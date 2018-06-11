EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  2276  8
Все про:банки (1591) Верховный Суд (581) Надра (89)

 Верховный Суд Украины остановил передачу залогового имущества банка должникам, - "Українські новини"

Верховный Суд Украины остановил решение судьи Хозяйственного суда Киева Сиваковой, вынесенное ею в 2016 году в пользу принадлежащей братьям Сегаль фирмы "Каховка Пром агро".

Об этом сообщают "Украинские новости".

Решением ВСУ от 1 июня 2018 года постановляется "остановить исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 25.02.2016 и постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 16.04.2018 по делу №910/16594/15 до окончания их пересмотра в кассационном порядке".

На основании решения Сиваковой от 25 февраля 2016 года Сегали получили возможность бороться за фабрику, которая служила залогом за кредиты Сегалей в банке "Надра" и была продана банком после того, как Сегали перестали обслуживать кредиты, взятые под залог фабрики.

На основании решения Сиваковой в течение последних полутора лет был осуществлен ряд попыток физического захвата фабрики. Последнее нападение происходило с использованием огнестрельного оружия, и было остановлено лишь после вмешательства в ситуацию министра внутренних дел Авакова.

Также решение Сиваковой стало прецедентом для ряда других решений хозяйственных судов, по которым банки лишались права на продажу залогового имущества недобросовестных заемщиков. Эти решения поставили под угрозу саму возможность банковского кредитования предприятий.

В мае 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о давлении со стороны братьев Сегаль. Как говорится в пресс-релизе Фонда, Сегали требуют от Фонда уступить оффшору "Весдикс" право требования по кредиту "Каховки Пром агро" и снижения суммы долга этой фирмы перед банком "Надра" со 128 до 40 млн. гривен.

Фонд гарантирования заявлял, что 98% кредитов юридических лиц, выданных до 2009 года ПАО "КБ "Надра" (в период, когда акционерами банка были братья Сегаль, а председателем правления Игорь Гиленко), являются инсайдерскими и стали инструментом вывода из банка почти 8 млрд. грн.

Эти данные подтвердил форензик-аудит банка "Надра", проведенный компанией KPMG.

В частности, принадлежащее Сегалям предприятие "Каховка Пром агро", о котором идет речь в постановлении Верховного суда, в данный момент должно государству 128 млн. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3070803
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
судебная реформа в действии(((((( правда петя?????????
 показать весь комментарий
 
І чим вам не подобається рішення Верховного суду? Тим, що дає можливість кредитору (банку) стягнути кошти чи майно з боржника? Чи вам хотілось , щоб Сегалі, які вивели з банку Надра кошти, володіли і далі майном, яке було предметом застави?
 показать весь комментарий
 
Призупиняють ухвалою, а не рішенням і це тимчасово, до розгляду касаційної скарги по суті. Новина ні про що...
 показать весь комментарий
 
Це не запобіжний захід. Це право касаційної інстанції зупинити виконання рішення суду.
 показать весь комментарий
 
ГПУ незаконно закрыла дело против Турчинова, Яценюка, Парубия, Пашинского, Авакова, Полторака и Тенюха за потерю Крыма?Июнь 11, 2018Без рубрикиКомментарии: 0Верховний суд України зупинив передачу заставного майна банку боржникам, - "Українські новини" - Цензор.НЕТ 5981Почему помимо «Беркута» и спецназа СБУ тогда так и не был задействован специально подготовленный для подобных кризисных ситуаций полк спецназа «Тигр»….
 показать весь комментарий
 
 
эту Надру первой закрыть надо было....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВерховный Суд Украины остановил передачу залогового имущества банка должникам, - "Українські новини"
 
 
 
 
 
 вверх