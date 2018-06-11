 Житель Каменца-Подольского по заданию кураторов из РФ изготавливал листовки антипольского содержания, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ
"Правоохранители установили, что житель Каменца-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию "кураторов" агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных мест региона", - сказано в сообщении.
"Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы по поддержке террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против нашей страны. Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют", - добавили в ведомстве.
Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
раз уж всё раскрыто - чего скрывать-то ?!
Оденьте в платье и подарите...
КацаПсинская СРАЛИНская краснадохлая армия даже гранат не привезла.Паскуды с ГИТРЕЛОМ делившие Польшу 22 сентября 1939 года и не должны были это делать.Потому что Армия Крайова Польши,это не армия Людова Красножопая...ШАКАЛЫ кремлевские.......
Семен Маркович решил записаться в ряды партизан.
Чтобы от него откараскаться те дают ему стопку старых листовок и говорят распространить среди местного населения.
День ждут - нет. Два - нет. Ну и слава Богу...
Но на третий день приходит уставший еврей, кидает стопку денег на стол и говорит:
- Нет! И не просите!!! Больше не пойду с вашими листовками - товар не ходовой!