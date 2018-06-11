 Депутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в Твиттере сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира в резолюции по правам человека в России, которую должны принять 14 июня", – написал Йозвяк.

Накануне украинская правозащитница Мария Томак сообщила, что в Европарламенте будут проходить дебаты по резолюции относительно ситуации с правами человека в России, где голодает украинский режиссер Олег Сенцов.

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В апреле 60 членов Европейского парламента поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.