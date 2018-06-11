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Все про:железная дорога (1009) поезд (636) Укрзализныця (1360) Кравцов Евгений (53)

 "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных летних поезда. СПИСОК

"Укрзализныця" обнародовала список из 23 дополнительных летних поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

По данным ведомства, традиционно самым популярным направлением остается побережье Черного и Азовского морей, куда и будут следовать подавляющее количество отдыхающих. В частности, 8 поездов назначены в Одессу, 5 - в Херсон, по 3 - в Геническ и Бердянск. 

"В начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летних поезда по востребованным направлениям", - написал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость проезда в поездах выросла на 12%, - "Укрзализныця"

Также он напомнил о новой опции от "Укрзализныци": при покупке билетов онлайн пассажира информируют о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Перечень летних поездов:

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков будет курсировать ежедневно со 2 июня по 22 сентября;
№ 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать с 9 июня по нечетным датам;
№ 228 Киев - Бердянск будет курсировать через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа - по четным
№ 282 Хмельницкий - Геническ будет курсировать 2-12 июне и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября - ежедневно
№ 298 Киев - Херсон будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября;
№ 162 Николаев - Киев будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа.
№ 256/255 Львов - Херсон будет курсировать один раз в 4 дня в период с 5 июня по 9 сентября;
№ 258 Одесса - Львов будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября;
№ 251/252 Днепр, Кривой Рог - Одесса будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября;
№ 265 Харьков - Херсон будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 9 сентября;
№ 190/244 Днепр-Кривой Рог - Геническ будет курсировать по нечетным датам с 9 июня по 9 сентября;
№ 232/231 Геническ - Ивано Франковск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 10 сентября;
№ 472/552 Днепр - Кривой Рог - Бердянск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 16 сентября;
№ 261/262 Харьков - Бердянск курсировать с 10 июня по 14 сентября по четным датам;
№271 / 272 Харьков - Одесса будет курсировать с 8 июня по 19 сентября по нечетным датам;
№779 / 780 Сумы - Винница осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля.
№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно
№ 248 Одесса - Киев - Житомир будет курсировать с 15 июня по 29 сентября по нечетным датам;
№ 761/762 Киев - Одесса будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно
№ 072 Киев - Геническ курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;
№ 076 Киев - Херсон будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;
№ 170/169 Львов - Одесса,
№ 168/167 Львов - Одесса.

Увеличение периодичности курсирования графиковых поездов:

№ 8/7 Одесса - Харьков будет курсировать ежедневно с июня;
№ 84/83 Ковель - Одесса будет курсировать ежедневно со 2 июня по 16 сентября через день
№ 92/91 Константиновка - Одесса будет курсировать ежедневно с 1 июня по 28 августа;
№ 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать ежедневно с 3 июня по 13 сентября;
№ 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский курсировать ежедневно с 16 июня;
№ 110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно с 20 июня по 16 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3070808
 
   
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Новоалексеевка - Харьков а дальше пункт назначения почему не написали все знают что поезд этот на Мацкву
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" запустила 23 дополнительных летних поезда. СПИСОК
 
 
 
 
 
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