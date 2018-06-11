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 Депутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк

Депутаты Европейского парламента, вероятно, призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в Твиттере сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира в резолюции по правам человека в России, которую должны принять 14 июня", – написал Йозвяк.

Rikard Jozwiak@RikardJozwiak

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea

Накануне украинская правозащитница Мария Томак сообщила, что в Европарламенте будут проходить дебаты по резолюции относительно ситуации с правами человека в России, где голодает украинский режиссер Олег Сенцов.

Смотрите также: Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" зачитали письмо с требованием освободить Сенцова. ВИДЕО

В апреле 60 членов Европейского парламента поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070821
 
   
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ее выступление через каждые 5 минут показывали, толково и доходчиво, только вот результат какой будет....Зеленые и против газопровода, а Фрау снова границы распахивает...
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Вона у хуйла на гачку за свої камсамольські дєлішкі. Він таких і ставить всюди на кого має компромат.
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Зeлёных надо жечь на костре и кто за них голосует тоже.

Пиши не только про газопровод, но и то, что они против высылки азюлянтов, за воссоединение семей, против квот на приём этих бородатых баранов. Одна мразь на днях изнасиловала и убила девочку. Это был не твой ребёнок? Жалко
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вы что не в адеквате? думайте что пишите
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это не бойкот, а дерьмо собачье! бойкот- это когда не едут спортсмены! а на дипломатов сраных - всем покласть.
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А почему бы депутатам Европейского парламента не призвать страны Евросоюза отказаться закупать российский газ - может это окажется намного действенней, чем бойкот ЧМ 2018???
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В последнем рейтинге футбольных команд ФИФА россосия занимает 70 место...
Ее соперники по группе выглядят так:
Саудовская Аравия - 67;
Египет - 45;
Уругвай - 14 место...
По ходу драть будут Немытую, аж куфайка задымится!
Кста, в этом рейтинге Украина занимает 35 место...
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Чемпионат войны! Позор всем участвующим и приезжим заболевшим.
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Ах,ані,вераятна,такі прізавут...а може і не прізавут...тьху,пляттт...
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Антон Швец
· 2 год ·

Сегодня InformNapalm на основе рисунков Андрея Ермоленко выпустил 30-секундное видео с призывом бойкотировать ЧМ2018. Если это видео наберет 100 000 просмотров за 3 дня - то выйдет в тренды ютуб накануне начала ЧМ2018.
Просим распространить, если солидарны с нами.

Приєднуйтесь до бойкоту ЧС-2018 в Росії!
https://www.youtube.com/watch?v=5MP9h0prJrU&feature=em-uploademail

Ставим лайки под видео в YouTube!
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ЕС-ублюдочная организация.Беззубая,тупая,барыжная европпа,вылизующая задницы диктаторам.
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бойкот це коли не приїжджають спортсмени і цілі збірні країн а все інше ні про що
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мда. спартивный каминтатор--он же палитпрасвет. Призавут...--не призавут.... а сама Бельгия официально проигнорировала? или уже в самолете?
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Ну ещё аж 3 дня осталось языками почесать
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Потрібно було заздалегідь це робити.
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Поехать посмотреть 90 мин. матча на ЧМ в РФ, чтобы потом отсидеть 10 лет за "терроризм".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДепутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк
 
 
 
 
 
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