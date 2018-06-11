EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество, За рубежом
  1658  57
Материалы по теме:
Все про:мигранты (510) Польша (4374) безвизовый режим (1339) заробитчане (208)

 Безвизовый режим не способствовал значительному оттоку кадров из Украины, - посольство Украины в Польше

Либерализация визового режима не способствовала значительному оттоку кадров из Украины, так как требования для заробитчан ослабили только две страны.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.

"Правила безвиза других стран, кроме Польши и Венгрии, не дают право трудоустроиться, обучаться долгий период времени, только краткосрочно. Это две страны – Польша и Венгрия предоставляют такое право. Мы даже видим по количеству пересечений границы в рамках безвиза. Ожидалось, что будет значительный отток, более 20%, однако количество пересечений границы увеличилось на 7-6%. То есть это не является значительным количеством, которого ожидали", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3070804
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сначала власть прибрехивала по чуть чуть на уровне маленькой неточности , подтасовки фактов а теперь история закрутилась так , что всё поставлено на поток - тотальная ложь
 показать весь комментарий
 
 
странно откуда посольство знает?На консульский учет практически никто не становится,так как нет смысла,только языком молоть умеют без толку
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а что в их понимании "значительно" или "незначительно".
Вот выехало допустим миллион - это значительно? На фоне всего населения Украины так вроде и не очень, а если взять население западной Украины, так это даже очень значительно.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас ехать на зароботки в Польшу (если ты не проживаещь на границе или близко в западных областях) просто глупо, зарплаты по крайней мер в автомобильной отрасли, строительтсве и производстве выросли и прилично..
 показать весь комментарий
 
Угу.
10 часов водитель-экспедитор-грузчик-ремонтник этой машины, З.П. 6000 гр.
В Польше за 10 часов ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЕМ 24 000 гривен. Ну совсем одно и тоже...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты лох если работаещьза 6000 грн - иди в такси лентяй и зарабатывай 15-шку
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
и вам ватникам не хворать - как там Мордор стоит исчо))
 показать весь комментарий
 
Они то выросли , но вы забываете что 40% это сельская местность , еще 30% райцентры, пгт, и небольшие города. работы там особо нет. а Киева и Одессы на всех не хватит. . У нас с работы люди уволились и уехали строителями в Чехию. все равно с дома выехжать. так уж лучше в Чехию.
 показать весь комментарий
 
 
согласен - выход один как и во всем мире переезжать в крупные города или открывать свои сельхоз "бизнесы"
 показать весь комментарий
 
Согласен. но переехать тоже надо куда-то . мой дом (который лучше 4-комнатной квартиры и где я сам все делал для себя ) с погребом, молодым садом , виноградником и небольшим огородом в нашем поселке с 9000 населения и отсутствием работы ( кроме садиков. поликлиники . школа-бюджет) будет стоить как однушка в Киеве ( а может и меньше ). я не смогу с двумя детьми жить в однушке. а ехать и снимать жилье-вечная нищета.
 показать весь комментарий
 
 
У нас с работы люди уволились и уехали строителями в Чехию. все равно с дома выехжать. так уж лучше в Чехию.
===============
тоже верно - и это нормально, тем кто останется повысят зарплаты по-любому
 показать весь комментарий
 
 
Да выросли немного. Дядька на стройке работает разнорабочим з/п 450 грн за 10 часов.
В Польше, наверное, злотых 10 за час получал - с учетом проживания почти то на то и выходит.
Хотя пару лет назад за 2-3 тыс работал - конкуренция однако.
 показать весь комментарий
 
Vyacheslav Sensor З Центральної і Західної будуть їхати,особливо з районних цетрів і сіл.
 показать весь комментарий
 
Ага, да раскажи мне, грузовому автоэлектрику с сертификатами ДАФ и Рено про 17 - 20 тыс грн з/п в Польше. А 40 - 50 злотых в час не хочешь??? Хотя с другой стороны, на что кроме работы автомойщика или охранника стоянки может претендовать щикаладный без навыков? На 6 - 8 злотых в час, да...
 показать весь комментарий
 
Хай Крыса походит по Вроцлаву по улицам.
Там поляков мабуть меньше чем наших.
 показать весь комментарий
 
