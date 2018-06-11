 СБУ проводит следственные действия в прорумынской организации в Черновцах в рамках дела о сепаратизме. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, проверяются данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".
Фото: сайт СБУ
Сотрудники СБ Украины установили, что опубликованные карты изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".
Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.
Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации.
Отмечается, что СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий. Продолжается досудебное следствие.
Но Если бы в Украине уровень жизни был выше чем в Румынии, Венгрии, Польши ( ну тех стран которые как бы имеют "претензии ". то все эти карты были бы пофую. а так пока у нас уровень жизни и дороги на уровни мозамбика и судана -людей очень легко переманить.
Вы за эту Украину ?
Повторяю - не нужно исходить злобной пеной на счет поведения наших соседей. Политика (а тем более - геополитика) - это чистая прагматика, и никаких идеалов. До тех пор, пока соседи будут видеть, что Украина - хилое, нежизнеспособное и прогнившее от коррупции государство - они будут относиться к ней как к пирогу, от которого нужно отрезать себе ломоть побольше.
Только победа над внутренним врагом заставит внешних перестать относиться к нам как к объекту, признав нас полноправным субъектом. Если у власти будут популисты типа ЮВТ, продажные барыги типа Порошенко, болтуны в стиле Ляшко или Гриценко и тому подобные сволочи - страну НЕИЗБЕЖНО РАСТАЩАТ.
Дмитрий, не ем я дерьмо. И Гриценко твой был "у власти" в свое время достаточно долго, чтобы провороваться, опозориться и зарекомендовать себя последним мудаком. Кроме того, я отлично помню его поведение по временам последнего Майдана - единственное, что его волновало: под какую фигуру лечь и кому подмахнуть, чтобы примазаться к дележу постов. В итоге решил подмахнуть Юльке. Кстати, работает он на нее до сих пор.