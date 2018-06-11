 Безвизовый режим не способствовал значительному оттоку кадров из Украины, - посольство Украины в Польше

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.

"Правила безвиза других стран, кроме Польши и Венгрии, не дают право трудоустроиться, обучаться долгий период времени, только краткосрочно. Это две страны – Польша и Венгрия предоставляют такое право. Мы даже видим по количеству пересечений границы в рамках безвиза. Ожидалось, что будет значительный отток, более 20%, однако количество пересечений границы увеличилось на 7-6%. То есть это не является значительным количеством, которого ожидали", - рассказала она.

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