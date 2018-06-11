 Отец нанес смертельное ножевое ранение в грудь родному сыну и застрелил двух его друзей в Сумской области, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Сумской области.

Сообщается, что когда по линии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе и трех погибших в одном из сел Белопольского района, на место происшествия немедленно отправилась усиленная следственно-оперативная группа местного отделения полиции, оперативники и следователи Главного управления Национальной полиции Сумщины.

Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. Отец со своим 37-летним сыном с одной стороны и 46-летний сын - с другой, уже некоторое время не находили общего языка, поэтому дело нередко доходило до драки. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын вызвал трех своих друзей с машиной. И появление дворе посторонних только ухудшило ситуацию.

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"Ссора набрала еще большие обороты. Пожилой мужчина, чтобы оставить последнее слово за собой, вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил в сторону "гостей", - комментирует ход событий Андрей Анисимов, начальник полиции Белопольского района . - в результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой - в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома. Последний же вместе с младшим сыном также оставил место происшествия и скрылся. Поэтому, чтобы их разыскать и задержать, был введен план "Перехват", поднят по тревоге не только личный состав Белопольского отделения, но и соседних территориальных подразделений ".

Отмечается, что обоих разыскиваемых нашли в одном из ночных магазинов соседнего городка. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч.2 п.1 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц) они оба задержаны и находятся под стражей. Продолжаются следственные действия.