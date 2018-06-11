EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  19538  66
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (7584) Сумщина (569) убийство (4878)

 Отец нанес смертельное ножевое ранение в грудь родному сыну и застрелил двух его друзей в Сумской области, - полиция

Происшествие произошло в Белопольском районе. Там между отцом и младшим сыном с одной стороны и старшим сыном с другой возник конфликт. В ссору также были втянуты друзья последнего. Решить ситуацию глава семьи решил радикально: сначала из незарегистрированного ружья расстрелял двух гостей, после чего нанес смертельное ножевое ранение старшему сыну. Принятыми оперативными мерами, уже через час полиция задержала обоих подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Сумской области.

Сообщается, что когда по линии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе и трех погибших в одном из сел Белопольского района, на место происшествия немедленно отправилась усиленная следственно-оперативная группа местного отделения полиции, оперативники и следователи Главного управления Национальной полиции Сумщины.

Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. Отец со своим 37-летним сыном с одной стороны и 46-летний сын - с другой, уже некоторое время не находили общего языка, поэтому дело нередко доходило до драки. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын вызвал трех своих друзей с машиной. И появление дворе посторонних только ухудшило ситуацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник. ФОТО

"Ссора набрала еще большие обороты. Пожилой мужчина, чтобы оставить последнее слово за собой, вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил в сторону "гостей", - комментирует ход событий Андрей Анисимов, начальник полиции Белопольского района . - в результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой - в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома. Последний же вместе с младшим сыном также оставил место происшествия и скрылся. Поэтому, чтобы их разыскать и задержать, был введен план "Перехват", поднят по тревоге не только личный состав Белопольского отделения, но и соседних территориальных подразделений ".

Отмечается, что обоих разыскиваемых нашли в одном из ночных магазинов соседнего городка. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч.2 п.1 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц) они оба задержаны и находятся под стражей. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3070806
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Взявший топор, от топора и погибнет»

 показать весь комментарий
 
 
Дэбэлизм соверменной Евгопейской Украины.. ну да ну да отец и сын Отцы и дети прям таки мля папашке точно бошку снесло 71 год как был дэбилом так им и прожил видимо сыновьям по наследству передал дэбэлтзм мамка наверное почила БОже не видела такого страхиття сын на отца отец на сына брат на брата... ну хочет сын уйти из дома ехать так скатерьтю дорога а нет идет в дом находщи ружье (время) патроны (+время) заряжает (++время) выходит прицеливается и стреляет (+++время) а потом еще ножиком у грудь старшего сынка не случайно так и именно в грудь.... где аорты, сердце, легкие, желудок, пищевод в смысле ударить так- один раз -чтобы точно помер... и помер таки сынок....
 показать весь комментарий
 
 
Идиотов хватает везде и всегда! Да, Украина европейская страна! На вас, я вижу, это действует, как красная тряпка на быка!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да какая она европейская... она даже не азиатская... а так все в одном флаконе и ховно и хала и бананы и прочая херня.. короче не страна и Скотный двор.. по известному роману Джорджа Оруэлла
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у тебя уже мозгов нет от ударов обухом...)))
 показать весь комментарий
 
 
Сказать что хочешь обиженная Исландия или спросить о чем?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Подохнеш вiд сокири, кацап, i до ворожки не ходи)
 показать весь комментарий
 
Ты на этом пальце висишь над пропастью, кацапское отродье.
 показать весь комментарий
 
Добре кацап, що ти зрозумiв, що кацапом бути гiрше, нiж ляшком)
 показать весь комментарий
 
под это определение попадает любое село в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Да нормальный регион. С депрессивным донбассом ничего общего кроме какого-то процента гопоты. В остальном люди очень хорошие. Ну а такая ситуация может быть в любой стране.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Насколько знаю Сумы и область - это хороший, годный украинский регион, ниразу не скрепоактивная зона.
 показать весь комментарий
 
Ниразу) Сумская область это классическая Украина по Гоголю как и Полтава. Сумы козаки основали. В сёлах говорят на украинском, в небольших города украинский в перемешку с суржиком. В областном центре в основном на русском последствия СССР. Вот Шостка ватный город он в ебенях находиться возле границы с РФ. Вообще из Сум оранжевая революция началась там был первый палаточный городок под тип майдана. Студенты протестовали против объеденения ВУЗов которые присланные рыги хотели объеденить чтобы всё было в одной кормушке. Это всё летом началось в Сумах, потом они пошли в Киев их поддержали студенты западной Украины. А осенью это всё в майдан переросло. Вообще в сумской области рыгов ненавидят. Сначала поставили губернатора донецкого ещё при Кучме который свою саранчу донецкую с собой привёз. Они начали захватывать область, отжимать у людей бизнес, обложильи данью.
 показать весь комментарий
 
 
Ой там ваты тупорылой..., через одного.
 показать весь комментарий
 
 
А ти до якої вати відносишся? Гострорилої?
 показать весь комментарий
 
 
Не "відносишся", а "належиш". Вчи солов'їну, кацапе.
 показать весь комментарий
 
 
Та в белопольском вроде не очень. Самэ ватно - Шостка, Ямполь, Знобь-Новгородское
 показать весь комментарий
 
 
Шостка, Ямполь, С-Буда, все, начиная с 14 лет занимаются контрабандой в рашку, но ватой их не назовешь, не навидят они кацов.
 показать весь комментарий
 
это это папу обидели ... ничего себе
 показать весь комментарий
 
А міг би нормально дожити,скільки там йому відміряно...Тепер до кінця свого дурного життя буде гнити в тюрязі...Як би там не складались обставини,але старий дурень явно не правий...
 показать весь комментарий
 
 
Надо б'ло б еще ментов дождаться и разфигачить им автушку.
 показать весь комментарий
 
Надивляться серіалів і всякої шоу-лабуди по гівно-ТБ . Рік за роком , так мозок і атрофується .
 показать весь комментарий
 
 
Весело людям живется .. ни то что мне.... Батько завдав смертельного ножового поранення в груди рідному сину і застрелив двох його друзів у Сумській області, - поліція - Цензор.НЕТ 4644
 показать весь комментарий
 
Ну 46 лет, как бы сказать, можно уже и не спрашивать, чтоб уехать из дома даже ночью. Но отец продолжал 'воспитывать' то, что недовоспитал в детстве.
Я думаю,они все уже наказаны и без суда. Убить своего сына- самое худшее, что можно предположить в своей жизни
 показать весь комментарий
 
 
старших треба слухатись...и будэш жить долго и счастливо
 показать весь комментарий
 
 
Решил на пенсии в тюрьме пожить.
Там даже кормят бесплатно и робу дают.
 показать весь комментарий
 
В него бес нечистый вселился, не иначе.
 показать весь комментарий
 
У нього безвізового режиму не було, щоб з дому йти.
 показать весь комментарий
 
Проишествие произошло в с.Вирки, Белопольского района. Село практически на границе с россией, заселено кацапами...
 показать весь комментарий
 
 
Мы же не знаем подробностей, причины. Может нам наркомания или ещё что..Кто с этим не сталкивался, не судите.
 показать весь комментарий
 
вот говорила же им мама: "нех.. шастать в час ночи по чужим дворам", так нет же , не послушались.
 показать весь комментарий
 
Он породил - имеет право убить (древнеримское право)! А непрошеных "гостей" убить на своей земле (доме) не преступление, а право зашиты жизни и собственности (древнее право)!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтец нанес смертельное ножевое ранение в грудь родному сыну и застрелил двух его друзей в Сумской области, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх