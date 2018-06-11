 Безвизовый режим не способствовал значительному оттоку кадров из Украины, - посольство Украины в Польше

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.
"Правила безвиза других стран, кроме Польши и Венгрии, не дают право трудоустроиться, обучаться долгий период времени, только краткосрочно. Это две страны – Польша и Венгрия предоставляют такое право. Мы даже видим по количеству пересечений границы в рамках безвиза. Ожидалось, что будет значительный отток, более 20%, однако количество пересечений границы увеличилось на 7-6%. То есть это не является значительным количеством, которого ожидали", - рассказала она.
и сама себе не верила...
Вот выехало допустим миллион - это значительно? На фоне всего населения Украины так вроде и не очень, а если взять население западной Украины, так это даже очень значительно.
10 часов водитель-экспедитор-грузчик-ремонтник этой машины, З.П. 6000 гр.
В Польше за 10 часов ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЕМ 24 000 гривен. Ну совсем одно и тоже...
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тоже верно - и это нормально, тем кто останется повысят зарплаты по-любому
В Польше, наверное, злотых 10 за час получал - с учетом проживания почти то на то и выходит.
Хотя пару лет назад за 2-3 тыс работал - конкуренция однако.
Там поляков мабуть меньше чем наших.
Вчора у АТБ побачив наклеєня на ящички схову оголошення про зарплати. 8 тис чистими - продавейь-касир, 8,5 - вантажник, 9тис. приймальник товару, 7 тис - прибиральник.
Чистими!
8,5 чистими це 8,5/0,8=10,65 грязними. Якщо перевести у злоті то біде 10650/6,5=1650. у місяці 176 робочих годин і це відповідає погодинній оплаті у 9,3 злотих.
Скільки продавець у Польщі отримує за годину? 13 злотих. Тобто при такій оплаті їхати практично немає сенсу, дорога та житло забере різницю.
Так что прекращайте сравнивать всю Украину с Киевом, на это уже никто не ведется.
Польские зрадоботы поставили под угрозу всю переможность безвизового режима...
Вчора у АТБ побачив наклеєні на ящички схову оголошення про зарплати. 8 тис чистими - продавейь-касир, 8,5 - вантажник, 9тис. приймальник товару, 7 тис - прибиральник.
Чистими!
8,5 чистими це 8,5/0,8=10,65 грязними. Якщо перевести у злоті то буде 10650/6,5=1650. у місяці 176 робочих годин і це відповідає погодинній оплаті у 9,3 злотих.
Скільки продавець у Польщі отримує за годину? 13 злотих. Тобто при такій оплаті їхати практично немає сенсу, дорога та житло забере різницю.
То вам бкзвіз до сраки?
Даже сантехника нормального не найти, или уехали или сбухались... рассказывайте и дальше сказочки соевые реформаторы фуевы...
Я думаю, когда они вернуться, а большинство из них вернеться, то это будут избиратели с совершенно другой начинкой в голове. А значит и политикам придется ломать себя, или же вылететь из политики.
Не зря нам дали безвиз. Это не подарок. Это школа для перевоспитания совков. И не зря из-за миграции паникуют всякие Ахметки. Они теряют свое стадо. А без этого стада они никто.