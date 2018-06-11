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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5229) Молдова (931) Одесса (4975) Приднестровье (393) Полторак (971)

 Министры обороны Украины и Молдовы обсудили сотрудничество с НАТО, а также вопросы противодействия гибридным угрозам

Сегодня, 11 июня, в Одессе состоялась официальная встреча Министра обороны Украины Степана Полторака с Министром обороны Молдовы г-ном Еудженом Стурзой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в ходе встречи министры обороны согласовали приоритеты дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

В первую очередь, речь идет о проведении совместных учений, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с НАТО и отдельными союзниками, развитие сотрудничества на уровне штабов видов вооруженных сил двух государств, взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества и улучшения динамики партнерства между высшими военными учебными заведениями.

В частности, Министр обороны Украины отметил, что сейчас сложились тесные отношения между Одесской военной академией и военной академией Национальной Армии Республики Молдова имени Александру чел Бун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена опытом по противодействию целостному спектру гибридных угроз и дальнейшее сотрудничество в вопросах реформирования вооруженных сил двух стран.

"Считаю, что сегодняшняя встреча имеет важное значение для региональной безопасности и обороны. Ведь Украина и Молдова имеют общие вызовы и угрозы", - отметил во время переговоров генерал армии Украины Степан Полторак.

В частности, Министр обороны Украины отметил, что Российская Федерация продолжает гибридную агрессию на Донбассе, увеличивает ударный военный потенциал в Крыму, дестабилизирует Черноморско-Азовский регион, непростая ситуация сложилась и в Приднестровье. Группировка, которая находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, является угрозой и для Украины, и для Молдовы.

Источник: https://censor.net.ua/n3070825
 
 
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Переговори молдована з Молдови та молдована Полторака з Бесарабії проходили рідною для них молдовською мовою! Потім молдаван Полторак докладе про результати переговорів молдовану рошену, який теж вільно володіє молдовською!
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Когда будет освобождён Тирасполь? Не время болтовни, парадов и манёвров.
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і хто це кацапських ординців запускає у Придністров'я ...а потім плаче на весь світ що орда Крим з Донбасом відібрали ...лицемірні ублюдки ...
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хм.. а НАТО хоть в курсе что вы его там "обсуждаете" и "принуждаете к сотрудничеству"?!
Делайте реформы и не показушные и НАТО само подтянется с предложением к вам..идиоты
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то йобики решают вступать али не вступать Украине в НАТО ,то молдаване "натовскую руку помощи "протягивают...с такими решалами Укрине не светит свет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистры обороны Украины и Молдовы обсудили сотрудничество с НАТО, а также вопросы противодействия гибридным угрозам
 
 
 
 
 
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