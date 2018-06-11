 Депутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в Твиттере сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира в резолюции по правам человека в России, которую должны принять 14 июня", – написал Йозвяк.
Rikard Jozwiak@RikardJozwiak
The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea
Накануне украинская правозащитница Мария Томак сообщила, что в Европарламенте будут проходить дебаты по резолюции относительно ситуации с правами человека в России, где голодает украинский режиссер Олег Сенцов.
В апреле 60 членов Европейского парламента поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.
Пиши не только про газопровод, но и то, что они против высылки азюлянтов, за воссоединение семей, против квот на приём этих бородатых баранов. Одна мразь на днях изнасиловала и убила девочку. Это был не твой ребёнок? Жалко
Ее соперники по группе выглядят так:
Саудовская Аравия - 67;
Египет - 45;
Уругвай - 14 место...
По ходу драть будут Немытую, аж куфайка задымится!
Кста, в этом рейтинге Украина занимает 35 место...
· 2 год ·
Сегодня InformNapalm на основе рисунков Андрея Ермоленко выпустил 30-секундное видео с призывом бойкотировать ЧМ2018. Если это видео наберет 100 000 просмотров за 3 дня - то выйдет в тренды ютуб накануне начала ЧМ2018.
Просим распространить, если солидарны с нами.
Приєднуйтесь до бойкоту ЧС-2018 в Росії!
https://www.youtube.com/watch?v=5MP9h0prJrU&feature=em-uploademail
Ставим лайки под видео в YouTube!