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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1318) геополитика (232) Парубий (1655) Путин (23904) Россия (69582)

 Парубий об агрессии РФ против Украины: Путин бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира

Агрессией против Украины Россия бросила вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира и теперь является для него угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал во время выступления в Международной дипломатической академии Франции на тему: "Украина, внешние и внутренние вызовы" в рамках своего визита в страну.

Парубий отметил, что цель РФ - восстановление геополитического влияния, которое в свое время имел СССР.

"Чтобы правильно понять события в Украине, надо на них посмотреть в более широком плане. Тот, кто считает, что это просто агрессия России против Украины, тот очень ошибается. Я глубоко убежден, что Путин сделал бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира и сегодня представляет глобальную угрозу для всего цивилизованного мира", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о разговоре с Порошенко: Есть заинтересованность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе

По его словам, следует обратить внимание на недавние слова президента РФ Владимира Путина о распаде СССР как о геополитической катастрофе.

"Не так давно Путин сказал, что, по его мнению, величайшей геополитической катастрофой 20-го века был распад Советского Союза. И в этом есть ответ на многие вопросы. Цель Кремля - восстановить то геополитическое влияние, который в свое время имел Советский Союз... Украина в тех планах - важное, возможно даже, ключевое звено, но не последнее и не единственное", - сказал Парубий.

Как известно, сегодня спикер Верховной Рады Украины находится с визитом во Франции. В программе визита также встреча с председателем национального собрания Франции Франсуа де Руже и с председателем Сената Франции Жераром Ларше, встреча с сопредседателями групп дружбы Сената и национального собрания Франции, посещение международной выставки "Eurosatory".