 
Верно, учебные зарплаты и пенсии выдавливают людей из Украины. Презитдент Порошенко, лучше, чем кто либо понимает, что так долго продолжаться не может. Поэтому в глубине души он поддерживает наши требования европейских зарплат и пенсий уже сегодня. Мы с вами поменяем эту страну, если сплотимся вокруг нашего президента Порошенко и его умеренных, но вполне назревших требований. Все на забастовки и демонстрации. Не дадим заболтать победу майдана. Порошенко с нами! Безвизовый режим не способствовал значительному оттоку кадров из Украины, - посольство Украины в Польше - Цензор.НЕТ 8817
 показать весь комментарий
 
І це добре, що їде народ на заробітки! Зарплати почали рости.
Вчора у АТБ побачив наклеєня на ящички схову оголошення про зарплати. 8 тис чистими - продавейь-касир, 8,5 - вантажник, 9тис. приймальник товару, 7 тис - прибиральник.
Чистими!
8,5 чистими це 8,5/0,8=10,65 грязними. Якщо перевести у злоті то біде 10650/6,5=1650. у місяці 176 робочих годин і це відповідає погодинній оплаті у 9,3 злотих.
Скільки продавець у Польщі отримує за годину? 13 злотих. Тобто при такій оплаті їхати практично немає сенсу, дорога та житло забере різницю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно в Киеве работать ненамного хуже, чем в Польше, поэтому оттуда и уезжают меньше всего. Другое дело, глубинка, к примеру продавец-кассир АТБ 6800 грн Харьков и не указано, что это чистыми.
Так что прекращайте сравнивать всю Украину с Киевом, на это уже никто не ведется.
 показать весь комментарий
 
 
Alex Rozhenko А в районних центрах,так набагато меньше платять.
 показать весь комментарий
 
Надо требовать европейских зарплат и пенсий здесь и сейчас. А не заниматься туризмом. Хоть одна всеобщая забастовка протеста у нас была? А в Европе, куда нас уверенно ведет президент Порошенко, такие забастовки норма. Так давайте поддержим президента Порошенко, не ударим в грязь лицом. БАСТОВАТЬ, БАСТОВАТЬ И ЕЩЁ РАЗ БАСТОВАТЬ, А НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТИМОШЕНКО! Вот лозунг сегодняшнего дня.
 показать весь комментарий
 
 
"Порошенко с нами!" - это хорошо. Когда его от нас заберете?
 показать весь комментарий
 
От вас это от кацапов? Чует кошка чье мясо съела. Безвізовий режим не сприяв значному відтоку кадрів з України, - посольство України в Польщі - Цензор.НЕТ 3423
 показать весь комментарий
 
А где Вы увидели правду? Я не кацап и не кошка. Свои бредни Вы выдаете за "правду" - так Вам лечиться электричеством нужно.
 показать весь комментарий
 
значит наш рост ВВП способствовал???))))
 показать весь комментарий
 
 
в Украине нет никакого роста ВВП,нет никаких рабочих мест и все эти миллионы людей тут и нахрен не нужны никому
 показать весь комментарий
 
 
Мы даже видим по количеству пересечений границы в рамках безвиза. Ожидалось, что будет значительный отток, более 20%, однако количество пересечений границы увеличилось на 7-6%.

Польские зрадоботы поставили под угрозу всю переможность безвизового режима... Безвізовий режим не сприяв значному відтоку кадрів з України, - посольство України в Польщі - Цензор.НЕТ 2395
 показать весь комментарий
 
 
просто зарплати почали рости.
Вчора у АТБ побачив наклеєні на ящички схову оголошення про зарплати. 8 тис чистими - продавейь-касир, 8,5 - вантажник, 9тис. приймальник товару, 7 тис - прибиральник.
Чистими!
8,5 чистими це 8,5/0,8=10,65 грязними. Якщо перевести у злоті то буде 10650/6,5=1650. у місяці 176 робочих годин і це відповідає погодинній оплаті у 9,3 злотих.
Скільки продавець у Польщі отримує за годину? 13 злотих. Тобто при такій оплаті їхати практично немає сенсу, дорога та житло забере різницю.

