 Парубий об агрессии РФ против Украины: Путин бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал во время выступления в Международной дипломатической академии Франции на тему: "Украина, внешние и внутренние вызовы" в рамках своего визита в страну.

Парубий отметил, что цель РФ - восстановление геополитического влияния, которое в свое время имел СССР.

"Чтобы правильно понять события в Украине, надо на них посмотреть в более широком плане. Тот, кто считает, что это просто агрессия России против Украины, тот очень ошибается. Я глубоко убежден, что Путин сделал бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира и сегодня представляет глобальную угрозу для всего цивилизованного мира", - сказал Парубий.

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По его словам, следует обратить внимание на недавние слова президента РФ Владимира Путина о распаде СССР как о геополитической катастрофе.

"Не так давно Путин сказал, что, по его мнению, величайшей геополитической катастрофой 20-го века был распад Советского Союза. И в этом есть ответ на многие вопросы. Цель Кремля - восстановить то геополитическое влияние, который в свое время имел Советский Союз... Украина в тех планах - важное, возможно даже, ключевое звено, но не последнее и не единственное", - сказал Парубий.

Как известно, сегодня спикер Верховной Рады Украины находится с визитом во Франции. В программе визита также встреча с председателем национального собрания Франции Франсуа де Руже и с председателем Сената Франции Жераром Ларше, встреча с сопредседателями групп дружбы Сената и национального собрания Франции, посещение международной выставки "Eurosatory".