она и задушит.хихиканьем с хуйлом
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кто там что душил??? Корчинский с АК???....
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Молдова сама ничего там не душит и ведет полноценную торговлю с ПМР. В этой ПМР половина граждане Молдовы, а остальные либо граждане Украины, либо расии.
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опять цигане виноваты???, а то что там идет весь наш кантрабас - так это в порядке вещей?? и то что кацапский нарыв прямо в прорусской одесской области в подбрющье Украины нам наплевать на это???
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Я к тому что не нам лезть во внутренние разборки Молдовы и ПМР, тем более что Молдова сама не блокирует их и не просит оказывать содействия. А для борьбы с контрабасом есть другие меры, а не экономическое удушение как ты предлагаешь. У нас с Венгрией, Польшей и Словакией тоже общая граница и куча контрабаса, тоже предлагаешь их душить? Хватит ныть и искать зраду там где ее нет вонючка кгбшная.
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мы должны молдаванам за наших добровольцев в ПМР - так тебе доходит???
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Еще раз повторяю мы не должны односторонее блокировать и душить без на то просьбы от самой Молдовы. У них есть специальная группа урегулирования конфликта с ПМР и до сих пор идут переговоры и нам просто незачем туда вмешиваться сейчас. Те наши солдаты удачи были там по своей воле и думали что защищают украинскую часть населения от агрессивной румынизации, о чем уже давно пожалели.
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вот именно ДОЛЖНЫ!, давить этот русский мозоль для решения НАШИХ интересов на Востоке, в Крыму и наших политзаключенных!!!
не пустил укр фуру? хер вам а не самолет в ПМР!
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господи..где вас таких упоротых вышиватников разводят???
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бла бла бла
а Принестровеье перекрыли?Нет,бла бла бла
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Молдова - то да.
А вот если б мир не всрался перед карликом 10 лет назад, в Грузии, сколько тысяч жизней было бы сегодня спасено!
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Мир,а Украина не мир?Что то не помню,что бы в Грузию добровольцы ехали из Украины или дипотношения с россией разорвали,Украина так же промолчала,как и весь мир
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За засудження агресії Росії голосували тільки депутати «Нашої України». Блок Юлії Тимошенко, «Партія регіонів», комуністи і Блок Литвина або утримувалися від голосування, або голосували проти.
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та ладно, в 90-е Арго в Абхазии, 08.08.08 те же Буки продали, обучили персонал, то же Ющь тяфкал, чтоб ЧФ почмырить.... за 5ть дней просто не успели добровольцы махнуть...
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А что по этому поводу думает тов. Додон, извиняюсь за выражение.
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Додон свадебный генерал который может только кукарекать, в Молдове президент это чисто номинальная должность. До Додона президента там вообще не было много лет, другое дело что в Молдове тоже есть куча дебилов проголосовавших за него.
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Додон избран 26% голосами населения. Низкая явка. молодежь до 25 лет явились только 10%.

Выбирать было не из кого - Мая, зашкваренная участием в проворовавшемся Правительстве казнократов-лжеевропейцев и лже-Царь Пуйловцев Додон.

явка старперов >70лет и "русскоязычных" районов зашкалила и Додон получил от маразматиков и ДодонОвцев- патриотов русского мира 85-95% голосов.
По сути Додон избран голосами гагаузов и приднестровцев, которых КТО-ТО массово свозили на выборы автобусами.

Кишинев, где население разборчиво и имеет некий иммунитет к ТВ-дибилизатору голосовал вот так:

Молдова, как никто другой понимает, с чем вам пришлось столкнуться, - министр обороны Стурза заявил о поддержке Украины - Цензор.НЕТ 2856
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Да я знаю что в молдове молодежь не за русню и что здравомыслящих тоже много. Но что есть то есть, 26 процентов ваты это немало и у нас таких хватает до сих пор. Идет 4 год войны а им все еще нужно доказывать что на нас напала их любимая роисся.
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На словах одне, а на ділі, зовсім друге... Не так давно сам Додон, чи як його там ну ви зрозуміли, їздив 9 травня на гей парад в Мокву і приймав безпосередню участь у шоу мерців. Так, як сприймати подібні заяви ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолдова, как никто другой, понимает, с чем вам пришлось столкнуться, - министр обороны Стурза заявил о поддержке Украины
 
 
 
 
 
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