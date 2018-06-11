EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  2758  28
Все про:Румыния (514) Черновцы (353) территориальная целостность (126)

 СБУ проводит следственные действия в прорумынской организации в Черновцах в рамках дела о сепаратизме. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, проверяются данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

СБУ проводит следственные действия в прорумынской организации в Черновцах в рамках дела о сепаратизме 01

Фото: сайт СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Некоторые государства подогревают националистические настроения", - премьер Молдовы назвал невозможным объединение с Румынией

Сотрудники СБ Украины установили, что опубликованные карты изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации.

Отмечается, что СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий. Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3070800
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шизофрения не щадит ни кого ...есть великоросы , а это великоромы получается СБУ проводит следственные действия в прорумынской организаций в Черновцах - Цензор.НЕТ 6443
 показать весь комментарий
 
 
Романія маре, польска от мора до мора,за мадярів мовчу) Не всіх дурних війна забрала СБУ проводить слідчі дії в прорумунській організації в Чернівцях у рамках справи про сепаратизм - Цензор.НЕТ 1228
 показать весь комментарий
 
 
какая то зараза ...люди видят величие не в освоении дальнего космоса или победе болезней , или .. или ... , а тупо в территориях , реально больные на всю голову
 показать весь комментарий
 
 
СБУ зачухалось и это хорошо. Раньше и не чухалось,когда сепаратизм бушевал в Крыму и Донбассе. А депутаты и сейчас не чухаются, сроки за сепаратизм мизерные.Такое впечатление, что депутаты все дегенеративные микроцефалы и живут в параллельном мире, а не в воюющей стране.Угораздило же украинцев такую власть избрать...Просто жах.
 показать весь комментарий
 
 
так а что за контора это в Черноцах не пишут где находится ?
 показать весь комментарий
 
Ну так исторически сложилось , что територия Украины всегда под кем то была. я не знаю есть к примеру монеты Украины ну там 15 или 16 века. всякие там румынские . польские , молдавские , венгерские есть.
Но Если бы в Украине уровень жизни был выше чем в Румынии, Венгрии, Польши ( ну тех стран которые как бы имеют "претензии ". то все эти карты были бы пофую. а так пока у нас уровень жизни и дороги на уровни мозамбика и судана -людей очень легко переманить.
 показать весь комментарий
 
 
Такое нужно жёстко пресекать сразу.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, ну да, а то не дай Бог выиграют еще один ЧФ по футболу
 показать весь комментарий
 
Саме цікаве, що місцевих румин, венгрів крім раісян) не цікавлять політік, все інше за гроші валоді, а грошей все менше) Слава!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ё моё ,списки подлежащих зачистке румынскими агентами найдут ???
 показать весь комментарий
 
А румыны не думают, что Украина может задуматься о возвращении того куска Одесской области, на территории которого Сталин создал росчерком пера Молдавскую АССР? Тогда граница Украины с Румынией проходила по Днестру... Учитывая, что ПМР России всё больше и больше становится обузой, а также учитывая национальный состав ПМР, основу которой составляют украинцы и другие "нерумыны", не исключаю, что жители могут организовать референдум и вернуть эти территории в состав Одесской области...
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто в склад України їх брати не буде. На початку 90-х під час агресії РФ, самопроголошена влада Придністров*я пропонувала Україні приєднати до себе цю територію. Звичайно, що наші відмовилися і правильно зробили. Оскільки така пастка була вигадана росією. Тоді після розвалу ссср, під час протистояння, що було в Криму, росії набагато простіше було б прибрати до себе Крим ще в ті часи. Вони б просто посилалися на прецедент, створений Україною у разі приєднання Придністров*я.
 показать весь комментарий
 
 
Та я розумію... Просто, Україні подібний "головняк" абсолютно не потрібен... Та і влада Румунії теж не зробить подібний крок... Можливо, використає те "бидло", щоб собі якісь преференції виторгувать у України. А, можливо, та "громадська організація" "двох маток ссе" - і Румунію, і Росію... Румунію - відкрито, в рамках міжнародних програм підтримки діаспор, а Росію - "тишком-нишком", для особистої кишені "керівників"...
 показать весь комментарий
 
Очень даже думают. только тот кусок (приднетсровье с 500 000 ватанов) имеет площадь в 5 раз меньше той площади которая от Молдовы перешла к Украине -Часть Черновицкой обл. и все придунавье от Дуная до Днестровского лимана. ) поэтому они с радостью поменяются.
Вы за эту Украину ?