Источник: https://censor.net.ua/n3070817
 
   
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бла бла бла новость сообщил миру,пора вас всех там менять бездельников
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всему миру...сын приехал с магазина с конфетами Рошен и украинскими пирожными. Да весь мир знает Украину как производителей, а значит не бездельников.
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сын приехал с какого магазина,с московского?никто тут не сомневается что ты за счет рошена живешь
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а по теме или как всегда на личности переходить проще.
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конкретный вопрос,в каком московском магазине сын купил рошен?И за счет чего ты живешь,за деньги рошена?
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смысла отвечать не вижу, вы же не ищите хорошее, а только плохое. Идите на футбол....там все ваше , ботоксное
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я тебя не про футбол спрашивал,не нужно увиливать от ответа,сколько тебе рошен платит?
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валентина,ну вы ему рошенку подсунули...щаз же сляжет от идиосинкразии Парубий об агрессии РФ против Украины: Путин бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира - Цензор.НЕТ 5266
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знаете я то конфеты этой фирмы первый раз и попробовала, торт ела, а так не сильно к сладкому. Не плохо, напомнили одну хорошую фирму шоколада.
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просто раша разваливается и не может больше существовать в третьем тысячелетии, москве нечем объединять и держать в узде всех тех, за чей счет она жирует и убивает. Свою неспособность играть заметную роль в мире москали объявили агрессивностью окружающего мира. Дескать, прогресс нас убивает, будим мстить пользуясь средствами этого прогресса. Ничего не поделаешь, это же жертвы парадокса, они всегда такими были, еще с тех пор, как захотели славы Киева будучи отщепенцами московскими.
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Типичное поведение двоечника в классе: хочеца быть значимым, а ума нету, вот и идут в ход кулаки.
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точно, лузеры, и всегда такими были, иначе бы не начинали свое существования с предательства
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Да тут уже попахивает АУЕ беспределом, а не просто двоечником в классе.
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Парубий выступал в международной дипломатической академии во Франции !
Это просто капец!
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Так его французы только и понимают. ГЫ!
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Палубий, суши вёсла вместе с Петей. Кабздец не за горами. Или бегите к своему хозяину - Путину, падайте на колени и просите разрешения ввести военное положение, чтобы отменить выборы. Иначе хана вашей банде.
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шо такое юрик?тебя сильно обнадежили реваншем? Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 5450не бери в голову,то они на понт берут...хуйло вон третий срок подряд обещает кацапне войти в пятерку мировых экономик...и шо?и где?только из восемерки выперли
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а чего тебя возмутило?шо хуйло тебя кормит консервами 18 летней давности?так я причем,что ты такой неразборчивый в еде
а куда твое гавно вылезло-то сам разбирайся.накрайняк (я знаю,что для тебя это смерти подобно) подмойся и переоденься.где вас таких набирают,с недержанием? Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 2865
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Воно ще щось каже. для початку нехай витягне з рота х...я. У нас шоколадний розвів корупцію таку що не було ніколи. В верховна зрада це розсадник злочинців
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Украина бросила вызов своей безопасности, подписав будапештский меморандум.
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Ну теперь-то Украина уже знает цену подписи России в документе.
Тоже наука.
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Та тут "місцеві кріейтори" з ОРДЛО, ці фейки і творили.
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Ку-ку, Андруша, проснись, - вже 4 роки війна йде. )))
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КацаПсинская ПАДАЛь Плешивого Педофила,готовьте МАВЗОЛЕй чЛЕНИНА к Утилизации..Шушера обоссцаная...
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А почему бы спикеру Верховной Рады не предложить странам Евросоюза отказаться покупать российский газ, которые составляет всего 33% от их общего объема, но при этом около 60-80% от доходной части бюджета РФ - и глядишь и война на Донбассе закончится и аннексия Крыма прекратиться?!!!
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Європа глибоко співчуває нам, змахуючи сльозу, а сама тим часом спонсорує тероризм, купуючи кацапський газ.
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А давайте не пистить на таможне! А это, по скромным оценкам, + 200 млрд. грн. в Бюджет Украины. Т.е. более 7 млрд. долларов США. А уже потом будем епать Явропу и США, обвиняя их в заигрывании с Рассеей.
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все такие спецы в глобально-мировой экономике Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 4791.тока почему то удобства в огороде до сих пор.единственно-разрешили валежник собирать
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ой, я Вас умоляю
ну откажутся, будут брать словацкий - благо есть с кого пример брать
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Его со справкой пустили на такое серьезное мероприятие? Или просто как клоуна - тупо по ржать.
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Наши политики совершают много ошибок. Жаль, что они не саперы.(с)
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Быдло Шариковы,заказывайте ГРОБ Плешивому Педофилу...самый дешовый Катафалк город Дрезден.Хозяин похоронного Бюро Рудольф Дизинг.
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Плешивый Педофил служил в Дрездене,он ЗНАЕТ..........
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"служил"
Был заведующим Дома культуры.
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зав.библиотекой Рюсскага ГОФФНа в Дрездене...так точнее
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Гоффноеды.... Украина не покупает газ на РАБссии в времен Яценюка.ПАСКУДЫ вы СРАНЫЕ
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Стокгольмский Арбитраж ОБОСРАЛ РАБссию и ГрязьПРОМ на 2,6 миллиарда долларов.. Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 720 КацаПсины подайте еще раз в СУД...БАРАНЫ пля...... Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 720 .
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Стихотворение Пушкина БЕСЫ,написано поэтом ровно 200 лет назад,....о рюсских МУДАКАХ.... Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 7688200 лет прошло,а ПАДАЛЬ не изменилась...Удивительно... Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 7688
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Василий Иванович! а в мировом масштабе смог бы?...
Нет, Петька... Языков я не знаю...
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Время движется неумолимо вперед, а в этого "ритора" одни и те же фразы с перестановкой слов. Если честно,то российский клоп,он же х..ло, неплохой интриган и этот говорящий далеко ему не чета. А клоп в свою очередь, уже внес определенные разногласия, и последний саммит это показал--Трамп вдруг "затосковал" по Путину,обменялся колкостями с П-М Канады, Меркель вдруг начала передергивать плечами,то ли от нерешительности,то ли все для себя решила--СП-2 быть,да и на ЧМ по футболу могу поехать...меняется мир,все меняется, только мы по моему днем шагаем,а утром почему то стоим на прежнем месте.Одно радует, хоть на фронте наши хлопцы научились воевать и стали умелыми бойцами.
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Нужно было попросить Парубия рассказать, что он понимает под глобальной системой безопасности. Парубій про агресію РФ проти України: Путін кинув виклик глобальній системі безпеки всього цивілізованого світу - Цензор.НЕТ 2268
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий об агрессии РФ против Украины: Путин бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира
 
 
 
 
 
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