То вам бкзвіз до сраки? Безвізовий режим не сприяв значному відтоку кадрів з України, - посольство України в Польщі - Цензор.НЕТ 6295
 показать весь комментарий
 
 
Да конечно умники, посмотрите что на границах творится...
Даже сантехника нормального не найти, или уехали или сбухались... рассказывайте и дальше сказочки соевые реформаторы фуевы...
 показать весь комментарий
 
 
так повышай зарплату падло - а не жалуйся что нет "спецов"
 показать весь комментарий
 
 
По вопросам заработной платы обращайся к своему работодателю.
 показать весь комментарий
 
 
Крыса есть крыса ))) До 2 миллионов в Польше трудоустроились ... А ещё есть вакансии для 5 миллионов ... Будут ли люди работать в этой срани за копейки ? Готовьтесь , к повальному оттоку рабочей силы . Болваны .
 показать весь комментарий
 
 
ты кому это говоришь?Еще не понял,что тут всем плевать,хоть 35 млн уедут,думаю следующая страна куда будут валить украинцы будет Румыния
 показать весь комментарий
 
 
Этому способствовала полная жопа в экономике.
 показать весь комментарий
 
На фоне "бурной" экономическй активности в Украине любой отток кадров ничего существенно не изменит.
 показать весь комментарий
 
 
брехня! Зараз в Україні дефіцит кадрів. Скоро тут залишаться тільки чиновники та пенсіонери.
 показать весь комментарий
 
 
безвизовый режим для туристов. А разрешение на работу оформлять надо по прежнему. Поэтому безвиз и не будет влиять на отток. Разве что кто то ездит на подработки на 3 месяца без регистрации
 показать весь комментарий
 
 
можно выехать и найти работодателя,который сделает рабочую визу или работать без разрешения на сезонных работах,безвиз влияет на передвижение рабочей силы
 показать весь комментарий
 
 
а где можно увидеть подтвержденные цифры?кто их считал?
 показать весь комментарий
 
Witalij Wolf Ну не 12 млн,але багато їдуть.Справа в тому,що ті хто їдуть тут працювати вже не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
Сто пудов,это как после иномарки сесть за руль задроченного "жигуля",знаю лично кучу народа которые вроде уехали домой,и назад повозвращались,так как тем кто за бугром прожил кильконадцять лет,в Украине это уже не жизнь,и те кто долго за бугром меня поймут.
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое в твоем посте *вроде как* ,цифру можно ставить любую...
 показать весь комментарий
 
Мое мнение - пусть едут и как можно больше. Чем работать на заводе местного олигарха или в госконторе, получать гроши и голосовать на выборах за кого начальник прикажет, пусть посмотрят на нормальную страну, пусть увидят разницу, пусть поймут чего их лишила правящая каста воров.
Я думаю, когда они вернуться, а большинство из них вернеться, то это будут избиратели с совершенно другой начинкой в голове. А значит и политикам придется ломать себя, или же вылететь из политики.
Не зря нам дали безвиз. Это не подарок. Это школа для перевоспитания совков. И не зря из-за миграции паникуют всякие Ахметки. Они теряют свое стадо. А без этого стада они никто.
 показать весь комментарий
 
 
Те нормальные люди, которые поработают там пару лет прежними уже не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Интересные всё-таки фамилии пошли - Крыса, Щотка, Труба, Продан, Корявый, Плохой.
 показать весь комментарий
 
А еще у щикаладных постоянно проскакивает откровенная брехня про цены в Европе! Жратва дешевле и не только в гипермаркетах, тряпки - на порядок дешевле. Да что там говорить, даже запчасти ДАФ у охвициальных диллеров дешевле! Вот, недавно сталкивался - вискомуфта на ДАФ XF95 Евро 3 у нашего оф диллера примерно 600 баксов, а в Польше, у польского же охвициального подчеркиваю диллера - ок. 500. Ну не пакращення???
 показать весь комментарий
 
Вообще-то его (безвиза) и не было, для работы нужна виза на полгода. Безвиз у нас туристический, и почему к нему приклеили рабочий безвиз, не понятно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоБезвизовый режим не способствовал значительному оттоку кадров из Украины, - посольство Украины в Польше
 
 
 
 
 
 вверх