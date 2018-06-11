 СБУ проводит следственные действия в прорумынской организации в Черновцах в рамках дела о сепаратизме. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, проверяются данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Фото: сайт СБУ

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Сотрудники СБ Украины установили, что опубликованные карты изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации.

Отмечается, что СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий. Продолжается досудебное следствие.