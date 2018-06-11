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 Враг трижды обстрелял позиции украинских сил с начала суток, потерь нет, - Минобороны

С полуночи и по состоянию на 9 утра уже зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"На луганском направлении, в течение ночи противник применил запрещенные международными договоренностями артиллерийские системы 122-мм калибра выпустив 4 снаряда по защитникам Новотошковского подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов", - сказано в сообщении.

По позициям украинских защитников в районе н.п Новозвановка враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на сегодня, 11 июня, на 7:00 потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3070814
 
 
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украинские защитники открывали огонь. Держитесь ибо скоро гнать этих орков за поребрик
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг трижды обстрелял позиции украинских сил с начала суток, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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