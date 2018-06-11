 Житель Каменца-Подольского по заданию кураторов из РФ изготавливал листовки антипольского содержания, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ

"Правоохранители установили, что житель Каменца-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию "кураторов" агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных мест региона", - сказано в сообщении.

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"Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы по поддержке террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против нашей страны. Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют", - добавили в ведомстве.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.