 Враг трижды обстрелял позиции украинских сил с начала суток, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"На луганском направлении, в течение ночи противник применил запрещенные международными договоренностями артиллерийские системы 122-мм калибра выпустив 4 снаряда по защитникам Новотошковского подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов", - сказано в сообщении.

По позициям украинских защитников в районе н.п Новозвановка враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на сегодня, 11 июня, на 7:00 потерь среди украинских военнослужащих нет.