СБУ проводить слідчі дії в прорумунській організації в Чернівцях у рамках справи про сепаратизм - Цензор.НЕТ 4602
 показать весь комментарий
 
Так "думают" только идиоты... А я сторонник Заключительного Акта Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе... (Вопрос Кубани может встать только после развала РФ и ликвидации её, как государственного образования, как это было с Украиной и другими республиками после развала СССР...).
 показать весь комментарий
 
Везде где колесили в мире цыганские повозки...это земли Румынии!)))))
 показать весь комментарий
 
 
де цієї срані тільки не було СБУ проводить слідчі дії в прорумунській організації в Чернівцях у рамках справи про сепаратизм - Цензор.НЕТ 5032 посидять кілька днів на одному місці, засруть все навколо і їдуть дальше шукати чисте місце....
 показать весь комментарий
 
 
треба ше проугорські організації в Виноградному раком поставити.
 показать весь комментарий
 
 
Тут головне не зволікати та не звертати увагу на скавчання з боку "великої" Романії, рівно як з боку такої ж "великої" Угорщини в питаннях мадярського екстремізму.
 показать весь комментарий
 
 
Я не за сепаратизм, но почему цыгане получают пенсию 500 евро, при такой же стоимости продуктов?
 показать весь комментарий
 
А можна офіційні посилання на пенсію в 500Є в Румунії?
 показать весь комментарий
 
Желание соседей оттяпать кусок слабой и коррумпированной страны - естественное, прагматичное и здравое. ЛЮБАЯ страна (и Украина ничуть не была бы исключением), находящаяся в положении, когда она сильна, а сосед - слаб и едва дышит, стремилась бы любым образом расширить свою территорию за счет этого чахоточного соседа.

Повторяю - не нужно исходить злобной пеной на счет поведения наших соседей. Политика (а тем более - геополитика) - это чистая прагматика, и никаких идеалов. До тех пор, пока соседи будут видеть, что Украина - хилое, нежизнеспособное и прогнившее от коррупции государство - они будут относиться к ней как к пирогу, от которого нужно отрезать себе ломоть побольше.

Только победа над внутренним врагом заставит внешних перестать относиться к нам как к объекту, признав нас полноправным субъектом. Если у власти будут популисты типа ЮВТ, продажные барыги типа Порошенко, болтуны в стиле Ляшко или Гриценко и тому подобные сволочи - страну НЕИЗБЕЖНО РАСТАЩАТ.
 показать весь комментарий
 
 
Только вот Гриценко не у власти, так что не нужно писать о том чего нет, да кстати а вы за кого голосовали?
 показать весь комментарий
 
Люблю я такие вопросы. Пытаешься объяснить людям бессмыслицу выбора из сортов дерьма, а они тебе в ответ: "Ты нам сперва скажи, какое дерьмо ты сам ешь!"

Дмитрий, не ем я дерьмо. И Гриценко твой был "у власти" в свое время достаточно долго, чтобы провороваться, опозориться и зарекомендовать себя последним мудаком. Кроме того, я отлично помню его поведение по временам последнего Майдана - единственное, что его волновало: под какую фигуру лечь и кому подмахнуть, чтобы примазаться к дележу постов. В итоге решил подмахнуть Юльке. Кстати, работает он на нее до сих пор.
 показать весь комментарий
 
 
А кого вы выбрали так и не ответили)) Вопрос не в Гриценко, тут скорее нужно быть точным, если он не у власти то о не у власти,и вопрос не в тех кого выбрали, хотя к ним вопросов очень много) Вопрос в тек кто выбирал, вот вы такой весь "все они мудаки один я д'артаньян " а мне кажется что мудаки именно те, кто выбрал этих политиков, но при этом не хочет отвечает за свой выбор,не хочет выходит с протестом мол а куда же ты рулишь "вася", так все таки,кого вы выбирали? Или вы с тех кто не ходит на выборы по причине "потому что все они дерьмо" , так что я лучше постою в сторонке и буду грозно возмущаться?)
 показать весь комментарий
 
Скажите, вы не из числа "интеллектуального большинства"? Причем тут вопрос, находится ли Гриценкт СЕЙЧАС у власти, или не находится? Вы или по глупости или по детской хитрости пытаетесь подменить тезис: вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что сама система гнилая, вы начинаете оправдывать тех, кто "в настоящий момент" временно на ее задворках. Янукович сейчас тоже "не у власти" - так вы готовы его вернуть и проголосовать за него? Тимошенко тоже "не у власти" - вам она кажется поэтому подходящей кандидатурой? По поводу Гриценко - нужно быть ленивым и безграмотным, чтобы еще еще 5 лет назад не ознакомиться с массой свидетельств, которые с исчерпывающей полнотой характеризуют его как подонка, приспособленца и сволочь. Кстати - трусливую сволочь. То, что народ постоянно выбирает из одной колоды воров и подонков - это благодаря таким вот, как вы, которые легко забывают проступки политиков, которые пару лет отсиживаются в тени. Надоело мне вам объяснять тривиальные вещи.
 показать весь комментарий
 
Ну это понятно, так кого вы выбрали?Что струсили назвать кого выбирали, и выбирали ли вообще?Вы ходите на выборы, или только возмущаетесь?Если вы не ходите на выборы то вам вообще лучше помолчать, потому что вы ничем не лучше вот этих вот трусливых)
 показать весь комментарий
 
Вибори покажуть хто і де нагадив, але відкату до жопоблоку не буде!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ проводит следственные действия в прорумынской организации в Черновцах в рамках дела о сепаратизме. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх