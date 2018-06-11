 Министры обороны Украины и Молдовы обсудили сотрудничество с НАТО, а также вопросы противодействия гибридным угрозам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в ходе встречи министры обороны согласовали приоритеты дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

В первую очередь, речь идет о проведении совместных учений, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с НАТО и отдельными союзниками, развитие сотрудничества на уровне штабов видов вооруженных сил двух государств, взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества и улучшения динамики партнерства между высшими военными учебными заведениями.

В частности, Министр обороны Украины отметил, что сейчас сложились тесные отношения между Одесской военной академией и военной академией Национальной Армии Республики Молдова имени Александру чел Бун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена опытом по противодействию целостному спектру гибридных угроз и дальнейшее сотрудничество в вопросах реформирования вооруженных сил двух стран.

"Считаю, что сегодняшняя встреча имеет важное значение для региональной безопасности и обороны. Ведь Украина и Молдова имеют общие вызовы и угрозы", - отметил во время переговоров генерал армии Украины Степан Полторак.

В частности, Министр обороны Украины отметил, что Российская Федерация продолжает гибридную агрессию на Донбассе, увеличивает ударный военный потенциал в Крыму, дестабилизирует Черноморско-Азовский регион, непростая ситуация сложилась и в Приднестровье. Группировка, которая находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, является угрозой и для Украины, и для Молдовы.