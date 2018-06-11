 Молдова, как никто другой, понимает, с чем вам пришлось столкнуться, - министр обороны Стурза заявил о поддержке Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 11 июня, заявил Министр обороны Молдовы господин Еуджен Стурза во время встречи с главой украинского оборонного ведомства.
"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине и выступает за скорее разрешения кризиса, сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.
"Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - добавил Стурза.
не пустил укр фуру? хер вам а не самолет в ПМР!
а Принестровеье перекрыли?Нет,бла бла бла
А вот если б мир не всрался перед карликом 10 лет назад, в Грузии, сколько тысяч жизней было бы сегодня спасено!
Выбирать было не из кого - Мая, зашкваренная участием в проворовавшемся Правительстве казнократов-лжеевропейцев и лже-Царь Пуйловцев Додон.
явка старперов >70лет и "русскоязычных" районов зашкалила и Додон получил от маразматиков и ДодонОвцев- патриотов русского мира 85-95% голосов.
По сути Додон избран голосами гагаузов и приднестровцев, которых КТО-ТО массово свозили на выборы автобусами.
Кишинев, где население разборчиво и имеет некий иммунитет к ТВ-дибилизатору голосовал вот так: