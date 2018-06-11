EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  2577  32
Все про:Каменец-Подольский (45) Польша (4374) провокация (1150) Россия (69582) СБУ (12585) ФСБ (1225)

 Житель Каменца-Подольского по заданию кураторов из РФ изготавливал листовки антипольского содержания, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области участника российской политической организации "Национальное освободительное движение" на инспирировании межнациональной розни и антиукраинской пропаганде в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ

"Правоохранители установили, что житель Каменца-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию "кураторов" агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от "заказчиков" через Интернет. Затем злоумышленник распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных мест региона", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Информатор террористов "ЛНР" задержан в Лисичанске, - СБУ. ФОТО

"Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы по поддержке террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию против нашей страны. Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют", - добавили в ведомстве.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070809
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
вот еще подтверждение,что все,кто раздувает антипольскую истерию работают в пользу кремля,по глупости или за деньги,а самый главный провокатор вятрович
 показать весь комментарий
 
 
Насчёт Вьятровича глупостей не пиши... Если уж браться за "раздувателей", то, в первую очередь, браться нужно за Фарион, Ницой и Тягнибока...
 показать весь комментарий
 
 
Пить не надо перед тем, как за комп садишься... Какая "российская пропаганда"? "Белкин приход" был? А по поводу Польши, Беларуси, Украины и России - так "каждый баран носит свои яйца"... Именно на это я и указал... А то, что "Кастусю" время пребывания Беларуси в составе Жечи Посполитой "золотым веком" мерещится, то это его проблемы... "Раб ненавидит не хозяина, а раба, который сумел освободиться..." (Катон, римский мыслитель и оратор).
 показать весь комментарий
 
 
Свои "влажные фантазии оставь при себе... Мне цену тут люди знают... А что с "тебой" делать - они и решат... И насчёт "беларусов" не сильно распинайся - кроме "Кастуся" да давно отсутствующего "Литвина", подобный бред никто не несёт. (Кстати, мне беларусы писали, что у "Литвина" ещё десяток "ников", и не исключено, что "борец за "Жечь Посполитую", "Кастусь" - это тот же "Литвин").
 показать весь комментарий
 
вот именно что люди твою цену знают,подозреваю что она не велика,все неправы,только ты прав,говоришь совсем ,как президент одной неадекватной страны
 показать весь комментарий
 
 
тот придурок антипольские листовки на столбах вешал,а ты в комментариях пишешь,между вам нет никакой разницы,конечно для тебя золотой век это пребывание в составе парашки,даже по сленгу ты кацап обыкновенный,хамовитая особь
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво. У мене там є свої люди. Треба зателефонувати, може щось чули.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и покажите этого партизана по всем мировым каналам, чтобы все видели и понимали, что происходит. Но нет, по новостным каналам показывают Мураева, Рабиновича, Червоненко, Гордона и прочих гандонов. Возникает вопрос, а может что-то в шоколадном шалмане не так?
 показать весь комментарий
 
 
вот, вот - желательно со всеми доказательствами
раз уж всё раскрыто - чего скрывать-то ?!
 показать весь комментарий
 
У нас і своїх, натуральних, ватяників вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
Повесить и на шею табличку "Шпион эрэфии".
 показать весь комментарий
 
 
повесить русиш партизанена ... с листовкой на столбе
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нашли какого то кренделя и на него все повесили, чтобы оправдать не любовь к полякам.
 показать весь комментарий
 
Подарите его полякам...
Оденьте в платье и подарите...
 показать весь комментарий
 
 
В старые времена в Украине обычай был - если вора - своего же сельчанина, ловили на краже, то вешали краденое на шею и водили по селу на верёвке, тарабаня в чугунные сковородки. И только потом приводили на "судную раду", где избранный общиной совет достойных односельчан его судил...
 показать весь комментарий
 
 
Это у вас, "внутриМКАДовских", - "подпольщик"... Для нас - предатель Украины, враг...
 показать весь комментарий
 
 
ты антипольские листвки тоже печатаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Так про воров же речь шла (Яр Холодный. "...если вора.."). А, понял. Вы тоже "внутриМКАДовский". На Руси всех, преступивших закон, величали "ворами". Здорово, братан!
 показать весь комментарий
 
 
Выселить его и его семью в степи Запорожской области и перевести их на временное гражданство Украины. Ну не расстреливать же их мы же московские варвары? Житель Кам'янця-Подільського за завданням кураторів із РФ виготовляв листівки антипольського змісту, - СБУ - Цензор.НЕТ 3552
 показать весь комментарий
 
 
Восстание поляков в Варшаве было 1 августа 1944 года.
КацаПсинская СРАЛИНская краснадохлая армия даже гранат не привезла.Паскуды с ГИТРЕЛОМ делившие Польшу 22 сентября 1939 года и не должны были это делать.Потому что Армия Крайова Польши,это не армия Людова Красножопая...ШАКАЛЫ кремлевские.......
 показать весь комментарий
 
***
Семен Маркович решил записаться в ряды партизан.
Чтобы от него откараскаться те дают ему стопку старых листовок и говорят распространить среди местного населения.
День ждут - нет. Два - нет. Ну и слава Богу...
Но на третий день приходит уставший еврей, кидает стопку денег на стол и говорит:
- Нет! И не просите!!! Больше не пойду с вашими листовками - товар не ходовой!
 показать весь комментарий
 
 
Кругом палацу глибока канава, на канаві міст і ... до кацапів по воді з гантелями.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку каструвати падлюку , а потім повісити !
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, не називайте терористичні недор Лнр, Днр. Таким чином ви їх легалізуєте. Треба писати ОРдло. Тільки так.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитель Каменца-Подольского по заданию кураторов из РФ изготавливал листовки антипольского содержания, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх